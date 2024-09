Si vous avez déjà été molesté par un de ses sets, terrassé par un de ses maxis (les siens ou ceux de son label Correspondant), ou que vous avez tout simplement échangé quelques mots avec elle, vous savez au moins une chose à propos de Jennifer Cardini : il y a un torrent de feu qui bout à l’intérieur de cette DJ/productrice/icône/rockstar/grande gueule/râleuse (rayer la mention inutile, si tant est qu’il y en ait une). Rien d’étonnant donc à ce qu’elle se soit lancée cette année dans un projet comme Dischi Autunno. Un nouveau label, monté avec son amie Noura Labbani et s’éloignant clairement des préoccupations dancefloor, puisqu’il se veut plus précisément dédié à des sorties rock, ambient ou expérimentales.



Après une première sortie au printemps (l’impeccable album de Dollkraut), Jennifer et Noura relancent de dix (titres) avec le premier LP de The Magic Ray, nouveau projet de Fred Bigo (ex-Electronicat, qui s’est frotté à des cadors de la trempe de Kid Congo Powers, JG Thirlwell et Ian Svenonius). Un disque foncièrement « autre », tout en guitares graisseuses, sorties de routes psychédéliques, tricot tropical et beats motoriks, qui aurait tout à fait pu servir de bande-son à Mulholland Drive, pour peu que le film se soit déroulé dans un tableau du Douanier Rousseau. L’engin -sublime- sort le 22 septembre 2017 et on vous en présente sans plus attendre le premier extrait, « The Tuning Of The Road », dès à présent. Ça se passe juste en-dessous, pour la première fois dans l’histoire des cadors, des rockstars râleuses et des beats motoriks.