On a discuté avec l’acteur d’Harry Potter devenu combattant de MMA

Que faites vous de votre vie après avoir passé toute votre jeunesse à jouer dans la saga Harry Potter ? Daniel Radcliffe s’est foutu à poil sur scène et est devenu un rappeur plutôt pas mauvais, Emma Watson est désormais une féministe reconnue et Rupert Grint a acheté un camion de glacier.

Mais Josh Herdman, qui jouait Gregory Goyle, l’homme de main de Drago Malefoy dans les huit films tirés des romans de J.K. Rowling, a, lui, fait quelque chose que personne n’aurait pu prévoir : il a mis de côté sa baguette magique, a enfilé ses gants et est rentré dans l’octogone.

Herdman a récemment remporté son premier combat de MMA au Rise of Champions 2, de peu : « Je l’ai battu d’un cheveu à chaque round. Ça a fait 29-28, 29-28, 29-28. Ça aurait pu pencher d’un côté comme de l’autre ». Et il est donc désormais à la fois acteur et combattant en cage.

Comment en est-il venu au MMA ?

« Ça a toujours été un de mes objectifs de vie d’être dans la cage, me raconte Josh. J’ai commencé l’entraînement tout juste après avoir terminé le tournage d’Harry Potter et les reliques de la mort – partie 2. Je fais du ju-jitsu depuis presque cinq ans. Mais j’ai décidé de me concentrer uniquement sur le MMA cette année, donc je n’en fais vraiment que depuis quatre ou cinq mois. »

Le nouveau choix de carrière de Josh peut peut-être en choquer certains, mais un rapide coup d’œil à l’histoire de sa famille rend la chose plus compréhensible : « Mon père était boxeur professionnel, donc il nous a appris à cogner dès le plus jeune âge, m’explique-t-il. Je suis confiant dans mes capacités à puncher et boxer, mais je pense être plus fort au sol. »

C’est une affaire de famille en tout cas : Josh a deux frères ayant boxé au niveau amateur. On peut donc se demander : quand il y avait des bagarres entre frères à la maison, qui gagnait chez les Herdman ? « Oh, eux, tout le temps. J’étais terrorisé quand j’étais petit, dit-il en se marrant. Vous savez, ça fait de vous ce que vous êtes ces trucs de frères, vous faire brutaliser un peu. Cela a fait de moi un dur à l’école. »

Le premier combat MMA de Herdman. Il commence vers les 3m40.

Quand on regarde des boxeurs professionnels avant le début d’un combat, on a l’impression qu’ils sont excités, à fond, pas du tout stressés. Moi, si je devais rentrer pour la première fois de ma vie dans une cage pour un combat, je serais mort de trouille.

Mais selon Josh, ces sentiments sont parfaitement naturels et ne signifient pas forcément que je suis un poltron : « Vous êtes forcément nerveux avant un combat. Mon entraîneur m’a motivé avant avec pas mal d’exercices et de techniques de respiration. J’étais confiant dans mes capacités à remporter ce combat, donc je suis resté conscient de ma nervosité. Il y avait un peu de peur. Mais je restais à l’écoute de cela, parce que je pense que vous en avez besoin. »

Qu’est-ce qui passe par la tête de Cristiano Ronaldo avant de tirer un coup-franc ? Ou de Lewis Hamilton quand il prend le départ d’une course ? On ne peut pas leur demander là tout de suite, mais on peut poser la question à Josh Herdman : à quoi a-t-il pensé avant son premier combat de MMA ?

A pas grand chose, il semblerait.

« Quand c’est votre premier combat, vous ne réfléchissez pas vraiment. Je ne me disais pas “Va le faire tomber, ramène le au sol et commence à faire ce que tu sais faire”. Je ne pouvais penser qu’à une chose : que j’étais en train de me prendre des coups de poings dans la gueule ! C’était bizarre. Je ne pouvais penser à rien d’autre. C’est devenu une bagarre un peu brouillonne à la fin. Mais je pense que c’était tout de même divertissant à regarder. »

« Plusieurs personnes m’ont dit que la peur partait dès que la cloche sonnait. Mais je ne m’en suis pas rendu compte : j’étais toujours très nerveux et je le sentais. »

Les autres combattants du Rise of Champions 2 n’ont probablement pas passé leur adolescence à tourner des films qui explosaient le box-office. Est-ce que la notoriété acquise avec son statut d’acteur a fait qu’il était traité différemment par les autres participants ? « Je ne pensais pas que j’allais être reconnu. Personne ne me reconnaît généralement. Si c’est le cas, c’est généralement par des fans hardcore de Harry Potter, et il n’y en a pas beaucoup dans le MMA ! »

« Je voulais faire cela de manière anonyme. Puis, je suis allé à la pesée avant le combat, et tout le monde souriait et disait “Oooh Harry Potter !” C’était exactement ce que je voulais éviter. »

« Vous devez juste sourire dans ces cas-là. Ça ne m’a jamais dérangé. J’avais juste un peu la pression de ne pas être ridicule pendant le combat, de ne pas me faire mettre KO ! »

Josh me raconte que c’est quelque chose qu’il avait déjà vécu auparavant : « Cela me dérangeait à l’école. Quand j’étais en quatrième ou en troisième, les cinquième ou les sixième me criait “HARRY POTTER !” à travers la cour de récré. C’était parfois un peu énervant et frustrant. Mais ça fait juste partie du truc. Il faut faire avec j’imagine. »

« J’ai eu le rôle à 13 ans et après ça a été dix années de travail. Ça a été une grande partie de ma vie. »

Herdman, jeune, dans le rôle de Gregory Goyle.

Malgré ces quelques moqueries des autres combattants, Josh semble avoir aimé son premier combat et attend avec impatience son retour dans l’octogone : « C’est étrangement addictif. Je suis impatient de faire mon prochain combat. Je suis toujours nerveux, mais impatient en même temps. J’ai pour projet de faire le Rise of Champions 3 en octobre et d’en faire un autre avant cela. »

En réalité, il est même devenu un évangéliste de ce sport, encourageant tous les gens ayant un intérêt pour le MMA à essayer au moins une fois : « C’est une expérience de folie. J’ai l’impression que ça ferait du bien à pas mal de gens d’en faire. Ceux qui en rêvent, ça leur permettrait de gagner de la confiance en eux. Vous apprenez beaucoup sur vous même. »

« C’est un beau sport, continue-t-il. Brutal d’une certaine manière mais c’est aussi une belle forme d’art. Si quelqu’un qui aime ce sport voit qu’un acteur de Harry Potter peut le faire, il se dira peut-être “S’il peut le faire, je peux le faire !” »

