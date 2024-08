Pourquoi l’édition 2018 de Niveau4 va faire (très) mal

Blu Samu, Jay MNG, Soul’art, Brihang, Moka Boka, Nixon, Junior Goodfellaz et DJ VEGA. Voici les pépites – parmi tant d’autres – du rap belge qui se produiront sur la scène de Niveau4 à Couleur Café. Le niveau d’alerte terroriste qui a donné son nom au collectif a été rabaissé depuis, mais le hip-hop patriotique vit à nouveau une année explosive. Pour faire un état des lieux, on a discuté avec les connaisseurs Gilles Vanesse and Samy Wallens, les diggers de hip-hop cachés derrière la programmation de Niveau4.

On a donc passé en revue avec eux ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vous rendez à l’édition 2018.

VICE : Salut Gilles et Samy ! Parlez-nous un peu de la nouvelle édition de Niveau4. Est-ce qu’il y aura des nanas cette année ?

Samy : Dans le public ou sur scène ?

Gilles : En tout cas, sur scène, il y aura Blu Samu et Martha, la chanteuse du groupe Soul’art. C’est évidemment super de pouvoir accueillir des filles dans un collectif de rap belge. La première année on avait embarqué Coely sur le projet et Blu est venue en guest, invitée par les gars du 77.

Samy : À ce moment-là, c’était évident pour nous qu’elle reviendrait cette année.

Gilles : Et sinon, dans le public, il y aura surement plein de filles aussi !

Blu Samu

Et de très, très jeunes rappeurs ?

Gilles : Oui, il y a de très jeunes rappeurs cette année. Jeunes, ça signifie qu’ils ont moins de vingt-cinq ans. Le plus jeune doit surement être le petit Jay MNG, il a à peine vingt ans.

Niveau4 a pour réputation de briser les frontières linguistiques, le concert sera-t-il porteur d’unité ?

Samy : En tout cas, ce n’est surement pas la soi-disant scission entre flamands et francophones qui guide nos choix et nos envies. Tout se fait très naturellement. Par contre, on essaie clairement de créer ou recréer cet esprit collectif hip-hop et de réunir les gens autour de ça. Mais quant à savoir si il y aura une réelle unité ou pas, ça se dessine et se décide pendant les répétitions.

Gilles : Certains rappeurs se connaissent déjà. Par exemple, Nixon et Soul’art sont sur un même label hollandais, Top Notch. Mais c’est vrai que pour Niveau4, 2018 c’est l’année où il y a le moins de collaborations préexistantes entre les artistes. Ce qui est surement une bonne chose. Le concept, c’est vraiment d’aller chercher des artistes dans tout le pays. Puis, tout dépend vraiment de ce que l’on découvre et des affinités entre les artistes.

« Ça ne ferait pas de tort d’avoir un peu plus d’engagement chez les artistes. À tout le hip-hop belge : prenez vos couilles en main et révoltez-vous ! »

Parmi les artistes du line up, qui sont les révélations de cette année ?

Gilles : Je suis ce que fait Moka Boka depuis un petit moment et c’est un jeune gars que j’aime beaucoup. Peut-être parce qu’il est assez simple et honnête dans ce qu’il fait.

Samy : Quelque chose me plait énormément chez Jay MNG. Les gars de Stikstof m’en avaient rapidement touché un mot, mais quand j’ai débarqué par hasard au Floréo où il se produisait en showcase, je me suis pris une de ces claques !

Moka Boka

Y a-t-il un rappeur dans cette édition qui se distingue par la qualité de son flow ?

Gilles : Chaque style nécessite certaines qualités en terme de flow et chaque rappeur du line up représente un style différent. Jay MNG a un très bon flow. Il est capable de rapper super bien, super vite et super fort avec une voix incroyable. Blu a, elle-aussi, des aptitudes assez étonnantes. L’écriture de Brihang est plus poétique, il va chercher des schémas de rimes inattendues.

La scène de niveau4 laisse-t-elle place à la revendication ?

Samy : Pour l’instant, je pense que c’est quelque chose que beaucoup ont oublié dans le rap et c’est pourtant son essence. Ça ne ferait pas de tort d’avoir un peu plus d’engagement dans le hip-hop belge. Il y a énormément de chose à dire et à revendiquer. Alors que les jeunes n’ont jamais autant écouté de rap, il est temps de mettre quelque chose dans leur tête. En tout cas, je ne sais pas s’il y en aura, mais j’espère qu’il y en aura. A tout le hip-hop belge, prenez vos couilles en main et révoltez-vous !

Jay MNG

Et les traditionnels pogos ?

Gilles : On ne promet rien !

Samy : Tout ce que l’on peut dire, c’est que les pogos sont à la mode.

Gilles : Généralement, Niveau4 se transforme vite en grosse fête. L’année dernière, le public était bouillant. Il y a eu des chevilles foulées. Quand on est sortis de scène, un petit jeune passait sur un brancard. J’espère que les artistes arriveront à amener ce même genre d’ambiance. Mais on ne veut pas de morts, hein (rires) !

« Les vieux médias belges se sont enfin réveillés.»

Il y a toujours une foule de gosses en concert de rap. Feront-ils partie du public cette année ?

Gilles : Avant, je me souviens qu’on était un peu les seuls gamins aux concerts de rap. Aujourd’hui, si le rap est devenu la musique la plus populaire, c’est logique qu’il soit écouté par les jeunes.

Samy : Plus jeune, on rêvait que le hip-hop prenne la place qu’il mérite dans la société. Aujourd’hui, c’est le cas. On s’intéresse enfin à quelque chose qui est resté une sous-culture pendant trop longtemps. Tout le monde s’excite autour du rap et pour des gens de notre génération, ça peut paraître rigolo, en effet. Les vieux médias belges qui dorment depuis toujours se sont enfin réveillés.

Les rappeurs vont-ils verser dans l’egotrip avec de grosses punchlines auto-centrées ?

Gilles : Oui, ça c’est sûr !

Samy : L’égotrip, c’est une branche très exploitée du hip-hop en 2018. C’est un style qui permet la fête et la légèreté. Mais les rappeurs doivent veiller à ce que ça ne prenne pas trop de place dans ce qu’ils font. Il ne suffit pas de lâcher des gros bangers qui passent en boîte. Ça serait cool que les protagonistes de cette culture soient conscients qu’ils peuvent aussi raconter des choses à tous ces gamins.

