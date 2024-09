Les fromages « triples crèmes » sont la MD des produits laitiers

Que celui ou celle qui n’a jamais rêvé de rentrer dans une baignoire pleine de crème épaisse et de beurre chaud me jette la première pierre. C’est un fantasme que l’on partage tous et croyez-moi, je suis persuadée que c’est aussi l’expérience érotique ultime. Si la plupart des gens refusent de laisser le fumet de ces produits laitiers leur caresser l’intérieur des cuisses, ils peuvent toujours se consoler en goûtant un triple crème. Parce que c’est la seule famille de fromage capable de les mettre dans un état de plaisir similaire.

Il y a quelque chose d’éminemment sensuel et de profondément séduisant dans le triple crème. Les yeux fermés, la bouche ouverte, il fond sur votre langue, enduisant vos gencives et coulant le long de votre gorge. C’est un torrent de saveur laitière impossible à endiguer qui nappe tous les interstices et les creux de votre bouche. Une lave de matières grasses au goût si riche. En la dégustant, vous réalisez probablement le « deep throat » le plus crémeux de l’histoire. Et tout ça en plus avec le fin du fin de la production fromagère qu’on trouve ici-bas. La Rolls des frometons.

Leur origine remonterait aux alentours de 1925, quand la famille Dubuc, installée en Normandie, décide de s’attaquer au fromage en mélangeant du lait entier avec de la crème

Quelles sont ses caractéristiques qui démarquent le triple crème du reste des fromages ? Quel est son petit secret ? Est-ce que ça vient de la vache ? De l’herbe ? Du fromager ? Parfois, le mystère qui entoure un amant mérite d’être dévoilé – surtout quand il est aussi irrésistible. Il faut tenter de trouver une réponse, de mettre à nu la nature exacte de celui qui vous réveille en nage au milieu de la nuit, et de comprendre : qu’est-ce qui fait qu’un triple-crème est un triple-crème ?

Ces fromages, comme le Pierre Robert, le Brillat-Savarin ou le Délice de Bourgogne, sont incroyablement onctueux. On sent le beurre et la crème du cœur à croûte – qui, par ailleurs, ferait se damner n’importe quel Saint. Leur origine remonterait aux alentours de 1925, quand la famille Dubuc, installée en Normandie, décide de s’attaquer au fromage en mélangeant du lait entier avec de la crème. Une date de naissance relativement jeune pour un frometon mais qui ne l’empêchera pas de faire son trou.

Pour qu’il soit considéré comme triple-crème, le fromage doit atteindre 75 % de matière grasse. Ce qu’on peut résolument baptiser comme étant « de la bonne came »

Le triple crème, c’est le lait gras et riche d’un divin bovin qui broute dans les pâturages bien verts du nord de la France et un diable de fromager qui lui ajoute une petite dose de gras avec une crème bien crémeuse. Résultat final : une expérience savoureuse qui tourne rapidement à l’euphorie avec une douceur toute laitière. Pour qu’il soit considéré comme triple crème, le fromage doit atteindre 75 % de matière grasse. Ce qu’on peut résolument baptiser comme étant « de la bonne came ».

Peut-être que vous avez déjà eu une super expérience en gobant de la MD à une fête sur une péniche. Sachez que ces fromages sont au moins aussi puissants. Après une simple bouchée, soudainement, c’est le ciel qui devient plus brillant, les odeurs qui deviennent plus concrètes, et la main qui vous caresse le bas du dos ressemble à du velours. Et tout ce que vous allez vouloir trouver, c’est un endroit sombre pour continuer d’explorer les régions de votre nouvel amour : le triple crème. Même pas besoin de digue dentaire en plus.