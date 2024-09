Ryan Gosling nous a parlé de rêves, de Détroit, des enfants soldats, des critiques et de son film Lost River

Un maniaque qui découpe les lèvres de ses victimes, un banquier patron d’un théatre aussi burlesque que gore, une ville sous l’eau, des malédictions un peu pétées et au milieu de ça une famille qui s’enfonce dans la galère et les flammes. C’est, en gros, le pitch fourre tout de Lost River, le premier film d’un Ryan Gosling auto-promu réalisateur. Derrière des images au croisement entre un film de Mario Bava et un clip de Woodkid, on trouve une histoire emmenée dans le dur par Christina Hendricks et Iain De Caestecker. Un joli casting complété par Saoirse Ronan, Ben Mendelsohn, Matt Smith et Reda Kateb. Attention cependant, il ne faut pas s’y méprendre, l’actrice principale de ce drame entre feu et eau, n’est pas la rousse plantureuse de Mad Men mais bien la ville de Détroit – a.k.a Lost River – et ses mystères sordides.

C’est en se baladant dans l’ancienne gloire des États-Unis industriels que le beau gosse de Drive s’est pris de passion pour cette ville et son histoire. Dans les zones nouvellement inhabitées, il a documenté tout d’abord avec son iPhone, puis avec un appareil photo, puis avec une caméra RED, avant de finalement pondre un scénario et y faire venir une équipe de tournage constituée presque uniquement de personnes ayant travaillées sur les films où acteur, il s’est fait connaitre. Lost River est un conte, entre réalité et fantastique, et sans quelques explications il est possible de s’y perdre. On en a donc discuté, des deux cotés de l’Atlantique, avec le principal interessé.

The Creators Project: Comment le scénario de Lost River a vu le jour ? Ça s’est fait vite ou ça t’as demandé du temps ?

Ryan Gosling: Je suis passé plusieurs fois à Détroit la même année, à chaque fois que j’étais la bas, je faisais des recherches et commençais à écrire dans ma tête. Quand je me suis vraiment mis à écrire un scénario, cela m’a pris quelques mois, mais tout s’est véritablement finalisé lorsque les acteurs y ont contribué. C’est grâce à eux et grâce aux habitants de Détroit qui sont dans le film que ce dernier a pris forme. Ça s’est fait par étapes.

Christina Hendricks et Ryan Gosling sur le tournage de “Lost River.” Photo Warner Bros. © 2015 Warner Bros. Entertainment

Le film s’inspire de pas mal de contes – urbains ou de fées. Qu’est ce que tu as cherché chez tes acteurs pour nous embarquer dans cet univers ?

Christina est une parfaite combinaison entre force et fragilité et c’est ce qui fait la puissance du personnage de Billy. Saoirse détient l’innocence que je cherchais et Iain, je l’ai trouvé sur un site qui s’appelle Cast It Talent, où il n’est pas nécessaire d’avoir un agent pour faire des auditions. Je suis vraiment content d’être tombé dessus. Iain a véritablement vécu à Détroit pendant des semaines, il a démonté des bâtiments avec de vrais ferrailleurs. Il est vraiment rentré dans son role. Il a apporté une authenticité nécessaire à son personnage qui est en quelque sorte le pont entre la réalité et le fantastique.

Christina Hendricks est Billy dans “Lost River.” Photo Warner Bros. © 2015 Warner Bros. Entertainment

Pendant le film, tu as demandé aux acteurs d’écrire leurs rêves toutes les nuits et de les partager avec le reste de l’équipe le lendemain. D’où ça t’es venu ?

C’est plutôt à la mode en ce moment, que les acteurs se servent de leurs rêves pour l’insuffler dans leur jeu. J’étais pas complement sûr du truc mais bon, il fallait que j’essaie des choses. Au final, ça a vraiment servi le projet. Dans ce film, les rêves se transforment en cauchemars. Je me suis donc dit qu’il serait intéressant de puiser dans nos rêves l’inspiration d’une façon très littérale. Ça sonne un peu barjo mais cela symbolise pas mal de chose et si ca peut me filer un coup de main, c’est bon à prendre. C’était une première fois et il fallait tenter des choses. C’est d’ailleurs aussi la première fois que je dis “barjo”.

Saoirse Ronan est Rat dans “Lost River.” Photo Warner Bros. © 2015 Warner Bros. Entertainment

Il y a des choix assez étonnants concernant les films que l’on peut voir dans le films – comme le message à caractère informatif concernant la création du lac, ou le dessin animé avec le dragon.

Ce dessin animé est issu d’une sorte de comédie musicale produit ici à Détroit pendant sa splendeur. C’est nous par contre qui avons fait la vidéo sur la création du lac et ce n’est ni plus ni moins que la personne en charge des storyboards du film qui a animé l’ensemble. Il a toujours fait ça. Il a participé à des films comme Brisby et le secret de Nimh, ou aux génériques de Roger Rabbit ainsi qu’à certaines séquences aquatiques de La Petite Sirène. On est devenu pote et il m’a réellement aidé sur le storyboard comme sur cette séquence animée.

Ben Mendelsohn est Dave dans “Lost River.” Photo Warner Bros. © 2015 Warner Bros. Entertainment

Il y a eu des réactions particulièrement dures contre le film l’an dernier à Cannes. Est ce que cela t’as affecté ? Ce n’est pas la première fois que tu subis des critiques mais cette fois-ci c’est pour un film que tu as réalisé. Est-ce plus dur à encaisser ?

Le lycée te prépare à ce genre de merde. C’est pas vraiment différent en vérité. Au lycée il y a toujours des groupes de gens qui ne seront pas d’accord avec toi et qui te casseront dès qu’ils en auront l’occasion. Hollywood est exactement pareil. C’est juste un opinion sur mon film. Moi aussi je peux mettre des opinions et des notes sur leurs critiques : pouces baissés.

Lain De Caestecker est Bones dans “Lost River.” Photo Warner Bros. © 2015 Warner Bros. Entertainment

J’ai entendu dire que tu avais presque réalisé un film sur les enfants-soldats. Qu’est ce que c’est que cette histoire ? Qu’est ce qu’il s’est passé ?

À l’aube de mes 20 ans je suis allé au Tchad en passant par la frontière du Soudan. J’y ai entendu des gens parler du LRA (Armée de résistance du Seigneur). Ensuite je suis allé en Ouganda et c’est là que j’ai commencé à filmer, de la même façon que pour Lost River avec Détroit. À l’époque j’avais une caméra Aaton A-Minima 16mm et j’espérais juste pouvoir me servir de ses images dans un film, un jour. Ensuite j’ai écrit un scénario et je l’ai envoyé à Benoit Debie (Spring Breakers), sans me dire à un seul instant qu’il allait revenir vers moi.

Je n’était pas vraiment à un moment de ma carrière où je pouvais faire un film comme celui-ci. Je n’avais pas assez de contacts. En plus c’était en Afrique et dans ma tête il n’y aurait eu aucun acteur blanc là dedans. Mais on aurait voulu m’y coller un gros acteur bankable au milieu de l’histoire pour que ce soit plus attirant pour le spectateur. Ce n’est vraiment pas ce que je voulais montrer. Du coup, on a décidé de ne pas faire le film.

Matt Smith est Bully dans Warner Bros. “Lost River.” Photo Warner Bros. © 2015 Warner Bros. Entertainment

Ces deux dernières années ont été celles de Lost River pour toi. Et maintenant ? Il y a d’autres projets ?

J’ai été et je suis totalement concentré sur ce projet. Que ce soit sur les trailers, sur la musique, sur la chanson que chante Saoirse dans le film, j’ai supervisé tout jusqu’aux affiches. Même si j’ai fait le film il y a un moment maintenant, il reste de milliers de choses sur lesquelles travailler. J’ai encore du boulot avant de passer à autre chose.

En tant que créateur, tu es fier de ton film ?

Oui, vraiment, je suis vraiment content que les gens puissent enfin le découvrir. Si ils ont l’esprit ouvert, alors ils verront ce que j’ai voulu y mettre.

Est ce que tu savais que tu étais probablement la personnalité la plus imprimé en 3D ?

Sérieusement ? Avec une imprimante 3D ? Je savais pas qu’on pouvait imprimer les gens maintenant ! C’est super étrange. Tu as le tiens toi ?

Non, pas encore Ryan, mais merci.

Lost River est en salle depuis hier.