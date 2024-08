Tout ce qu’il s’est passé dans le grand cirque du rap en mars 2019

01/03

« Ils font de la peine comme le cul d’une caucasienne » : comme le veut la tradition on démarre avec la bonne humeur de LTA.

Niro fête son disque de platine en envoyant un cacatov virtuel à Laurent Bouneau et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.



Apparemment Future a donné comme instruction à une boîte « laissez pas rentrer les grosses », c’est ce qu’on appelle un artiste engagé.

Ce cypher nous rappelle que les ICP existent encore et continuent de rassembler leurs collègues désaxés. Par contre le cosplay Florent Pagny de Cage est très perturbant.

Cette journée continue dans le n’importe quoi avec cette improbable connexion Swaggman x Scott Storch (qui a bien ramassé).

On y va pour les clips :

– Kaaris feat H Magnum, comme on pouvait s’y attendre ça donne un morceau dansant entrecoupé d’un « j’te doigterai même quand j’aurai de l’arthrose ».

– On peut donc faire beaucoup de choses avec « 2 doigts », et c’est pas Kpoint qui dira le contraire.

– Niska applique sa recette toujours très efficace sur « Giuseppe » : couplets énergiques, refrain chantonné, avalanche de gimmicks dans tous les sens, en gros tout ce qu’il faut pour s’ambiancer autant que possible sur une chanson qui parle d’un mec qui s’est fait fumer.

– L’un des plus jolis clips du mois est à mettre à l’actif de Prince Waly et du réalisateur Valentin Petit, sur le titre « Doggy Bag ». La preuve que pas mal de bonnes idées et beaucoup de travail pour les mettre en place permettent de se passer de budgets faramineux.

– Tignasse, grimaces, levrettes mimées et booty shake : Cardi B & Bruno Mars respectent leur cahier des charges en tout point.

– Sur son feat avec Dabs, Maes reprend le refrain de « Angela » du Saian Supa Crew, ça ne vous dit peut-être pas grand chose si vous avez moins de 20 ans, mais pour nous les vieux c’est un joli clin d’oeil.

– « Espèce de métastase » : niveau injure, personne ne fera mieux que Kino en feat avec PLK et Aladin135 ce mois-ci.

– 6e épisode de la dernière série de freestyles de Leto, si Trap$tar 2 est du même niveau, ses fans vont être ravis.

– Ambiance trap bre-som pour Chilla sur « Dans le Movie # 1 », ce qui pousse Booska-P à titrer « Chilla dans toute sa splendeur », après c’est toujours mieux que les 70 commentaires Youtube pour parler de sa coiffure.

– Wacko fait un clip autour de la triche, l’achat de stream, de vues Youtube, tout ça, qui fait écho à la vidéo du mois dernier où il faisait un crowdfunding pour pouvoir enfin s’offrir le graal de tout rappeur qui se respecte : le million de vues.

Sauf qu’en fait c’était pour de rire, les fonds ont en réalité été reversés à une association éco-solidaire (ou un truc comme ça). Comme quoi faut jamais faire confiance à un mec qui porte un nom d’Animaniacs.

02/03

Joe Lucazz en interview chez Olivier Cachin, l’émission démarre par « on va discuter avec Joe, enfin s’il arrive à un moment donné, parce que là il est en retard et on sait pas quand il sera là », avant d’enchaîner par 30 minutes de musique en attendant l’invité.

Internet nous offre encore des jeux de mots de très haut niveau, on va donc devoir se surpasser :

03/03

Si vous avez loupé tous les épisodes de l’interminable royal rumble entre Dizzee Rascal, Wiley et Skepta, ce récapitulatif est pour vous.

Sortie du projet Une Goutte dans l’Océan Vol.1 de R2F, en gros si vous aimez le piano-violon et les couplets de 260 mesures, faut y aller, ça vaut le coup. Toujours dans le registre « rappeur mais avant tout lyriciste », R.E.D.K rappe sur la thématique du foot pour un partenariat avec Canal Plus, la preuve qu’être une figure du rap conscient et accepter des sous de Bolloré n’est pas incompatible.

Lala &ce x Pucci Jr, histoire de bien savoir où on met les pieds ça démarre par « shoote tous les élèves comme à Noblesville », comme à son habitude Lala n’est pas venue pour tricoter. Grosse journée pour le 667 puisqu’on a aussi droit à un clip de Doc OVG, un peu moins d’an après la sortie de sa mixtape Trap Luxe.

04/03

Après avoir featé l’intégralité du rap français, Ninho va taper du côté du catalogue italien : Capo Plaza sur le titre « Billets », si vous ne connaissez pas l’artiste transalpin c’est le moment de vous y mettre.

Alkpote > Chucky, sa femme, son fils, et son reboot.

Booba invité de TPMP, ça n’a évidemment aucune espèce d’intérêt mais c’est l’occasion pour Patrice Quarteron de camper devant les studios avec une dépanneuse et un mégaphone pour beugler « Maaaaaxiblaaaaarf » pendant 30 minutes, puis d’entrer, de rester dans le couloir en attendant une réaction de Booba qui n’arrivera pas, jusqu’à ce que la police vienne, et enfin de partir avec le sentiment du devoir accompli. Quel que soit le devoir en question, parce que c’est pas clair. Dans les détails qui n’intéressent personne on note que Loss, producteur et présentateur des 2 DVD Reality Mag (sortis en 2005 et 2008) qui revenaient sur les clash dans le rap français, est désormais dans la sécu vu qu’il fait partie de ceux qui bloquent l’entrée du plateau à la team Quarteron. Bref si l’ironie était faite de caca nous aurions ici de quoi boucher un certain nombre de cuvettes.

2 Chainz continue de répandre le bonheur autour de lui.

Mbango est plutôt tourmenté comme garçon mais a les mêmes objectifs que nous tous : « faire de l’oseille en ronflant ». En plus son chauffeur a un masque de Kim Jong-un, c’était pas obligé mais ça fait toujours plaisir.



Vous voyez les photos type « avant/après » ?

Parce que sa vie n’était pas suffisamment compliquée, il semble que Kanye West ait été suffisamment con pour signer un contrat avec une clause magique : il n’a carrément pas le droit de s’arrêter de bosser. Du coup il est en procès avec EMI, mais bon, slavery was a choice.

Jorrdee a apparemment des fans aussi étranges que lui.

…Mais il le prend bien.

05/03

VII n’a pas le même temps que nous, pauvres mortels, et balance deux projets le même jour : un EP en commun avec Skalpel, et un maxi en solo, ce format mystérieux utilisé il y a de nombreuses lunes. Le maxi s’appelle Lit de Mort III, et ne contient pas que des inédits, mais ça fait toujours plaisir.

On est en 2019 et France Inter se sent obligé d’expliquer à ses auditeurs pourquoi ça leur arrive de diffuser du rap, rappelant ainsi que quand on évoque le fameux « public généraliste » on parle avant tout de demeurés.

Dave East va jouer Method Man dans une série sur le Wu-Tang, pourquoi pas.

2 Chainz explique qu’au début de son buzz, Jay-Z l’avait appelé pour parler business, sauf qu’il ne voulait pas qu’il vienne avec son DJ, alors 2Chainz n’a jamais fait le voyage pour aller le voir à New York et ils en sont restés là. Bros before Hov.

Quelque part sur Insta, Calvin dit non à un énième contrat et rappelle que lors de l’incident avec Quarteron, Hobbes s’est caché derrière la police. Hobbes nie fermement.

Un sou est un sou.

06/03

Ça y est, elle est là, c’est l’interview de R.Kelly sur CBS. Une heure savamment découpée en séquences de 8-12 minutes, parce que les vues vont pas se multiplier toutes seules non plus. Mais le vrai spectacle est ici, à 4’53, avec un Robert qui démarre ému pour monter crescendo. Si vous avez été fan de Dragon Ball Z, c’est ce qu’on a de plus proche d’un power up, version pédo. Manque de pot en face de lui c’est pas une mineure, donc l’intervieweuse se bornera à lui répondre de se calmer, de se rasseoir, d’arrêter de parler à la caméra et de la regarder elle.

La grande question étant « est-ce que ça a fait son effet », disons simplement qu’internet est taquin et que tout ça va nous permettre de ponctuer cet article avec des détournements de cette vidéo légendaire. Comme quoi, que l’on soit pédophile ou que l’on héberge des terroristes, il ne faut jamais perdre espoir en sa capacité à devenir un meme.



En période de clash, les techniques de communication der rappeurs déstabilisent les gens normaux mais sont à l’origine de threads de qualité.

Lil Duval continue de se faire plaisir, cette fois avec Ty Dolla Sign (ce n’est pas sale).



07/03

Cinq ans que Hyacinthe se prend la tête à explorer des sonorités inusitées, tout ça pour que les commentaires Youtube de son dernier clip, « RAVE », fourmillent de mecs qui le comparent à Columbine.

Les anciens sont toujours les plus sages.

Pour les amateurs de gros cul-petits seins mais aussi accessoirement de bonne musique, voilà un concert entier de Doja Cat à Amsterdam. On aime bien Doja Cat.

Les actuelles « copines » de R.Kelly assurent que leurs parents veulent juste « se faire de l’argent sur le dos » du chanteur, comme quoi l’urinothérapie n’a pas les mêmes effets sur tout le monde.



Drillminister explique à la BBC que la Première Ministre Britannique est complètement à la ramasse. Pour vous donner une idée, c’est comme si Kalash Criminel démontrait par A+B à la télé que Marlène Schiappa (ou n’importe quel autre tâcheron du gouvernement, on n’est pas racistes) est plus con qu’un balai à chiottes : ok tout le monde le sait mais ça fait quand même son petit effet.

DJ Mustard ramène les Migos sur « Pure Water », un titre bien choisi puisque, attention ça va être incroyable, quand on mange trop de moutarde on a besoin d’eau.



Tenir une brasserie à côté de Bercy, c’est aussi devoir s’adapter aux différents publics.

Dans les méandres d’Insta, Boule explique à Bill que son contrat leur garantit bien plus d’argent que l’autre qui plafonne à 20000 balles, et que donc il signe pas.

08/03

Luniz balance le clip de la nouvelle version de « I Got 5 on it » spécialement enregistrée pour le film d’horreur Us, qui vous fera sûrement crier au génie si vous n’avez jamais vu de film d’horreur de votre vie ou si vous fantasmez sur un plan à 3 avec Lupita Nyong’o et sa sœur jumelle.

Mis au courant du choix de 6ix9ine qui a basculé du côté obscur des balances, Bobby Shmurda doit répondre à la dure question « est-ce que tu vas à nouveau taffer avec lui » et c’est un grand « hell motherfuckin NO ».



Plein de clips :

– Cauchemar. Définition : rêve pénible dont l’élément dominant est l’angoisse. Exemple : Sinik écrit une chanson sur ses tatouages, ça démarre par « montre-moi tes tatouages, je te dirai qui tu es ». Le rappeur annonce par ailleurs qu’un projet commun avec Seth Gueko « sur le thème des tatouages » est envisagé, c’est donc un cauchemar imbriqué dans un autre cauchemar, comme si Christopher Nolan rencontrait Wes Craven.

« Khapta », l’un des hits-surprise de ce premier semestre, a enfin droit à son clip avec pas mal de guests mais malheureusement pas vraiment de trace du Khapta Challenge.

– Avec « GPG5 », Guizmo nous raconte qu’il apprend à son fils à dire « nique la police », enfin un gosse bien éduqué.

– Si les feats rappeur/chanteuse qui ont fait le bonheur d’une époque dégueulasse niveau singles radiophoniques vous manquent, checkez le feat Leto x Mel

– Dry est toujours là, il balance un joli petit clip avec pas mal de guests, issu de De la pure pour les durs Vol.2 qui contient aussi un bon ptit feat avec un certain Rohff comme à la belle époque.

– Zikxo, l’un des gros espoirs du centre de formation de Bondy, publie « Impact ».

– Koba LaD fait de la guitare avec un AK47 dans le clip de « R44 », ce qui est une excellente raison de cliquer.

– Avec le décor tout blanc et l’instru toute douce on pourrait croire que Lil Baby est assez déconnecté pour sortir un son de Noël en mars mais rassurez-vous ça parle avant tout de coke.

09/03

Vous voyez ça ? C’est IAM en jury d’un concours de cosplay, avec Jacky du Club Dorothée en animateur.

Dosseh a droit à sa semaine Planète Rap pour la réédition de Vidalo$$a, certains esprits un peu taquins ne se privent pas de lui rappeler qu’il avait promis que « plus jamais la semelle de ses Margiela ne foulera le sol de leurs studios ». Sauf qu’il a sûrement passé la semaine avec une paire de Nike ou de Gucci aux pieds, et toc.

The R Kelly jokes keep getting better pic.twitter.com/stV0MUUE60 — ⭒îИ𓋹ЯîИƧîℂ ℓυℳîИøƧî𓋹У⭒ (@ItsBriahn) March 7, 2019

Michael Jackson a plus ou moins les mêmes galères que R.Kelly, mais lui s’en fout parce qu’il est mort : les créateurs des Simpsons bannissent l’épisode de la saison 3 dans lequel il était invité, et Drake jarte le titre « Don’t Matter Me » de la programmation de sa tournée. Ce qui est assez cocasse quand on se souvient de cette vidéo.



Nicki Minaj avait un concert prévu à Bordeaux, ses fans ont attendu plusieurs heures pendant que la rappeuse se promenait tranquillou à la foire ; la salle, la prod’ et la rappeuse se rejettent la faute, sauf qu’on est en France donc une partie du public se déplace en bas de l’hôtel de la star qui daigne descendre faire des dédicaces par peur d’être guillotinée par cette foule de paysans en colère. Morale de l’histoire, si t’habites Bordeaux écoute Fello.



« Le traumatisme psychologique est l’ensemble des dommages résultant d’un événement dramatiquement subi ou de toute forme de violence, éprouvée physiquement ou moralement. »

J’peux retourner dans le passer me mettre une gifle ? J’en ai pour 2 secondes j’reviens https://t.co/B24auIKtMy — tata sindy ♥️ (@SindyOfficiel) March 9, 2019

10/03

Après nous avoir parlé d’un sombre Pokemon en février, Zeu passe à l’étape supérieure avec « Servietsky », personnage de South Park injustement oublié alors que c’était un des mieux écrits (c’est une serviette qui parle et qui peut pas s’arrêter de fumer de l’herbe).

Roméo Elvis conclura sa prochaine tournée à Bercy, prévoyez donc une hausse spectaculaire du prix du gramme dans le XIIe en mars 2020.



Après la gloire des Rap Contenders, difficile retour à la vie de famille pour Wojtek :

Il doit bien exister quelque part des fans de YelaWolf, donc voilà pour vous les bouseux :

Vous vous souvenez d’OG Maco ? Bah il se bat contre la fasciite nécrosante, une infection de la peau qui peut être fatale, et qui l’a pas mal défiguré. C’est triste mais ça nous rappelle que la traduction littérale de cette infection est « maladie mangeuse de chair », ce qui rappellera aux fans du Roi Heenok une scène d’anthologie.



11/03

Si vous vous demandez pourquoi autant de monde se force à ne pas dire que l’album de Solange est un peu chiant, c’est grâce à ce genre de vidéo.

Fianso prouve que s’appeler Affranchis Music et s’associer à la fondation Abbé Pierre pour organiser un concert à l’Olympia n’est pas incompatible.



Krilino est à Lille ce que Jul est à Marseille, les ovnis en moins et les drapeaux algériens en plus. Il balance « Soirée Menté », un morceau purement club, idéal pour pécho dans les boîtes de nuit nordistes. Et non, on ne fera pas de blague sur l’inceste.

« He says I should be nicer, well your dick should be bigger » et c’est un nouveau freestyle de plié pour notre Texane préférée. Est-ce que Solange est capable de faire ça ? Je ne crois pas.

Un protégé de J.Prince s’est fait arracher sa chaîne. Et J.Prince on l’encule pas, alors il fait juste un post qui mentionne à peu près toutes les têtes d’affiche liées au Bronx de près ou de loin (Cardi B, Fat Joe, Funkmaster Flex, A Boogie Wit Da Hoodie, Mysonne, Fred The Godson, Remy Ma, Swizz Beatz…) pour leur dire de l’aider à régler le problème.



https://twitter.com/trapyeezus/status/1103099057348599808

2 Chainz arrive à nous faire écouter du Ariana Grande, est-ce un génie du mal ou un héros, on ne sait pas, on ne sait plus.



12/03

Parce qu’il a bien compris que les Grammy sont passés, Yung Bans ne s’avoue pas vaincu et fait tout pour finir dans les Darwin Awards.

https://twitter.com/Saycheese_Media/status/1105522366745112576

Snoop Dogg veut se lancer dans l’industrie du gaming – jusqu’ici rien que Fianso n’ait pas déjà fait. La grande différence tient dans une petite règle, subtile mais qui fait toute la différence : ici, les joueurs sont autorisés à fumer de la weed avant, pendant et après leurs parties. Ça s’appelle « Gangsta Gaming », et c’est par ici.



Me: Can I get a McFlurry?



Mcondalds: Our machine is down.



Me: pic.twitter.com/FvDY1Ld8jF — Khadi Don (@KhadiDon) March 6, 2019

Liim’s de Q.E. Favelas dans un mood plus cool qu’à son habitude sur « Pintero #2 », avec ce leitmotiv que chacun devrait adopter comme une règle de vie : « je pense à l’argent, pas aux meufs qui te refourguent la chaude-pisse ».



Apparemment R.Kelly s’est vanté de s’être tapé la mère d’Aaliyah, ça c’est le genre de petit bonus qui montrent qu’on a affaire à l’Elu.

Lil Pump continue d’écrire sa légende.

13/03

Alkpote featuring Roi Heenok ça arrive, y’a 10 ans certains auraient pu vendre leurs propres organes pour que cette connexion se fasse.

– Myth Syzer x Jok’Air x Alkpote c’est une combinaison qui fonctionne toujours. Le titre, extrait de Bisous Mortels, était déjà connu depuis des mois, mais l’occasion de tourner un clip avec des culs de partout était trop belle. Et pis la phrase « personne n’a cru en moi comme Yamcha ou bien Krilin », on s’en lasse pas.

– Jok’Air également présent sur « Fossette », avec Usky : moins de culs, mais plus de baignoires. Il faut parfois faire des choix.

– DA Uzi feat Graya, comme prévu pas la moindre trace de zumba, et la confirmation que la rue est aussi dure à Sevran qu’à Marseille.

14/03

Nigerians have done it again…I’m DYING! 🤣🤣😂 pic.twitter.com/y44nfDM4K1 — All Around Nigeria 🌍🇳🇬 (@AllAroundNGR) March 7, 2019

Un petit docu sur les rappeuses du Sud des USA, de LaChat à Rico Nasty, ça vous fera pas mal au cul.



Il y a des choses qui ne changeront jamais et Ill Bill en fait partie.

À un moment ScHoolboy Q imite Elon Musk qui découvre la marijuana, et rien que pour ça c’est un bon clip.

Grosse introspection pour Gringe, qui revient sur ses relations complexes avec son paternel dans « Pièces Détachées », un morceau composé par Léa Castel (ne fuyez pas). On retrouve notamment Olivier Barthélémy caché sous une moumoute dans le clip, un mec qui restera dans les mémoires pour avoir offert ses yeux à une poupée dans Sheitan et pour s’être pété une jambe en s’évadant de la Santé dans Mesrine. En somme, un acteur qui n’a pas peur de se faire maltraiter.



Goku: IM FIGHTING FOR FUN!



Vegeta: I'm fighting for pride.



Krillin: I'm fighting for my family.



Yamcha: pic.twitter.com/v8Ttc5bXQI — Seiya ~ (@SeiyaTheGreat) March 6, 2019

Yawil balance un EP 7 titres intitulé Harmonie, en gros on est sur un compromis entre chant sans autotune ni effets de voix, et rap plus classique. Pour ceux qui ont besoin des images pour apprécier la musique, y’a un clip. On reste dans le thème « projets sous-médiatisés » : après Noir, Rose, Bleu, Orange, et surement d’autres teintes qu’on a oublié, Luni publie Krome, un nouvel EP qu’on vous invite à checker, ne serait-ce que pour cette nouvelle ode au romantisme : « tout c’que j’aimerais t’faire, 10 doigts ne seraient pas assez ».



Pascal Cefran devient Pascal Safran sur décision de Booba, un surnom qui va le poursuivre toute sa vie pendant au moins 8 jours.

C’est rare que les clips d’Iggy Azalea aient un intérêt mais là à un moment un trans (ou un simple travesti, personne n’ira vérifier) écrase quelqu’un, sans doute un hommage à Caitlyn Jenner.

15/03

Ol’Kainry clippe « Wilson », et comme tous les morceaux qui commencent par « foutez-moi la paix, foutez le camp », on est dans l’introspection.

On aurait pu croire que les cheveux longs, le théâtre et son passage à Quotidien l’avaient détourné du droit chemin mais tout va bien, Moha La Squale s’est enfin fait arrêter pour menaces de mort avec arme. Un retour aux fondamentaux qui redonne espoir pour son deuxième album.

On est en 2019 et Booba rejoue Tony Montana dans « PGP », c’est déjà assez triste dit comme ça mais il faut en plus que des fans de Rohff y voient un plagiat du clip « Résurrection » (2005) alors que rappelons-le, le film Scarface date de 1984 donc c’était déjà rincé dans les deux cas.

Après les débats enflammés (non) qu’avait engendré la rime « j’écoute Drake, t’écoutes Hamza », Fianso est beau joueur et s’avoue vaincu quand le Belge est invité sur scène au concert parisien du Canadien (avec le drapeau bleu-blanc-rouge, car la Belgique reste une province française).

Alors que la tracklist initiale de Ceinture Noire compte déjà 260 pistes, Gims décide de balancer une réédition avec 13 nouveaux inédits (dont « Miami Vice »). Bien entendu les mauvaises langues diront que le seul et unique but de cette sortie est de relancer la machine pour aller chercher le million de ventes, qui n’est plus si loin, mais on ne mange pas de ce pain-là.

– Alkpote joue au tennis dans le clip de sa collab avec Le Chroniqueur sale, un Youtubeur rap qui est donc également beatmaker. Ca peut faire peur dit comme ça, mais la prod a plus de gueule que la majorité de celles sur lesquelles a posé Alk ces derniers temps.

– Ne vous fiez pas à la dégaine juvénile ni au nom pourri du binôme B-NØm, ils vous veulent du bien et ce serait dommage de passer à côté.

– Le Marseillais Chris Karjack a sorti une bonne petite mixtape, L’heure du Chris. Il livre le clip du titre qui donne son nom au projet.

– Si vous n’avez jamais vu un rappeur faire un plein d’essence, allez voir le dernier clip de Lacrim.

– Alonzo fait rimer 2Chainz et 2Pac sur « Malaga », et provoque ce commentaire qui résume une partie du rap français depuis cinq ans :

Comme chaque vendredi, un quota d’outsider : hésitez pas à checker le projet Anubis Please de NVX MUTNTS (pour Nouveaux Mutants). En gros c’est un groupe « d’inadaptés à ce système économique et social », le projet est plutôt orienté boom bap dans les sonorités mais tire aussi sur des ambiances post-apocalyptiques, avec des références à la SF.

Un chroniqueur de Mouv’13 actu rebondit sur le jeu de mot « Pascal Safran » et se fait logiquement traiter de « grosse merde » sur une énième story Insta de Booba. « Il a remonté une photo de 2015, ça a l’air très chiant sa vie à Miami », commenteront les experts. Curieusement l’intégralité des gens qui ont hurlé il y a 3 mois quand Lomepal a fait la même chose version soft à une chroniqueuse se garderont cette fois de commenter, critiquer ou faire des articles. C’est fou la vie quand même.

Les juges américains sont partageurs : ils autoriseront les caméras au procès de R.Kelly. On se prépare donc à un classique façon OJ Simpson.

16/03

Des rumeurs assez moches affirment que Niska aurait été violent avec Aya Nakamura quand ils étaient en couple. La chanteuse confirme à demi-mot et précise que « cette histoire date d’il y a longtemps » et qu’elle a avancé depuis. Et pour parler des coups elle utilise l’emoji gant de boxe, donc clairement la meuf n’a personne pour l’encadrer quand elle communique sur les réseaux, c’est folklo. Une vidéo live avec Niska fait ensuite penser à un coup de promo (foiré), puisque les 2 semblent très bien s’entendre et annoncent même la sortie du clip de leur collaboration, « Sucette ».

Bad buzz inévitable, le clip ne sort pas (il n’a jamais existé) et Aya finit par s’expliquer : elle aurait préféré que cette histoire reste privée, n’a pas su gérer quand l’info a commencé à tourner et a tenté de rattraper le coup comme elle pouvait. Elle finit par s’excuser et avoue être très affectée par tout ce bordel, bref ce qu’il y a à retenir de cette histoire c’est 1) quand une femme se fait frapper c’est quand même elle qui se mange les insultes des internautes et ça c’est beau 2) les CM c’est pas pour les chiens.

17/03

Dans la vie faut oser.

Parce que personne ne participe à quoi que ce soit impliquant Drake sans en payer les conséquences, juste après être apparu sur scène à Bercy, Kalash provoque un accident de voiture. Ce qui engendre des réactions en cascade.

– Un mec fait un montage de la scène avec la musique de Mario Bros.

– Kalash apprend beaucoup des gilets jaunes pendant sa garde-à-vue.

– La police se lâche normalou.

– BFM n’apprend rien.

Le rap US encore endeuillé par une disparition : cette fois c’est Lil Mister qui passe l’arme à gauche, après avoir été pris pour cible par des tireurs en pleine rue à Chicago. Il avait 24 ans.

18/03

NTM annonce que « NTM c’est fini », comme depuis 20 ans donc, sauf que cette fois il n’y aura plus de concerts. Enfin si, il y aura bien sûr deux concerts d’adieu à Bercy en novembre. Et puis peut-être un concert de reformation en 2022. Et une tournée en 2023.

Dans les tréfonds d’Instagram, Olive propose un 36e contrat à Tom, avec cette fois 1,5 million d’euros pour le gagnant.

19/03

On se moque souvent des puristes mais ça fait plaisir de voir qu’il existe encore des gens pour défendre la pratique du Beat Box.

Lil Pump annonce qu’il arrête définitivement la weed, mais comme ça ne lui ressemble pas de faire un truc intelligent, il apparaît complètement défoncé dans une nouvelle vidéo quelques heures plus tard en hurlant « What you thought was gonna stop smoking ? Is you stupid ? Is you dumb ? »



Pour son clip « Pendez les Blancs », Nick Conrad est condamné à 5000 euros d’amende avec sursis, c’est déjà pas top, mais il a aussi 1000 balles à verser aux parties civiles. Contrairement à ce que l’on pensait, en France les Blancs fragiles ne sont malheureusement pas représentés par le public de Nekfeu mais par deux organisations de déficients : la Licra et l’Agrif. Soit respectivement des maniaco-paranoïaques qui relaient ce genre de dessin, et un résidu de fausse-couche des pires losers du FN ; bref une nouvelle victoire pour la Justice Cochonou.

Bon on est convaincus, filez un show en prime time à ce jeune dégénéré.

Lors d’une interview de NTM, chacun parle de ses autres projets pour la suite ; on s’aperçoit avec horreur que Kool Shen a encore des plans dans le ciné et que Joey va bel et bien continuer d’être grassement payé à se bourrer la gueule pour une saison 3 de La Route de la soif, accompagnée d’un spin-off qui promet d’être original puisqu’il s’intitule Je mange, je mange et je bois.



Il n’aura fallu qu’une semaine pour que J.Prince récupère la chaîne volée à son petiot. C’est un peu la version rap game de cette scène.

Coup dur pour les forces de l’ordre : Kalash est noir, certes, mais il est riche, du coup son avocat contre-attaque et promet des poursuites.

20/03

Très joli clip pour « Habeeba » de Triplego, c’est extrait de Machakil, qui, on vous le répète, est l’un des projets immanquables de ce premier semestre 2019. Et puis si vous n’avez jamais vu de qamis de Manchester City, c’est maintenant ou jamais.

Tengo John clippe sa collab avec Infinit et Prince Waly, le morceau a déjà quelques mois, mais ça aurait été moche de ne pas l’exploiter plus que ça.

Dans un recoin d’Instagram, Winnie déterre des posts Facebook de 2011, ou des montages (au point où on en est qu’est-ce que ça peut foutre) de la copine de Tigrou qui à l’époque était très fan de lui.



Sans doute en galère d’actu, Le Parisien interview Quarteron, lui aussi en galère d’actu, qui leur explique plus ou moins pendant 2 minutes que Winnie l’ourson est une merde.

Pour une fois que le web transforme Ninho en meme tout en étant respectueux, autant en profiter :

Ça ne pouvait pas durer, la malédiction Ninho reprend et l’événement organisé à Saint-Lazare s’achève dans une cacophonie totale puisque des « fans » ne veulent pas le laisser partir et le coursent jusqu’à sa voiture, forçant le chauffeur à gazer tout le monde.

Kaaris va probablement jouer un rôle inattendu dans le prochain Olivier Marchal, genre un homme de main qui meurt à un moment, ou un mec en prison qui meurt à un moment.

21/03

« Bouge ta tête même si t’as rien dedans », le programme d’Abi2Spee est fédérateur, d’ailleurs si ça vous parle, ce mois-ci il a aussi sorti ça et ça.

Kodak Black explique qu’il est plus fort que Biggie et 2Pac parce qu’il vit vraiment ce qu’il raconte tandis qu’eux étaient des narrateurs et conclut « c’est des légendes juste parce qu’ils sont morts ». Audacieux mais pas irrecevable. C’est pas comme s’il avait dit qu’il voulait niquer leur veuve quoi.

Sefyu est enfin de retour avec Mal(à)laise, premier épisode d’une série qui se termine par un clip. Comme d’habitude, les avis sont très mesurés, ça va donc de « Sefyu, quelle légende, incroyable, j’aimerais avoir un utérus pour qu’il m’engrosse » à « c’est nul, il a quoi contre l’Ardèche cet ancêtre ? ».

Alors non, mais bien tenté :

DJ Mustard et sa femme attendent leur 3e enfant. Oui je sais, on s’en cogne, mais attention ça va être incroyable, sa meuf s’appelle Chanel Dijon. DIJON. MOUTARDE. Parfois la nature est belle.

22/03

Quelle femme.

PNL balance un live en pleine nuit, des milliers de personnes le suivent malgré le fait qu’il ne se passe absolument rien. Heureusement, internet est toujours là pour nous sauver.

Si vous êtes passés à côté de Punchlife, l’excellent album de Al, une version physique est enfin dispo sur le site du label Matière Première.



Sortie du projet de Bekar, un petit jeune venu de Roubaix qui se situe un peu « entre du Nekfeu et du chais pas quoi ». Mais le héros du mois s’appelle Jaakuboy, un mec qui s’est créé un faux profil de pré-adolescente sur instagram pour piéger des pédophiles et les dépouiller. Manque de pot, l’un d’eux s’est dit que la justice française aurait plus de compassion pour ses pratiques sexuelles que pour ses agresseurs, et a donc déposé plainte. Étant donné que notre héros est encore mineur, il devrait s’en sortir, en attendant il fait du son, le dernier en date s’appelle « Fugitif », et sinon y’a un EP à aller checker sur Soundcloud – par contre on vous prévient avant de cliquer, ça parle beaucoup de Satan.

Les clips du jour :

– Un petit groupe underground clippe peinard en haut de la Tour Eiffel.

– 13 Block tease l’arrivée de l’album BLO avec « Amis d’Avant », et cette question existentielle : pourquoi donne-t-elle sa chatte pour une pizza ?

– Zuukou mayzie et Lala&ce clippent leur collaboration et à un moment on voit un skate dans un coin mais heureusement chacun sait garder sa dignité et personne ne l’utilise.

– Vous avez été nombreux à ne retenir que les ondulations fessières du clip « Twerk » des City Girls et Cardi B alors que derrière il y avait un message. La preuve avec cette version senior où les filles et Cardi apprennent à des vieilles dames à retrouver leur dignité en twerkant. C’est pas la mère à Solange qui pourrait en dire autant.

Les forums Reddit nous offrent la meilleure description de PNL en les décrivant comme « the best duo since Nutella and banana ».



Les community managers écoutent du PNL, acte I.

Certains ont sans doute l’illusion que Triple Go ça doit pas trop bouger en live. Bah en fait si, et parfois même un mec monte sur scène pour jeter des billets dans la foule.

23/03

Ça ne marche pas à tous les coups.

Le clip de PNL est sorti depuis une demi-journée. Du coup :

– un peu partout en France des fanatiques bloquent des ascenseurs pour reproduire la chorégraphie épileptique d’un figurant.

– des contrefaçons de la veste OffWhite x PNL que porte Ademo sont disponibles à la vente, avec un site tranquillement nommé “pnloffwite.fr” (et mis hors-ligne rapidement). La start-up nation.

– un Gilet Jaune fait ce tag.

– des acharnés font des montages qui changent le clip en générique d’animé japonais. Alors non ça n’a aucun sens, mais comme tout montage avec un générique d’animé japonais, ça a de la gueule. Faites-le aussi pour Kekra svp.



– un mec fait ça :

Tout ça c’est bien beau mais est-ce que ça arrive à la cheville des incroyables aventures de Koba LaD (ou son sosie, mais c’est mieux de partir du principe que c’est lui) ? Je ne pense pas.

24/03

Plutôt qu’un traditionnel clip, les ptits gars d’Egzagone ont concocté une sorte de zapping qui alterne moments de vi(c)e, freestyles, sessions studio, etc. Sympatoche. Aussi sympatoche que Koba qui vit sa meilleure vie en coursant tout le quartier ? Sûrement pas.

Cardi B a « drogué et volé des hommes » à l’époque où elle était strip-teaseuse, c’est pas bien mais avant de lui faire la leçon vérifiez que vos rappeurs préférés ne tabassent pas leur meuf ou ne pissent pas sur des mineurs pendant leur temps libre.

L’Or du Commun a eu la bonne idée d’inviter Isha, par contre quand il dit « tous ces jeunes qui envient 50 Cent » ça le rajeunit pas bordel.

25/03

Si vous n’avez jamais vu Moon’A se faire enfoncer la tête dans un gâteau à la crème, c’est le moment de cliquer sur son dernier clip en feat avec NOR.

Si on avait dit au doubleur officiel de Ray Liotta dans Les Affranchis qu’un jour il décrirait le parcours de Koba laD il aurait sans doute répondu « mais comment vous êtes rentrés chez moi », toujours est-il que le résultat fait de l’effet.

En dépit des allers-retours de certains membres, le crew Lyonzon reste opérationnel, car l’amour triomphe toujours.

Olivier El-Khatib, cofondateur du label OVO et manager de Drake, relaie lui aussi le clip de « Au DD », ce qui confirme certaines choses, ou pas.



Tech 9 (et non pas Tech N9ne), une pointure des battles, est décédé. On lui souhaite de reposer en paix et de ne pas trop charrier Grégory Lemarchal quand il le croisera.

Dr. Dre félicite sa fille pour avoir intégré une université prestigieuse « par ses propres moyens », tout le monde lui fait remarquer qu’il est de notoriété publique qu’il a fait des donations de plusieurs millions à l’établissement, c’est un grand moment de solitude. 20 ans pour au final ne pas sortir Detox ça passe, mais faut ptêt pas pousser mémé dans les orties non plus.

Sur Right Game Wrong Nigga, Kevin Gates fait toujours plaisir et a le bon goût de cacher son infâme teinture sous un couvre-chef la plupart du temps.

Vous savez qui a bon goût aussi ? Koba LaD.

Les Community Managers écoutent du PNL, acte II.



26/03

Columbine repousse leur album pour ne pas se faire écraser par PNL, de mémoire d’homme jamais le bouchon de Maurice n’aura été poussé aussi loin mais ils ont au moins une façon marrante de l’assumer. A part ça et la condamnation de Nick Conrad, on ne trouvera rien de plus blanc ce mois-ci. Quand soudain :

« Netflix va produire un documentaire sur Maitre Gims », ouais bon, de toute façon ça pourra pas être pire qu’une 3e saison de La Casa de Papel.

Ça devait arriver, après Seth Gueko en 2013, on assiste à un rapprochement Bigard-Booba, et c’est finalement assez étrange que ce ne soit pas arrivé plus tôt.

Ice Cube et Too Short nous mettent bien (ce n’est toujours pas sale).

Alors en fait on vous l’a pas dit parce que c’est lamentable, mais depuis le début du mois La Fouine a lancé sans le vouloir le Gnagnagna challenge sur les réseaux, c’est la première fois depuis longtemps qu’internet le propulse en TT sans se foutre de sa gueule ; comme n’importe qui avec des soucis pour revenir dans le rap et une prédisposition au forcing, il décide d’en faire un son et le clipper. Au moins il a l’air de s’amuser, c’est le principal.



Quand on voit ce qu’on trouve au pif dans le public d’un concert R&B, on se dit que R.Kelly n’a décidément aucune excuse.

27/03

Après avoir interdit à Damso l’utilisation des termes « nwaaar » et « pirate », Titeuf intervient pour rappeler à Manu que l’expression « fils de chèvre » est également déposée.

Yawil (on en a parlé plus haut, c’est là qu’on voit ceux qui suivent pas) publie le clip de « Uno ». Si vous le connaissez, dites-lui que son clip est non-répertorié, ça peut aider à débloquer un peu le compteur de vues.

Konbini étant discret ce mois-ci, les Inrocks saisissent leur chance de passer pour des cons et qualifient la musique de Roméo Elvis de « Neo-Rap ». Le public accueille cette nouvelle dénomination avec un enthousiasme modéré.

Du coup le concerné explique avec ses mots à lui que « c’est avant tout une appellation de merde inventée par des débiles profonds qui n’ont pas jugé utile de lui demander son avis ». En tout cas c’est ce qu’indique le logiciel gogol trad.

Jok’Air sort le clip « Club des 27 », le 27 mars, à 10h27, parce que quelqu’un a dû se rendre compte que le sortir à 27h27 c’était pas possible, et c’est aussi à ça qu’on reconnaît la qualité du rap français d’aujourd’hui.

Si on nous avait dit un jour qu’on verrait Seth Gueko et Tekilatex dans un clip sponsorisé Ralph Lauren qui vante les mérites du rap à l’ancienne, on aurait sans doute dit « ah ok », mais c’est pas le cas de tout le monde.

Kalash précise que les inspecteurs gadget ont également « léché la photo de sa fille devant lui » et utilisé sa voiture pour faire une petite balade en plein Paris avec un respect très relatif des limitations de vitesse. Bref rien que de très banal mais, cf plus haut, Kalash a les moyens de se payer un avocat qui va faire chier tout ce beau monde. C’est le jeu.

Nav explique qu’il est très déçu à chaque fois que des paparazzis ne le prennent pas en photo. Si vous pensez que c’est un con tapez 1, si vous ne savez pas qui c’est appuyez sur étoile.

28/03

Fello le bordelais continue son glorieux chemin.

Joachim Son-Forget, un député désœuvré qui a fait le buzz sur twitter pendant 6 jours et dans la presse pendant 8 jours, se rend compte que la race humaine a oublié son existence et fait donc ce qu’on ferait tous à sa place : un morceau nul avec Doc Gynéco. Qu’on ne vous mettra pas en lien, c’est déjà assez glauque comme ça.



Kalash se livre dans « Bonda Manmanw ». Après on parle de Kalash, donc n’attendez pas un mec qui pleure en parlant d’acouphènes, ici c’est plutôt « ma belle-mère c’était une vraie pute, elle voulait que je me suicide, sous prétexte que ma daronne était plus bonne que toute sa mif, elle m’aura fait tous les coups possibles jusqu’au tribunal, ce qu’elle a fait pour garder la bite à mon daron, c’est mal ». La vie est un long fleuve tranquille.

Matthew McConaughey & Snoop Dogg ont tourné un film, le rappeur a fait une super farce en faisant tourner sa weed à l’acteur (qui croyait que c’était de la fausse, pour la scène), résultat il a fallu stopper le tournage et Matthew a retrouvé ses esprits seulement 13 heures après.



JMK$, Azur, Dil et Zeu s’éclatent mais tout ça nous pose une question essentielle : y’a-t-il un lobby d’épiciers du coin qui force les jeunes rappeurs à tourner leur clip chez eux ? Qui sont-ils, quels sont leurs réseaux ?

Vidéo du mois facile, Alkpote au salon de l’agriculture pour Check Food. C’est un programme qui avait été pitché à Vice il y a plus d’un an mais à l’époque le grand nettoyage n’avait pas encore eu lieu donc on a tout misé sur Joey Starr. Le flair.

29/03

Parce qu’on n’arrête pas le progrès, DJ Weedim prouve qu’Alkpote peut traiter un disque dur de triple pute.

Guizmo re-revient avec « Gentleman » mais les fans comprennent vite qu’il s’agit d’une vidéo tournée il y a longtemps puisque 1) il n’a pas tous ses tatouages 2) il a l’air heureux.

Siboy a sorti sa cagoule des grands jours, celle qu’il avait quand il était assis à côté de Jean-Pierre Pernaut chez Ardisson, et il ne s’est pas trompé : « le rap c’est pas compliqué c’est comme une schnek », des filles cagoulées avec des armes, des kalash en vente dans un supermarché, banco.



J.Cole est le producteur exécutif du prochain album de Young Thug. Dans un monde idéal le premier apporterait de la rigueur au second et le second aiderait le premier à être enfin moins chiant.



Cela sera-t-il suffisant pour rattraper le niveau d’entertainment de Koba laD ? Rien n’est moins sûr.

Lala &ce balance « Serena (Botcho) », un clip qui ne célèbre pas le twerk, contrairement à ce qu’en pensent les Inrocks, qui décidément donnent tout dans le dernier virage.

30/03

Il s’est pas passé grand-chose, du coup on laisse la parole à un fidèle lecteur des articles rap des Inrocks, histoire de ne pas être que dans le négatif.

31/03

Belle mise en abyme : La Caution tweete une rime extraite de « Dernier Train » (2005), Seth Gueko répond « fire line » pour signifier son admiration pour la qualité, un de ses fans répond « j’ai rien compris ».

On se revoit le mois prochain et d’ici là n’oubliez jamais l’essentiel.

