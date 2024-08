Tyga chez les nudistes

La version originale de cet article a été publiée par Noisey France.



Tyga n’a jamais été un grand rappeur, il ne le sera jamais. Il y a peu, il faisait encore figure de maillon faible au sein du label de Lil Wayne, et pourtant, sa cote n’a cessé de grimper. Ses affiliations avec Young Money, GOOD Music, Birdman et Kylie Jenner aidant, il s’est taillé une belle part de gâteau et, aujourd’hui, se la coule douce au Cap d’Agde, dans le sud de la France, avant un concert dans un club local, affichant un taux de détente et d’oisiveté absolument outranciers. L’occasion de le rencontrer entre deux mojitos pour lui parler de sa dernière mixtape, Bitch I’m The Shit 2, mais aussi et surtout de voitures, d’embrouilles, de Justin Bieber, de nudisme et d’art de vivre.

Noisey : On commence par quoi ? On parle voitures ?

Tyga : J’ai jamais été un amateur de voitures, jusqu’à ce que je comprenne que c’était comme un cheval. Et j’adore les chevaux. J’aime conduire comme un dingue, je suis hardcore fan des Fast & Furious, mec… Ces putain de caisses…

Videos by VICE

Tu sais qu’en français, on a une voiture qui s’appelle la « 2 chevaux » ? Parce qu’elle a 2 chevaux. [ Je lui explique pendant 4 minutes, il me regarde l’air hébété et finit par comprendre après s’être entièrement déboîté le cou. Il a l’air d’une mante religieuse dont les triceps, comparables à ceux d’une mouche, ne cessent de convulser].

Ah oui, « le cheval » [en français dans le texte, avec un accent venu tout droit du fin fond de DâNang].

Tes parents sont d’origine asiatique, tu n’as jamais évoqué ce sujet dans tes interviews. Moi je suis d’origine jamaïcaine avant tout, je suis un Jaméricain, tu vois ? Tyga a grandi en Californie. J’étais, comment dirais-je, un gosse des banlieues aisées… Mais je suis pas un mec qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, j’en ai gagné une et puis je l’ai placée, j’ai placé tout cet argent au fur et à mesure. J’ai travaillé comme un taré dans un magasin de chaussures. Mais jamais mes parents asiatiques n’ont eu une influence sur ce truc, ça n’a rien à voir, je suis américain.

Tu penses quoi de Trump ?

Il fait de l’oseille ce con ! [ Rires] Il est né avec du pétrole dans la gueule cet enfoiré… Moi j’ai voté Obama et j’ai appelé à voter Obama contre McCain, et là j’ai rien vu venir… Trump !

Toi aussi, tu as été gâté lorsque tu as pété une de tes caisses. On a lu ça jusqu’ici, en Europe, surtout dans les magazines à potins. Tu as explosé une de tes voitures de luxe et ton ex, Kylie Jenner, t’a fait un cadeau assez impressionnant. Ça t’a pas donné envie de rester avec elle ? [Explosions de rires dans la salle, deux trois gars se rapprochent, dont le manager, souriant de toutes ses grillz].

Putain, ce négro connait son sujet ! Bon, Kylie et moi c’était plus une histoire d’amitié, hein. Quand tu vois une fille que tu aimes qui te ramènes un grosse caisse de malade, alors que t’as fait le con, que toutes les pétasses que tu as connu à ce jour – en tout cas la plupart – te prennent pour un con, alors que la gentille K, elle, te ramène une grosse voiture hyper chère, là tu captes qu’il faut garder l’amitié. L’amitié est plus forte que la chatte. Mais la chatte est forte, aussi!

Tu n’as jamais vraiment parlé de ta proximité avec les beaux quartiers dans tes interviews, tu parles toujours des quartiers chauds…

Merde, c’est normal, tu veux pas qu’on te prenne pour une gosse de riches, merde. Et puis, mec, j’ai bossé dans un putain de magasin de chaussures, OK ? Toucher les pieds des femmes, ça passe encore, mais les pieds des hommes ? Les odeurs de chaussettes pourries ? Non, ça m’a pris la tête. J’ai grandi dans une banlieue riche de Los Angeles, point barre.

T’aimes bien le Cap d’Agde, la France, le soleil, la mer… Et les mères, aussi, les mères nues, les nudistes. Tu étais déjà venu en 2014 et te revoilà aujourd’hui en 2017, au mois d’août, avec le soleil, la mer… Et toujours les nudistes !

C’est ça que j’aime en Europe. Les Français, dans le sud, vous vous foutez à poil partout, j’aime bien l’ambiance. Après, je suis pas du genre à me balader à poil. Et puis y’a beaucoup de vieilles dans le coin, tu vois ce que je veux dire ? Mais c’est une bonne ambiance, il fait chaud, les femmes sont nues, les mecs sont plutôt tranquilles, la bite à l’air. Les chattes sont ouvertes.

T’as été à l’Île des Loisirs à côté ?

Ouais les manèges et les conneries de gosses, roller coaster, tout ça… Mais je préfère aller jouer mes euros au Casino. Les machines à sous et le poker, mon gars ! J’ai dépensé plein de cash ici, surtout en essence pour le bateau d’un ami. Le jet-ski c’est cool. J’ai plein d’amis ici, des gens cool, y a toujours des mecs qui viennent s’incruster pour faire les pique-assiettes, mais je me retrouve toujours bien en fin de journée, en fin de soirée. Sur les bateaux, c’est toujours la fête…

Tu n’as pas eu de problème de décalage horaire récemment ? Tu retournes à Dubaï dans deux jours… ?

Y’a pas de problème. Je dors comme un petit bébé.

Tu as commencé jeune. J’ai remarqué que ton morceau « Coconut Juice », un de tes premiers titres, avait été réalisé en studio alors que tu n’avais que 19 ans. Kylie Jenner, à ce moment là, avait tout juste 11 ans ! Ça te fait quoi, aujourd’hui ?

C’est toujours un morceau marrant mais j’ai évolué, j’ai enrichi mes textes. Là, « Coconut Juice », c’est du passé, c’est anecdotique. Je sors de plus en plus de sons avec les mixtapes à venir, je préfère parler du futur.

Quand tu as signé sur GOOD MUSIC, tu as déclenché une sorte de guerre avec Lil Wayne. Personne n’a rien compris. Tu peux en parler là ?

Y’a pas eu de guerre, à part une guerre des mots, peut-être, mais pas de ma bouche. Moi, j’étais libre de faire ce que je voulais, j’avais l’aval de Birdman, j’étais chaud bouillant, en plus Weezy me prenait la moitié de ce que je gagnais sur ce deal avec Young Money. J’avais pas envie d’être le dernier poulet à me faire plumer. Personne n’a dit que Birdman avait dit de mauvaises choses sur moi. Je suis en bons rapports avec Bird, Kanye et Wayne. Ce sont eux qui ont des problèmes entre eux, j’ai rien à voir avec ces conneries. C’est du blablabla. Ce sont des entrepreneurs, ils font des affaires, ils font du bruit.

Mais quand tu dis « eux », ce sont des gars qui ont des carrières fulgurantes et qui gèrent des millions – c’est pas ton but, à toi ?

Moi, j’aimerais me rapprocher de Dieu si je pouvais, si j’en avais le courage. J’ai essayé de décoller seul, mais c’est dur. J’essaye, au moment où je te parle, avec mon label, d’avancer comme je peux, tu vois. Je place souvent des bouts de prières dans mes textes, d’ailleurs mon surnom c’est pour remercier Dieu. J’espère ne pas finir mal, c’est tout. Je veux rester dans le monde de la musique. C’est dur d’être endurant, c’est un milieu difficile où on nage avec des requins. Mais on va parler de mon label, j’espère, hein ?

Laisse tomber. Tu as fait un duo avec Justin Bieber, c’était cool ?

Oui et j’ai pas hésité une seule seconde. Surtout quand j’ai vu l’argent. Et aussi, j’ai pensé à Raekwon. Et à Ludacris et Usher. Ça m’a fait cogiter quand on m’a dit que le gamin était fan de rap et avait un manager qui lui filait sur un plateau Busta Rhymes, Big Sean, Drake. Merde, il traine avec Jay-Z, le p’tit Justin. J’ai vu que Raekwon, qui avait commencé à faire des sons avec le petit, s’était fait critiquer par pas mal de gens… Putain, mais on en a rien à foutre de ces conneries ! Moi, j’ai su que ça allait m’aider pour faire du son. C’est un bon gars, Justin. Il est fort, c’est toujours un honneur de travailler avec ce genre de jeunes.

J’adore la chanson « Doped Up » et le clip qui va avec. Ça vient de toi les idées ?

Ouais, ouais ! C’est un bon clip avec un zombie… J’aime aussi beaucoup ce son, le clip est réalisé par LCRS. C’est sur Last Kings Music, mon label à moi. J’y ai signé Chris Brown, A.E., King Trell… Et d’autres vont pas tarder à venir. En fait, la sortie de ma mixtape coïncide avec un changement de direction dans ma carrière…

J’avais bien aimé le son et le clip de « Rack City », aussi. Tu as fait un gros hit avec ça. Est-ce que tu as toujours été en osmose avec Young Money ?

Comme je te le disais, j’aime tout, j’aime Young Money, j’aime GOOD MUSIC, j’aime Birdman et ses trucs, j’aime le rap, je suis à fond dans ce que je fais. C’est ce truc le rap, il faut qu’on s’entraide, il faut pas se tirer dans les pattes tout le temps. « Rack City » m’a fait découvrir, OK, OK, mais pas seulement, on m’a traité de merde à cette époque à cause d’histoires de cul, mais faut pas déconner, j’ai violé personne… Je passe à autre chose avec mon label maintenant…

Effectivement, sur ta dernière mixtape, tu as invité pas mal de beau monde, notamment Young Thug et Vince Staples. Comment as-tu eu les connexions ?

Young Thug est clairement un des rappeurs d’Atlanta les plus doués, avec Gucci Mane. Il a saisi ce truc de mélodie, comme moi, tu vois ? De toute façon, j’ai invité les gars les plus hot de l’année, Chief Keef, Quavo, Vince Staples – le gars le plus fort de L.A en ce moment avec Kendrick? La mixtape sonne comme un album en fait, c’est un album, c’est fort comme un album, tu me suis ?

Le morceau avec Quavo de Migos ressemble un peu à du Daft Punk, au niveau du traitement des voix, tu penses quoi de ces Français masqués qui font de l’electro-pop ?

C’est Kanye qui est à fond sur eux, j’ai aussi invité Kanye sur l’album. Je connais pas bien ce délire, à part Daft Punk bien sûr… Moi j’écoute de tout, je connais bien les sons électroniques, j’adorais les synthés quand j’étais jeune, les trucs de Los Angeles avec des grosses basses funky. Sur le son avec Quavo, on a des voix de robots aussi, mais là, les mecs, ils l’ont enregistrée dans un putain de garage. J’adore aussi DJ Matrix et des gars comme ça.

Sur le morceau « Senile », avec Lil Wayne et Nicki Minaj, on peut apercevoir un crew de danseurs hyper forts, les Jabbawockeez, qui sont de véritables stars. J’ai cru comprendre que tu avais beaucoup bossé la chorégraphie avec eux, mais dans le clip, ils ne sont pas trop mis en avant. Pourquoi donc ?

C’est des tueurs, mais j’avais pas le choix, on devait montrer aussi les invités, c’est à dire Wayne et Nicki.

Oui, d’ailleurs, le trailer avec les Jabbawoockeez montre beaucoup plus de choses, et la musique défonce, d’ailleurs…

Ouais, ca a été fait à Las Vegas, c’est pas mal, c’est des gars hypra forts. J’aime bien la danse, mais il faut pas que ça sorte du rap…

Tu aimes beaucoup les femmes. Tu as eu une histoires avec Blac Chyna, c’était cool ?

Tu poses des questions de policier… On va pas parler des femmes de ma vie toute la soirée, j’ai autre chose à foutre, bordel. On parle de musique, OK ? Je préfère les femmes aux hommes, ça c’est sûr. J’ai signé Honey Cocaine sur mon label, tu as vu le clip ? Faut que tu le voies. Bon, c’est fini là, merci pour l’interview. Mais tu peux rester un peu avec nous, tu as l’air d’aimer l’ambiance et la fumée… C’est quoi déjà le magazine pour lequel tu bosses ?

Fred Hanak est sur Twitter.