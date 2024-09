Les nouilles au sésame (Majiang Mian)

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Temps total: 25 minutes

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile de sésame ou de l’huile pimentée

2 c. à soupe de crème de sésame

2 c. de beurre de cacahuètes

1 gousse d’ail finement hâchée

1 oignon nouveau, coupé et découpé finement, la partie blanche et la partie verte séparées

1 ½ c. à café de sauce soja

1 c. à café de vinaigre noir chinois

1 c. à soupe de sucre

250 g de nouilles au blé dur

Instructions

1. Commencer par la sauce: dans un wok, mélanger l’huile de sésame (ou l’huile piquante), la pâte de sésame, le beurre de cacahuète, l’ail, les blancs d’oignons, la sauce soja, le vinaigre et le sucre. Chauffer le tout lentement à feu moyen-bas, en remuant constamment, jusqu’à ce que la sauce soit légèrement cuisinée, puis goûter et ajuster l’assaisonnement.

2. Porter une casserole remplie d’eau à ébullition, ajoutez les nouilles au blé dur et faites cuire jusqu’à ce qu’elles soient al dente. Essorer les nouilles et les ajouter au wok, en réservant l’eau des pâtes. Mettre les nouilles à chauffer jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées de sauce en ajoutant de l’eau des pâtes si besoin pour éviter qu’elles ne collent. (Pour être honnête, il faudra plus d’eau que prévu.) Diviser les nouilles dans des bols et saupoudrer de la partie verte de l’oignon nouveau. J’aime servir des petits bols d’eau de cuisson à côté comme une soupe simple qui peut être utilisée pour diminuer le gout de la sauce si besoin.