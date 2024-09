Réjouissez-vous, vous allez pouvoir admirer Virimi Vakatawa plus souvent

Nous l’avions découvert au début de l’année 2011 sous les couleurs de d’un club qui s’appelait encore le Racing Métro 92. Il avait 19 ans et ses qualités physiques et rugbysitques, déjà entrevues au centre de formation du club des Hauts-de-Seine, s’étaient confirmées en équipe première. Malgré ce potentiel évident, l’éclosion n’a pas eu lieu ou elle n’a pas été aussi rapide que certains l’espéraient. En 2014, le Racing 92 recrute plusieurs ailiers – Teddy Thomas et Yoan Audrin notamment – et le Fidjien quitte le club et répond positivement aux sollicitations de l’encadrement de l’équipe de France de rugby à 7 qui veut le compter dans ses rangs pour le circuit mondial et la discipline et, surtout, pour les Jeux olympiques de Rio.

Virimi Vakatawa enchaîne alors les performances de premier plan et s’impose comme une des stars du rugby à 7, capable de dérouter ses adversaires sur un seul appui, un ailier spectaculaire, un puncheur, qui fait preuve d’une belle aisance balle en mains. Un type de profil qui manque cruellement au XV de France. Son sélectionneur, Guy Novès, l’a bien compris et le convoque dans le groupe qui doit disputer le Tournoi des Six Nations 2016.

Videos by VICE

Le grand public découvre alors le phénomène qui fait régner la peur sur son aile, en dépit de certaines imperfections défensives. Mais le temps des questions revient vite, dès le Tournoi 2017, et les théologiens du rugby pensent que le statut du joueur – sous contrat fédéral – pourrait freiner, à terme, la progression du joueur.

Les clubs du Top 14 s’excitent, mais c’est bien dans son ancien club, le Racing 92, que le joueur va jouer la saison prochaine, a révélé L’Equipe ce mardi 13 juin. Pour le joueur comme pour Guy Novès, l’objectif est clair : renouer avec la compétition à XV tout au long de la saison pour servir les intérêts du XV de France. Selon le quotidien sportif, Bernard Laporte aurait accepté de libérer le joueur afin qu’il emmagasine de l’expérience en rugby à XV et soit plus performant, défensivement et tactiquement notamment. Il est prévu que Virimi Vakatawa soit laissé à la disposition de l’équipe de France de rugby à 7 pour le Mondial 2018, qui se disputera aux Etats-Unis du 20 au 22 juillet.

On se réjouit en tout cas de voir Virimi Vakatawa revenir sur les pelouses du Top 14 et de pouvoir l’admirer tous les week-ends, tant il nous transporte à chacune de ses prises de balles, créé l’incertitude dans nos esprits pour finir par nous faire lever de notre siège. Si vous en doutez, vous n’avez qu’à regarder une nouvelle fois le France-Afrique du Sud de samedi dernier.

Ça va clairement nous changer des habituels combats de golgoths et ça nous ravit.