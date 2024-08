Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en mai 2019

01/05

Orelsan et Lomepal ont tourné leur clip en direct pendant l’émission Vérité Show, le résultat est pas dégueu mais on regrette qu’Alkpote n’apparaisse pas en guest, étant donné qu’il était présent ce soir-là.

Bushwick Bill (du groupe Geto Boys, pionniers du rap sudiste s’il en est) annonce qu’il lutte contre un cancer du pancréas. À l’heure où vous lirez ces lignes il nous aura quittés.

Le clip de Hamza et Aya est annoncé. Et bah ça a pas loupé, dès le 1 er visuel, tout va à vau-l’eau.

Rihanna n’a toujours pas d’actu musicale alors on se console comme on peut.

Il est possible que Luidji ait percé l’un des plus grands mystères de la vie.

02/05

Dans Le Parisien, Fianso évoque l’éventualité de créer des Victoires de la Musique indépendantes consacrées au rap avec visiblement pas mal d’ambition : Vivendi et Havas en potentiels partenaires, l’envie de monter un « énorme show », bref mieux que les Trace Awards et les Trophées du hip-hop quoi.

Parfois il y a des chapeaux d’articles qui en disent plus long que les 6000 signes de contenu qu’ils sont censés teaser :

Un million de vues en 5 jours pour le clip de « TP », du coup Soso Maness nous offre un petit freestyle pour fêter ça – on est en 2019 donc les freestyles c’est un morceau enregistré en studio qu’on fait même plus semblant de playback, mais ça fait plaisir d’avoir un petit inédit.

Fello est productif en ce moment, après pas mal d’années à l’attendre ça fait plaisir. Il connecte avec Sam’s sur « J’avais pas le choix », l’occasion d’apprendre que les vestes en jean sont toujours à la mode à Bordeaux.

Bolemvn démarre l’intro de son EP par « j’ai signé, j’ai encaissé mon premier chèque à plusieurs chiffres », ce qui signifierait donc qu’avant ça il encaissait des chèques à un seul chiffre, genre 9 euros maximum. La hass, la vraie.

Dans un monde où des fafs dont les parents sont frères et sœurs prennent un peu trop la confiance, il existera toujours des valeurs sûres auxquelles se raccrocher, et parmi elles il y a Snoop qui commente des images de documentaire animalier.



Et ça continue.

Encore un moment de solitude pour Offset.

Koba LaD continue d’écrire sa légende.

https://www.youtube.com/watch?v=9BXfXYSw7kw



03/05

La soirée Red Bull à la Gaîté Lyrique était censée annoncer l’émission Rap Jeu, un programme qui justifie à lui seul l’invention d’Internet, mais tout ce qu’on retiendra c’est « l’incident » Kekra-Joke. Une affaire rondement menée.

– « Cigarette », l’un des rares bons morceaux d’Or Noir 3 (en feat avec Sch) a enfin son clip, y’a des strings et des gilets par balle donc vous pouvez y aller sans risques.

– Même chose pour la MMZ et l’album Sayonara, dont le nouvel extrait clippé s’appelle « Manolo ». En gros ça fume des gros cigares cubains dans des voitures cubaines (qui sont en réalité américaines), mais à Corbeil.

– Les placements de produit intempestifs dans les clips sont parfois forcés et gênants. Ce n’est pas le cas sur « Fatality » de Kalash Criminel qui s’éclate comme un fou à dédicacer des persos de Mortal Kombat.



– Heuss L’enfoiré n’est toujours pas bruxellois mais ça ne l’empêche pas de balancer un 4e épisode de BX Land.



– Tortoz chante « Blue Magic », un titre assez atypique qui se détache de ce qu’il a tendance à produire. Le plus : la prise de risque ; le moins : la teinture blonde.

– Les beaux jours approchent, on a donc logiquement droit à des nouveaux singles de Ghetto Phénomène, ça va pas révolutionner le rap mais ça reste efficace.

– Si vous préférez la pénombre au soleil et les doudounes aux shorts à fleurs, il y a Veerus.

– YG se déguise en mariachi tout de rouge vêtu dans « Go Loko », c’est sans doute pas un hommage à cette scène de Y’a-t-il un flic mais on va dire que si.

« Epuisant d’être indulgent avec ces fils de » : comme on te comprend, LTA.

PNL sort le clip de « Deux Frères » où Ademo et N.O.S sont rajeunis numériquement pour quelques scènes flashback. L’effet reste quand même en-dessous de Samuel L. Jackson dans Captain Marvel, mais le clip reste quand même mieux que le film.

On découvre les talents d’acteur de Guizmo dans le court-métrage Yusuf, pour lequel le bonhomme a perdu une petite dizaine de kilos.



04/05

Fred apprécie plus qu’à moitié le Planète Rap de Columbine.

Jul en survet qui chante au mariage de 2 stars de la télé-réalité marseillaise, c’est peut-être un détail pour vous mais pour lui ça veut dire beaucoup.

05/05

Belle consécration pour le Wu-Tang Clan, qui a désormais un district à son nom à Staten Island, c’est classe et c’est un peu comme si Évry inaugurait une Rue Unité de Feu ou Clignancourt une Place Ghetto Fabulous Gang – au lieu de ça dans quelques années on aura probablement droit à une Impasse Marlène Schiappa au Mans.

Selon Young Thug, MGK a « tué Eminem » sur son clash de l’année dernière. Et non, personne n’a compris le sens de cette intervention ni pourquoi elle arrivait aussi tard.

Le magazine Elle a encore essayé de parler de rap français. Vivement la sortie du prochain Nekfeu, là c’est plus possible.

06/05

Existe-t-il pire moyen de démarrer le ramadan ? La question se pose.



Personne n’a compris ce que Dosseh faisait torse-nu chez Colors, mais ça permet aux graphistes mal payés de faire ce qu’ils savent faire de mieux : des montages marrants sur photoshop pendant la pause-déj.

Rapper vite ce n’est pas rapper bien, nouvelle illustration avec ce petit gars qui en plus se mange un shitstorm à cause de la phase « j’mets des mélanges dans le cocktail pour que tu dormes dans mon hôtel » alors que si ça se trouve c’est juste un ratpi qui veut rendre hommage à Booba quand il chantait « j’ai acheté du GHB pour être sûr de te mettre à l’aise ».

Young Dolph appelle ses tontons Juicy J et Project Pat pour un remix sympa.

Dans la série « ah bah ça va pas fort », Lil Wayne et Blink 182 annoncent une tournée commune.

07/05

Le père de Big Flo et Oli signe chez Universal, c’est bien pour lui mais ça aurait quand même été plus marrant si ça avait été le père de Guizmo en 1988-89.

Lancement de « Rap Game Card », un genre de collection de stickers Panini version rap français. C’est sympa mais après les jeux de société d’Aelpeacha, les gourdes Roméo Elvis, et les briquets PNL, ce qu’on attend aujourd’hui c’est le PQ Def Jam.

Méga-combinaison de meufs entre Shy’m, Chilla et Kayna Samet sur le titre « Olé Olé », c’est là qu’on peut regretter la politique de quasi non-feat de Shay parce qu’elle n’aurait pas fait tache là-dessus.

Denzel Curry compare son ancien crew à un mélange de Dipset, 36 Mafia et Wu-Tang, ça fait toujours plaisir.



08/05

Des internautes chevronnés mettent la main sur le morceau à l’origine de la boucle de guitare de « Au DD », c’est donc tout de suite la foire à la poucave dans les commentaires. Le compositeur original, l’australien Luke Gartner-Brereton, est donc obligé de réagir publiquement en expliquant qu’il « ne s’agit pas d’un vol » et qu’il vend des « musiques libres de droits sur lesquelles il ne touche aucune royaltie ». Beau joueur, il conclut « c’est génial de voir quelque chose que j’ai créé être écouté partout dans le monde » alors qu’à sa place on se serait bouffé chaque phalange de chaque doigt en pensant au pourcentage à prendre. Les Australiens, peuple de lumière.

09/05

Logic continue de passer pour un con.

Ambiance Bollywood pour Orelsan dans le clip de « Dis-moi », a priori il a fait les choses bien puisqu’il ne s’est mangé aucune plainte pour racisme, c’est pas Kev Adams qui ferait ça.

10/05

Oxmo Puccino rappe pour de vrai sur un titre inédit, « Peuvent Pas ». C’est donc la preuve qu’il savait encore le faire et qu’il a passé tout ce temps à dragouiller la chanson par choix.

13 Block clippent « Petit Coeur » et malgré le signe de sagesse « les porcs, je les évite », une partie du groupe ne fait décidément rien comme les autres :

Vous n’aurez bientôt plus d’excuses pour rater l’éducation de vos enfants :

R$kp a sorti un projet-concept « inspiré de la série Ad Vitam », que vous connaissiez la série ou pas vous pouvez aller là-bas.

Le groupe Madame Monsieur invite Kalash Criminel et fait l’erreur de ne pas inclure de référence à Mortal Kombat. Du coup tout fout le camp et la vidéo est involontairement drôle.



11/05

Pone continue tranquillement de nous donner des leçons de vie puisqu’en plus de tout le reste le mec a gardé son sens de l’humour.

“J'ai pas mangé depuis trois ans, donc même les betteraves de la cantine me font envie.” Pone, ancien de la Fonky Family, a perdu l'usage de son corps, mais pas son talent ni son humour. pic.twitter.com/ntm4OGYXLV — AJ+ français (@ajplusfrancais) May 11, 2019

12/05

Jul continue d’inspirer les plus grands.

Lil Wayne refuse une fouille, ce qui provoque l’annulation d’un concert (on comprend mieux l’intérêt de la tournée avec Blink 182, le gars va juste tout planquer dans leurs sacs à dos) et cette explication à laquelle on souscrit pas mal : « Je refuse et refuserai toujours d’être fliqué quand je fais mon travail ».

13/05

C’est quasiment une tradition annuelle, le petit feat Alonzo-Jul clippé en survêt’ avec quelques dizaines de potes, des deux-roues et des fumigènes.

Lala&ce a des goûts simples.

Missy Elliott aussi, c’est pourquoi elle a les larmes aux yeux en recevant son doctorat honorifique de l’université de Berklee.

Encore une nouvelle nouvelle mixtape qui va faire mal.

14/05

On a enfin une date de sortie pour Ultraviolet.

KFC lance une playlist « Bucket Bangers » avec IAM, Jul et Rohff, ça ne fait rêver absolument personne mais ça permet aux médias rap en galère d’actu en ce mois de ramadan de titrer « ton rappeur préféré te fait gagner un an de poulet gratuit », et ça, c’est beau.

On a enfin des nouvelles d’Alibi Montana, il est bien calé derrière Sophie Davant dans le public de TPMP.

Lil Pump clame que « personne n’a fait ce qu’il a fait à seulement 18 ans ». Comme on ne sait pas bien s’il parle de son nombre d’arrestations pour des causes absurdes, de sa coupe de cheveux ou de se faire lécher les orteils par une pornstar, il précise direct qu’il évoque par là ses records de ventes. Du coup on est déçu.

Au milieu de cette vidéo qui réunit Pharrell Williams, Chad Hugo, Pusha T, Timbaland et Teddy Riley, Pharrell et Timbo se lancent dans un concours de « qui a fait les meilleurs beats », sauf que chacun soutient que c’est l’autre le meilleur. Quelle classe.



15/05

Philippe Dijan, un mec qui a quelques prix littéraires sur sa cheminée, s’avoue « stupéfait » par la musique de PNL et par « la manière dont la langue peut évoluer », ça fait donc un point de plus pour la team QLF.

Heureusement, il y a Findus.

16/05

Écrit à la base pour Alizée il y a 10 ans, le morceau « Arc-en-ciel » de Booba trouble beaucoup de monde.

DJ Khaled rend in extremis un joli hommage à Nipsey Hussle. Et pour une fois il ne crie pas « another one » à tout bout de champ, effort surhumain pour lui.

17/05

Sortie du nouvel album de Davodka, un réel danger pour la sécurité routière.



Le clip de Niska et Booba voit le jour et engendre un débat « pourquoi ils ont pris des figurantes non nigérianes pour danser du Shaku ». C’est vrai que c’est dommage mais ce qui est bien plus grave c’est qu’avec la voiture présente dans la vidéo, personne n’a pensé à faire du lowridin. L’Histoire jugera.



Zed Yun Pavarotti a foi en l’avenir :

Tout le budget promo de La Prune pour la sortie de BDMS3 est passé dans le graphiste, mais ça valait le coup :

On n’a pas assez de photos de rappeurs avec la prof de leurs gosses. Boosie est là pour rattraper ça.

Nick Conrad re-revient avec le clip « Doux Pays » (à peine 400 000 vues actuellement), les 3/4 des médias généralistes et les plus désœuvrés des politiciens tombent dans le panneau, certains parlent de déclaration de guerre à la France, les ministres de la Culture et de l’Intérieur condamnent et en appellent à la justice, etc. Globalement ces avis auraient pu être pris en compte s’ils n’étaient pas émis par, attention QCM :

1) des attardés de compétition dont l’opinion n’a que peu d’intérêt tout le reste de l’année.

2) les mêmes tâcherons qui ont regardé leurs pieds quand un concert de rap néo-nazi a eu lieu le mois dernier.

3) les mêmes crétins qui ont regardé en l’air quand Christine Angot a freestylé sur l’esclavage le mois suivant.

Et c’était un piège, la bonne réponse était : les 3 à la fois. Merci à tous d’avoir participé.

DJ Khaled lance une offensive sans précédent avec pas moins de 5 clips : version courte et longue de « Jealous » avec Chris Brown, Lil Wayne & Big Sean, « Just Us » avec SZA, « Celebrate » avec Travis Scott & Post Malone, sans oublier « Holy Mountain » avec Buju Banton, Sizzla, Mavado & 070 Shake. Pendant ce temps, Tyler the Creator s’amuse plus simplement sur « Earfquake ».



18/05

DJ Khaled continue de jeter ses pokemons à la gueule de la concurrence avec le clip « You Stay » qui réunit Meek Mill, J Balvin, Lil Baby et Jeremih.

Un mongol de téléréalité dont on ne fera pas l’effort de retenir le nom va là où personne n’avait encore osé aller en s’en prenant aux albinos. Du coup, Kalash Criminel lui souhaite bon courage, à peu près l’équivalent de recevoir un paquet avec un poisson mort dans Le Parrain. Tout est bien qui finit bien, puisque notre champion du jour fait immédiatement marche arrière. R.A.S.

19/05

Le dernier clip de Rilès est vraiment superbe, et c’est pas une vanne – le plus simple reste de le regarder en mute.

Future achète une rolex à son fils de 5 ans, Jacques Séguéla serait tellement fier.

La malédiction des médias français frappe encore et nous offre une interview aux frontières du réel avec Aya Nakamura, renommée Anna parce que ce serait con d’être perfectionniste.



20/05

Booba vs Angèle, en fait pas vraiment, mais ça permet à tous les sites en galère d’actu de faire leur Une.

DJ Khaled balance encore deux clips, histoire de.

Rihanna donne une interview qui parle essentiellement de gammes de produits que vous ne pourrez pas vous payer, donc on va la résumer au principal : prochain album ambiance reggae, et pas de featuring avec Drake jusqu’à nouvel ordre.

Les rumeurs vont bon train autour du contenu du film de Nekfeu.

Chris Brown ramène Nicki Minaj et G-Eazy dans un clip avec des idées sympa, qui sera donc logiquement attaqué pour plagiat le lendemain par un créateur. En même temps c’est pas la pire accusation de la carrière de Chris Brown.

21/05

Début de la semaine Planète Rap de Lord Esperanza, avec une ambiance un peu particulière.



On en parle rarement mais l’essor du rap en Russie inquiète apparemment le Kremlin.

Vous voyez la version live d’ Aladin ? Bah au générique de fin on entend DJ Khaled. Vous ne lui échapperez pas ce mois-ci.

Megan Thee Stallion a sorti son album et il est temps que ça se sache.



Beaucoup d’analyses, de pétitions etc, mais Snoop qui commente la fin de Game of Thrones en live, ça se pose là.



22/05

Nouveau clip du Roi Heenok, ça s’appelle « PNL » et ça n’a absolument aucun rapport avec les deux frères des Tarterêts – ça veut même dire « Pouvoir Narcotiques Loyauté ». À un moment le rappeur se prosterne sur un tapis de prière avec un flingue dans la main, et le reste du temps il se fout juste de la gueule des rappeurs français fans de Narcos et de Casa de Papel en plaçant des « o » à la fin de chacun de ses mots : « El nouvel ordo, El mafioso, El Reptiliano, El mitraillette auto, Planqué dans la lambo pour ces putos ».

T.I donne une conférence et revient sur l’influence de Nipsey Hussle. Puis il s’emballe légèrement, lâche « on est un peu les Avengers de l’investissement » et compare la mort de Nipsey à celle d’Iron Man, ce qui est encore plus bizarre sachant que T.I joue lui-même un des potes d’Ant-Man. T’étais à ça d’être classe, Clifford, à ça.

23/05

Faut arrêter de dire que Davodka n’a pas d’humour bordel.

Brut nous ressort une archive des premiers moments de rap français à la télé, on y aperçoit entre autres des juvéniles Joeystarr et Rockin Squat, mais surtout Solo, qui considère alors que « faire du rap en français, c’est balèze. Tout a déjà été fait en français, mais pas de rap. »

La Dépêche du Midi célèbre « les pitchouns des Minimes », ce qui, dans le patois local, désigne Big Flo et Oli. Comme souvent avec la presse généraliste qui tente de parler de rap sans rien y comprendre, tout est très farfelu :

Sur un registre plus léger, les deux Toulousains apprennent qu’un parti d’extrême droite s’est servi d’un de leurs sons et exigent la suppression de ladite vidéo. Ce sera chose faite dans les heures qui suivent. La morale de cette histoire c’est que les sous-doués du lobby cochonou ont décidément bien du mal à obtenir quoi que ce soit de durable en 2019.

On néglige souvent l’influence de Pitbull, et c’est un tort. Par exemple John Travolta déclare que c’est son exemple qui l’a encouragé à se raser la tête.

Young Thug qui sample du Roméo Elvis feat Angèle pour faire un feat avec Travis Scott et J.Cole, ça on ne l’avait vraiment pas vu venir.

24/05

Andre 3000, le meilleur d’entre nous, depuis toujours.

La performance du mois est l’œuvre de Mallory Eden, fille du propriétaire de l’équipe des Bucks. À l’occasion du match face aux Toronto Raptors, l’équipe favorite de Drake, celle-ci s’est affichée avec un t-shirt à l’effigie de Pusha-T. Est-ce que le Canadien a été touché dans son amour-propre ? Si peu.

On reste dans la thématique t-shirts avec le 667 qui lance une collection comprenant également des hoodies, ça fait sold-out en moins de 420 secondes. Dans le même style mais en moins classe, Rihanna ouvre sa boutique éphémère à Paris, la 1ère d’une longue série de déceptions pour un public qui n’a pas compris le principe du mot « luxe ».

Un grand classique :





Vous vous êtes déjà demandé ce que devenaient les fans de Zifou ? Nous non plus, et pourtant la réponse est fascinante.

wsh j’suis à Nancy j’rentrais chez moi j’vois ça pic.twitter.com/qLEYLmi507 — ballrock (@David_gt_r) May 24, 2019



Ambiance toujours aussi étrange au Planète Rap de Lord Esperanza mais au moins il a l’air heureux. Par contre les enchaînements type « les médias de l’immédiat irrémédiables » faut plus jamais faire ça.

https://twitter.com/HypeHagrah/status/1134079282723135488



Soso rappe tranquillement en live au virage nord du Vélodrome à la mi-temps, le mec est bel et bien chez lui.



Comme prévu Nick Conrad ressort libre de son interview avec la police suite à son dernier clip. Étrangement l’information ne fait pas tout le tour des médias de l’immédiat irrémédiables.

25/05

C’est au tour de PNL d’ouvrir leur boutique éphémère, la partie la plus huppée de leur public qui espérait des designs du futur est désappointée, les autres sont déprimés par les prix, mais l’important c’est que l’ensemble a fait la queue pendant plusieurs heures façon version live de certains passages des clips qui mettaient à l’honneur les files d’attente de ienclis.

Jul quant à lui découvre qu’il est devenu l’égérie d’une marque de gel en Algérie sans que personne lui ait demandé son avis.

26/05

Si parfois les mots vous manquent, dites-vous que Morsay sera toujours là.

Aux USA c’est le memorial day, du coup 50 cent nettoie les roues de sa Bentley avec du champagne. Il y a apparemment un lien logique entre ces deux éléments.

Selon la légende la première version du refrain d’Alkpote et Philippe Katerine était « je vois des putes partout », avant d’être changé en « je vois l’amour partout », ce qui ne modifie en rien la teneur du morceau vu le reste des paroles, mais c’était bien tenté. Et joyeuse fête des mères.



Un inédit de Devin the Dude qui fait plaisir, une fille en maillot de bain qui tape un C-walk : pas de doute, l’été est là.

Here is the whole video 🤧 pic.twitter.com/vRK0xIbkgW — Aaron Brown (@Aaron_Brown7) May 26, 2019



27/05

La vidéo promo de la tournée de Thunder Cat est une philosophie de vie à elle toute seule.

https://twitter.com/Thundercat/status/1132820691500371974

Posez-vous les bonnes questions.

On apprécie ou non Caballero et Jeanjass, mais on ne peut que les remercier pour avoir calé le nom du Roi Heenok tout en haut de l’affiche à l’Olympia.

Visiblement le message a été entendu.

C’est officiel, Tyler the Creator est numéro 1 devant DJ Khaled. David, Goliath, tout ça.



Il y a plusieurs façons de réagir quand une baston éclate durant un concert. Aucune n’égale celle de Boosie.



https://twitter.com/Trxpxdolll/status/1133018597448716291

« Pour ses premiers pas au cinéma, MHD incarne un jeune homme en cavale ».





28/05

Booba annonce la tenue prochaine d’un pop-up store de sa nouvelle marque, Disconnected. Comme l’info arrive quelques jours après que PNL ait déjà braqué tous ses fans avec un pop-up store QLF, tout le monde se fout de sa gueule sur la thématique « on se demande où il a trouvé l’idée » alors que ce genre d’opé marketing existe depuis la nuit des temps et que même Hyacinthe s’y est mis.

On a trouvé plus iencli que le rap de iencli : le diabolo-rap.

« Fababy n’est jamais parti, il a juste changé de masque ».



Aya a parfois elle aussi des fans très étranges.

Bonne nouvelle pour les gens de goût : Big Boi annonce la conception d’un album en commun avec Sleepy Brown, produit par Organized Noize.

Il n’y a pas que Game of Thrones dans la vie, il y a aussi L’Attaque des titans.

Sopico rassure ses fans de la meilleure des façons : en expliquant qu’il prend juste son temps pour faire de la bonne musique, qu’il n’y a aucune embrouille avec son ancien crew et en rappelant qu’on le retrouvera dans une série Netflix. C’est un peu mieux que le classique « l’album arrive vous êtes pas prêts tkt », avouons-le.

On sous-estime beaucoup le côté partageur de Nekfeu.

Il existe apparemment encore des freestyles inédits de Eminem & Proof, de l’époque où ils étaient encore vivants.

La classification des rappeurs blancs n’arrête jamais d’évoluer, ça devient dur de suivre.

29/05

Alkpote x Philippe Katerine c’est aussi l’occasion pour nos amis graphistes de s’en donner à coeur joie :

Contrairement aux graphistes, Christophe Barbier continue d’être payé grassement y compris quand il fait strictement n’importe quoi.

C’est une théorie qui se défend, soyons honnêtes.



30/05

Olivier Cachin débat avec Dan Reed, réalisateur du « docu » controversé Leaving Neverland, ça se passe sur M6 mais le journaliste français devient immédiatement un objet d’adoration pour les fans de Michael du monde entier.

Ce qui compte, ce n’est pas le regard de l’autre.

Heuss l’Enfoiré est décidément une grosse moula.

Il existe certains traumatismes que le temps n’effacera jamais.



Et enfin, ça devait arriver un jour. Les consommateurs ont fini par élucider le mystère insondable derrière l’appellation « marque de luxe » : en fait, ça veut dire que c’est cher. La suite au prochain épisode d’Inspecteur Gadget.

31/05

Sortie de Avemsavi de Zake, un EP 7 titres dispo sur toutes les plateformes y compris là. C’est donc assez court (25 minutes) et c’est à découvrir si vous aimez le rap introspectif mais pas chiant pour un sou.

On continue n’importe comment avec cet improbable remix PNL x Earth Wind & Fire, y’a même une version propre sur soundcloud.

Le Marseillais 100 Blaze invite Koba LaD, il y a un échange de maillots OM-PSG pendant une bonne partie du clip, c’est aussi ça la France qui avance.

Le 1 er degré est un ennemi sournois, on ne le dira jamais assez.

https://twitter.com/TPZ_Rap/status/1134534959073517568

Il semble que l’avion perso de Drake soit en fait un cadeau de Cargojet, ce qui pourrait être le placement de produit le plus audacieux de l’année si seulement un stagiaire n’avait pas oublié son gobelet Starbuck sur le plateau de Game of Thrones. Soit parce qu’il ne peut jamais s’empêcher de tout gâcher, soit parce qu’il a lui aussi lu l’interview de Rihanna, Drake se transforme en supporter ultra-relou et cherche à troller un match de basket : trash talk, maillot collector porté ironiquement et pour finir il arrache un cheveu de Steph Curry pour ensuite le mettre aux enchères.



On se revoit le mois prochain et d’ici là rappelez-vous les paroles éclairées de Niska.

