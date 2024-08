On a discuté de sexe et d’amour en 2017 avec Joe Rocca

Joe Rocca, membre des Dead Obies, vient de sortir son premier album solo, French Kiss , un long format où le rappeur parle principalement de ses relations avec les femmes, qu’elles soient d’un soir ou plus profondes. Un thème qu’il aborde à travers des paroles explicites qui sont une manière de s’amuser des clichés du rap, le tout dans le respect de son public qui est majoritairement féminin. VICE a rencontré celui qui qualifie ses nouveaux morceaux de chansons d’amour des temps modernes pour discuter de la complexité des relations amoureuses en 2017.

VICE : Dans cet album, tu la joues parfois player, parfois lover . Pourquoi?

Joe Rocca : Ce sont deux côtés de ma personnalité, mais, évidemment, je suis bien plus complexe que juste un player ou juste un lover. En fait, un peu comme tout le monde, mais chacun l’exprime à sa façon. Il y a tellement de manières de parler d’amour que je voulais un peu toutes les montrer sur cet album. C’est pour ça que dans une track, je peux parler d’un one night alors que dans la chanson suivante je vais parler d’une relation qui a duré presque cinq ans. Je suis tout ça en même temps. J’ai écrit la moitié quand j’étais en couple et l’autre moitié lorsque j’étais célibataire. Quand j’étais en couple, je pouvais écrire des chansons de player et les montrer à ma blonde qui m’encourageait parce qu’elle aimait ce que je faisais!

Videos by VICE

Pourquoi tu dis que tes tracks sont des chansons d’amour des temps modernes?

Parce que je parle des relations amoureuses que les jeunes de notre génération vivent en ce moment. Il y a beaucoup de chansons d’amour au Québec, mais il y en a très peu qui me parlent vraiment parce qu’elles sont déconnectées de notre réalité. C’est notamment pour cette raison que j’ai décidé d’en faire à ma manière. Il y a des personnes qui vont être choquées par certaines paroles, mais tout ce que je décris dans mon album, ça existe aujourd’hui.

Est-ce que l’amour à l’ancienne, ça existe encore en 2017?

L’album commence avec Commando, tu ne peux pas faire plus à l’ancienne comme histoire! Je viens de la Rive-Sud de Montréal et, pour moi, avoir une voiture, ça te procure un sentiment de liberté. T’as l’impression que tu peux aller où tu veux, comme aller chercher ta girl chez elle. Donc oui je pense que l’amour à l’ancienne ça existe encore, mais c’est vrai qu’avec les DM sur Instagram tout va beaucoup plus vite! Parfois, c’est bien de revenir à des approches plus old school, en ces temps modernes, ça peut surprendre. La prochaine fois, au lieu de demander son Instagram, demande-lui son numéro de téléphone!

D’ailleurs, est-ce que tu slides dans les DM?

Totalement! Je suis shameless par rapport à ça. C’est drôle parce qu’aujourd’hui, slider dans les DM, ça fait partie de la de culture populaire. Tant mieux parce que ça ne fait de mal à personne de dire à une femme qu’elle est cute dans sa story. Par contre, faut que t’assumes la réponse que tu vas avoir, tu pars à l’aventure avec un DM! Après, tu peux slider dans les DM pour différentes raisons. D’ailleurs, j’ai récemment discuté de mes lyrics avec certaines femmes dans les DM et c’était très intéressant. Il y a quelques filles qui m’ont dit qu’elles trouvaient certaines paroles sexistes sur l’album et on en a discuté. Je suis full ouvert de parler de ces sujets-là.

Justement dans Around Us, tu dis : « Now she gives me head et vice versa ». C’est plutôt rare, les rappeurs qui disent ce genre de choses…

69, baby! C’est vrai que c’est beaucoup plus courant d’entendre des rappeurs dirent qu’ils se font sucer. Il y a tout de même des rappeurs qui en parlent, comme Danny Brown dans la chanson I Will. Lil Wayne fait aussi des lines comme ça, dans sa track Typa Way, il dit : « 69, that’s a favor for a favor ». Il faut donner pour recevoir, c’est une game qui se joue à deux, et si tu joues tout seul, tu ne vas pas avoir du fun longtemps. Après tu demandes pourquoi tu es frustré, mais c’est parce que tu n’es pas assez à l’écoute. Je trouve que cet album s’inscrit bien dans notre époque parce qu’il parle de comment la sexualité s’exprime. Ce que je voulais, c’était de parler de sexe, mais avec ma vision. Je ne vais pas m’inventer une vie, je parle de ce que je connais et j’ai été éduqué dans l’idée qu’il faut prendre soin d’une femme à tous les niveaux.

D’ailleurs dans Splash, tu dis : « Baisée une fois, elle n’est pas à toi ». C’est quoi le message que tu voulais envoyer?

Ça m’est venu en voyant certaines personnes agir autour de moi. J’ai vraiment du mal avec cette idée de vouloir posséder l’autre. Parfois, les gars, on a tendance à croire qu’une femme nous appartient parce qu’on a connu son intimité alors que c’est faux comme idée. Pour elle, c’est peut-être juste une baise de plus! Au final, les femmes pensent comme les hommes, elles agissent comme elles veulent, il y a pas tellement de différences. J’aime cette image de la femme qui est libre de faire ce qu’elle veut, peu importe les standards que la société essaye de lui imposer. C’est clairement mon genre de femmes, celles qui parlent fort, qui savent ce qu’elles veulent et surtout qui sont indépendantes.

Pourquoi dans Pain Killer tu compares l’amour à de la drogue?

Tous les gens qui ont déjà vécu une histoire d’amour ou un trip de drogue pourraient dire que ce sont deux feelings qui se ressemblent. C’est un cliché, mais quand tu fais de la drogue, t’as toujours cette envie de retrouver ton premier buzz et, parfois, c’est la même chose en amour, t’aimerais retrouver les étincelles du début : ces sensations où la Terre s’arrête de tourner et où tu n’as plus vraiment de problèmes, mais, finalement, tu n’y arrives pas, ce n’est plus comme avant. Cette chanson parle aussi de sexe sous drogue qui peut-être est un feeling que tu cherches à retrouver à chaque fois parce que ça peut être une référence en termes de plaisir. Quand tu ne retrouves pas ces sensations, tu vas voir ailleurs ou tu te renfermes sur toi-même. C’est pour ça que, dans la chanson, la fille vient nous voir pour trouver ce qu’elle ne trouve plus dans son couple, une sorte d’adrénaline.

Ça te fait quoi de savoir que ton public est majoritairement féminin?

Ça me fait tellement plaisir, c’est le meilleur public! Il y a encore plein de gars qui m’écoutent aussi. Selon mes statistiques, c’est pas mal moitié-moitié. Je trouve ça bien parce que ça donne aussi une autre image du rap. Ça illustre bien le fait qu’il faut différencier le contenu sexuellement explicite de la misogynie, ce sont deux choses complètement différentes. Je pense que ma musique parle aux femmes, et j’aime ça, parler aux femmes. J’ai tellement de femmes inspirantes dans ma vie qu’il fallait que je m’adresse à elles dans cet album.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.