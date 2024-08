Un mois sur Internet en France : janvier 2019

Modernité

Dans un monde connecté, il est impensable de faire du sur-place. La concurrence est rude pour tout le monde et il ne faut pas se laisser abattre même quand le combat semble perdu. C’est ainsi que France Télévisions a verrouillé une clause d’exclusivité avec les producteurs de toutes les séries diffusées, de Plus Belle la vie à Famille d’accueil sans oublier les thrillers Meurtres dans le Morvan et Meurtres à l’abbaye de Rouen : désormais, ces programmes n’auront plus la possibilité d’être diffusés par Netflix. Ça c’est une manœuvre que le site de streaming n’avait sûrement pas vue venir.

Heureusement, ça marche dans les deux sens : l’offre de différents services pour les entreprises, souvent proposés par des particuliers, rend de plus en plus aisée certaines démarches autrefois alourdies par une administration archaïque.

Le branding, ce n’est pas seulement pour les grosses compagnies mais aussi pour les individus. C’est pourquoi on trouve sur le web des sites spécialisés qui vous aideront à vous mettre en avant et révéler votre potentiel caché, en restant classe et naturel, cela va de soit.

Il y a bien sûr les marques qui se renouvellent sans cesse, via des rebrandings toujours plus avant-gardistes et audacieux.

Le journalisme est bien entendu un des métiers les plus concernés par tous ces changements, c’est pourquoi les grands reporters d’aujourd’hui sont rompus à toutes les astuces qu’encore hier seule une élite spécialisée était en mesure de maîtriser.

Comme chaque médaille a son revers, certains parleront bêtement de « putaclic », mais d’autres ne s’y tromperont pas et sauront y voir la volonté d’informer le plus grand nombre en liant un maximum de sujets d’actualité entre eux.

Politique

On peut reprocher beaucoup de choses aux Marcheurs, mais leur ferveur n’est plus à démontrer, même si ça leur vaut parfois des moqueries. Ainsi, le premier post de cette conversation est l’oeuvre d’un fake, mais sa réponse non, et ça, ça force le respect.

Marlène Schiappa n’a toujours pas réagi à la cagnotte « pour que marlène schiappa se taise », elle est restée focus sur celle destinée à réunir des fonds pour le boxeur incarcéré après avoir donné des coups à des CRS. La secrétaire d’État souhaite que l’on puisse remonter les identités des donateurs, ce qui va à l’encontre de pas mal d’usages sur le web participatif. Devant l’enthousiasme assez modéré des internautes, la presque-ministre précisera « Je voulais pas non plus de tableur Excel avec les noms », et des esprits mesquins en concluront que c’est surtout parce qu’elle ne sait pas se servir du logiciel en question. Toujours du côté des cagnottes leetchi, celle créée pour venir en aide aux policiers blessés a grimpé à plus d’1,4 million d’euros, ce qui prouve que le peuple français n’a rien perdu de son amour pour les autorités depuis les années 40. Par contre un syndicat de police a porté plainte pour escroquerie contre Renaud Muselier, qui selon eux voulait détourner une partie des fonds. Parfois la beauté d’Internet ne suffit pas à éteindre les instincts les plus primaires et c’est malheureux.

Parce qu’on peut toujours allier l’utile à l’agréable, c’est à l’issue d’un concours qu’on imagine fort ludique que le logo officielle de l’Union Jaune a été trouvée. Malgré les mauvaises langues qui y voient un pénis au repos, il est clair que la recherche de qualité fut le maître mot de la compétition.

On parle souvent des méfaits des pirates informatiques mais rarement des exploits de la police sur Internet. C’est l’occasion puisque L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC, mais c’est pas spécialement plus simple à retenir) a ordonné la suppression d’une photo retouchée qui mettait en danger la république : on y voyait les visages d’Édouard Philippe et Emmanuel Macron greffé sur les corps de Pinochet et un de ses sous-fifres. Pour un Internet plus sain, pour tous. Car rappelons que c’est avant tout sur le net que l’on peut créer des véritables monstres.

Amour

Il peut s’exprimer partout, sans prévenir, même dans les commentaires Facebook d’une publication sur la dépression, car n’en doutez pas, il est le remède à tous les maux.

En effet, le web offre une alternative idéale pour tous ceux qui, dans la vie de tous les jours, sont trop timides pour faire le premier pas vers l’inconnu.

Plus ciblées et forcément efficaces, les applications de rencontre sont bien évidemment un atout majeur pour trouver le partenaire idéal, même si certains sont parfois un peu tête en l’air.

Et puis après tout on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.

D’ailleurs malgré ce que l’on peut penser, les idoles de la jeunesse savent mettre en avant les classiques de la romance pour inspirer leur public.

Mais il ne faut pas non plus perdre de vue le fait qu’à notre époque, il ne devrait plus exister d’amour interdit, alors n’ayez pas peur d’embrasser la modernité que diable.

Éducation

L’éducation à l’ère du web 2.0, c’est aussi savoir remettre en cause les affirmations infondées et toujours recouper les sources. Ainsi les premiers résultats Google quand on cherche le nom d’un des premier hommes à avoir marché sur la Lune, voici ce que l’on trouve. Buzz Aldrin serait sans doute heureux de voir tant d’esprit critique.

Chacun peut également partager son savoir, comme notamment des techniques de médecine alternative à diffuser au plus grand nombre.

Fatalement, l’éducation englobe aussi une part de fermeté, car il faut également savoir recadrer une jeunesse parfois un peu trop égarée.

😂😂😂😂😂😂 meilleur story snap 2019 😂😂 faites ça aux petits de chez vous mtn ptdrrrrrrrr pic.twitter.com/27DHDR90TV — RG (@carmela9i4) January 17, 2019

Et enfin, il ne faut jamais avoir peur de se confronter à la réalité, c’est pourquoi le site national d’écoute de l’enfance en danger a fait le choix d’héberger des milliers de contenus pornographiques, sans doute par excès de zèle.

Humour

Parce que la vie est parfois cruelle, Gad Elmaleh est injustement accusé de plagiat par la chaîne YouTube Copycomic, et le plus étonnant c’est qu’une célèbre salle de spectacle a décidé de le bannir pour la même raison.

Heureusement, il nous restera toujours les fameux « pranks », toujours plus originaux et imaginatifs, mais sans jamais se départir de leur côté bon enfant.

Au sein d’une interview de plus d’une heure accordée à Brut, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux décide de détendre l’atmosphère en faisant une blague méta, mais il oublie que le public français n’est pas encore prêt pour ce niveau de pensée complexe.

"C'est épuisant, c'est dur sur le plan personnel".

Entendre de bon matin un secrétaire d'Etat à 7900 euros nets se plaindre de sa vie "un peu compliquée" et parler de ses sacrifices financiers qui l'empêchent d'acheter un logement : mauvaise idée. #Griveaux (Via Brut) pic.twitter.com/X6pocvQw3h — Raphaël Badache (@R_Badache) January 18, 2019

Les blagues ce sont aussi parfois des messages privés qui vous les apportent, car il suffit parfois d’une devinette comique pour vous mettre de bonne humeur toute la journée.

Polémiques

L’émergence du phénomène Bilal Hassani, nouvelle célébrité du web, interroge l’Internet français plus que jamais. Partout dans le pays le public navigue, se renseigne, et finit par se poser la question incontournable : faut-il le détester parce qu’il est marocain ou parce qu’il est homosexuel ? Une réponse que nous n’aurons que le mois prochain, mais on peut d’ores et déjà saluer le travail de Stop Homophobie, qui opère sur Twitter à un niveau d’expertise chirurgical.

Le Haut Conseil à l’égalité ne sert pas seulement à découvrir les discriminations en tout genre tous les 4 ans, il surveille aussi les internautes. C’est ce qui lui a permis d’estimer que les youtubeurs Cyprien et Norman (apparemment ce sont bel et bien deux personnes différentes) étaient sexistes. Cependant que les fans se rassurent, rien de tout ça n’aura aucune incidence sur leurs financements publics étant donné que Cyprien préside lui-même la commission qui attribue les budgets.

Ribéry et sa famille vont manger dans le restaurant du désormais célèbre Salt Bae, qui les invite à déguster une de ses spécialités, avant de se filmer en train de leur servir.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae #fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) January 3, 2019

Et là c’est le drame : Ribéry a oublié qu’il est Ribéry, du coup toute une partie de la presse se fout de sa gueule et déplore un tel gaspillage d’argent, Audrey Pulvar lui fait remarquer qu’il pourrait au moins faire dans le caritatif plutôt que se payer des steaks hors de prix tout en s’affichant sur ses réseaux alors que le reste de la population est en difficulté, etc.

Il apparaît ensuite que c’est le restaurant qui a invité la famille et que c’est la coutume de l’établissement d’immortaliser la venue de célébrités, que le footballeur est un des plus discrets et généreux donateurs pour certaines associations et qu’Audrey Pulvar porte des lunettes à 3 300 euros en écaille de tortue tout en assurant la présidence de la Fondation pour la nature et l’homme de Nicolas Hulot. Bref, tous les éléments sont contre Ribéry qui finit sanctionné par son club.

Interactivité

C’est quand même la base, que ce soit pour accéder le plus facilement et rapidement possible à certains services.

Ou encore pour commenter l’actualité et échanger des avis constructifs avec son prochain.

De cette manière, en suivant certains profils, on peut constater en temps réel l’enrichissement et la progression des idées au fil des informations assimilées.

Ya pas grand chose de plus satisfaisant que cette suite de JPEG pour moi 💉💉💉 pic.twitter.com/zySN4jC7hN — Son Of An Harki🇫🇷🇺🇦🇪🇺 (@Kmeru78) January 21, 2019

Et parfois, derrière le virtuel, on arrive à toucher du doigt l’humanité de son interlocuteur ; c’est dans ses moments qu’internet remplit le mieux sa mission.

J'ai parlé a un compte Fake pour rire genre 3 min ya genre 1 semaine il est venu il m'a envoyé ça ça ma fait trop rire pic.twitter.com/RebZbIEfKJ — célèbre shaman anti suisse (@chokaway) January 20, 2019

C’est aussi une nouvelle façon d’entrer en contact avec son public, que ce soit en ou en le filmant à son insu avant de l’afficher sur ses réseaux.

Cela peut surprendre, mais les réseaux sociaux ne sont pas seulement un lieu d’échanges empreint de convivialité. Il arrive parfois que l’on craque, et que l’on partage notre détresse, notamment dans des situations extrêmes particulièrement dures à vivre.

Heureusement, il s’agit ici d’un cas particulier : Hugo est un youtubeur de talent qui peut toujours compter sur sa communauté pour le soutenir dans les moments difficiles.

On se retrouve le mois prochain et d’ici là n’oubliez pas, on trouve toujours tout sur Internet.

