Travail, famille, ennui : dans le quotidien des villes oubliées

Pour notre numéro Photo annuel, on a contacté des jeunes photographes talentueux afin de savoir quelle personne les avait inspirés à poursuivre dans cette voie. On a ensuite approché leurs « idoles » afin de les convaincre de publier également leurs portfolios dans nos pages. Les lignes suivantes présentent le travail d’Adam Lach et de son idole, Alec Soth, de la prestigieuse agence Magnum Photos.

En ces temps d’urbanisation rapide, de croissance et de connectivité, la vie de village existe-t-elle encore ? Les communautés sont-elles toujours soudées par le sens du partage et de l’intimité ? L’identité des individus est-elle encore définie par leurs origines ? Cette sélection de clichés tirés de Neverland, du photographe Adam Lach, laisse entendre que la proximité avec la famille, les voisins, le quartier, est toujours bien vivante.

Lach est né en Pologne en 1983. En 2015, il a été invité par la municipalité de Wrzesnia (une ville de moins de 30 000 habitants située dans le centre de la Pologne) pour une résidence photographique. Il a voulu profiter de son anonymat pour étudier la réalité de la vie dans une petite ville.

Neverland, selon Lach, capture la beauté de la simplicité et la magie du quotidien, et met en relief la façon dont elles apparaissent, que ce soit en public ou en privé. Et pas seulement à Wrzesnia – les tableaux en apparence désuets exposés dans Neverland racontent des histoires universelles : amour pour un animal de compagnie, ennui absolu et profonde maladresse de la jeunesse.

Photos : Adam Lach

En 2012, nostalgique du temps où il travaillait comme photographe dans un journal de banlieue, Alec Soth est parti en mission pour le LBM Dispatch, sa chronique autoéditée, dans le but d’enquêter sur la vie publique des Américains. Commençant par sa ville natale de Minneapolis, Soth a parcouru le pays pour assister à des réunions, festivals, soirées dansantes et autres rassemblements, dans l’espoir de mieux comprendre la vie sociale des Américains hors ligne. « Je comprends le monde des réseaux sociaux, dit-il. Mais je me demandais comment les amis, les familles et les structures sociales fonctionnent dans une société si individualiste. »

Soth est sans doute plus connu pour ses paysages habités et ses portraits saisissants de personnages solitaires, comme ceux que l’on peut voir dans ses œuvres Sleeping by the Mississippi et Broken Manual, mais cette sélection de photos inédites, prises entre 2012 et 2014 pour sa série Songbook, reflètent les traditions qui nous ont longtemps unis : notre désir de faire lien et la tension entre nos identités individuelle et sociale. « Je suis introverti, la plupart des idées me viennent dans la solitude. Mais une grande part de l’énergie dans mon travail découle de la tension créée par cette introversion quand elle se frotte à d’autres gens », avoue Soth. « J’étais avide de sortir et de prendre part au monde. »