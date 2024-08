Un mois sur Internet en France : octobre 2018

Médias

Le vrai défi pour la presse à l’heure d’Internet, c’est de relayer l’information avec toujours plus de rapidité pour accompagner leurs lecteurs quotidiennement. Alors certes, cela peut s’accompagner de petites fautes d’inattention, comme par exemple confondre un garçon avec une fille, mais on ne peut pas leur en vouloir tous les bébés se ressemblent.

D’autant que toutes les erreurs sont faites pour être corrigées, et difficile de nier que le net engendre une réactivité sans pareil. Nous vivons ainsi dans une époque où un livre écrit par deux journalistes du Monde s’est fait légèrement rectifier par un post Facebook, et ça personne ne l’avait vu venir.

Et forcément, désormais le lecteur lambda peut converser à loisir avec l’auteur de l’article qu’il lit, pour demander tous les compléments d’information dont il estime avoir besoin.

Amour

Comme chacun sait, il est parfois plus facile de faire sa déclaration par écran interposé. C’est un avantage non-négligeable dont nos ancêtres ne disposaient pas, alors profitez-en.

Grâce à ça, l’amour peut transcender tous les préjugés, tous les a priori négatifs, et même le communautarisme.

Bref, c’est un monde sans limite ou presque qui s’offre à tous les romantiques, surtout ceux qui n’ont clairement plus la moindre barrière, qu’elle soit géographique ou linguistique.

Justice

La perquisition au QG de La France Insoumise a secoué la toile. Il faut dire que le protagoniste principal a un sens de l’entertainment hyper-développé puisqu’il a tout filmé avec son téléphone. Sans doute en se souvenant qu’il avait été trotskiste dans une autre vie, il a mis sa fierté de côté et offert au web français une source inépuisable de mèmes. L’individu au service du collectif.

Etc, etc.

Les réseaux sociaux sont en revanche souvent le terrain de jeu des plus grands cerveaux criminels de notre époque. Toute médaille a son revers.

À noter que le président a réagi rapidement, étant lui-même sans doute accro à Twitter et assez désœuvré dans la semaine. Comme d’autres twittos, il a envoyé la fameuse vidéo du jeune et son arme factice à ses potes aux Ministères de l’Intérieur et de l’Éducation Nationale, mais sans l’emoji qui pleure de rire, question de protocole.

Idem dans le cas du lycéen blagueur qui, en plus d’être fan d’une saga de films de merde, a décidé de partager ses goûts avec ses amis sur snap en appelant à une « purge » comme dans American Nightmare. Bingo, une semaine plus tard il dormait en garde-à-vue et le Ministre de l’Intérieur, qui a dû prendre goût à ce genre de happening entre temps, a appelé médiatiquement (sur Twitter quoi) à sa condamnation.

À noter également que la Justice fait tout ce qu’elle peut pour être transparente avec les potentiels délinquants et la fin tragique qui les attend. Ainsi notre vaillante Garde des Sceaux a insisté pour filmer sa pendaison de crémaillère d’une prison flambant neuve. Exception faite des balbutiements (« C’est un bâtiment qui est esthétiquement assez beau avec des espaces verts et avec de l’eau, arrêtée ou pas arrêtée, j’ai pas tout compris mais j’ai compris qu’il y avait de l’eau ») que l’on peut mettre sous le coup de l’émotion devant tant de beauté, il n’y a rien à redire, ça donne vraiment envie d’y aller.

Cela ne s’arrête heureusement pas à cette vidéo amateur. On parlait des avantages que présente le côté homme-sandwich des influenceurs le mois dernier et l’État Français, loin d’être aussi obsolète dans sa communication que des esprits chafouins voudraient bien le croire, les a bien perçus lui aussi. Ce qui nous donne ce partenariat rémunéré avec une chaîne YouTube branchée musculation, afin d’ouvrir les yeux de la jeunesse sur le monde merveilleux de l’univers carcéral français. C’est un bon début mais on attend désormais la même promo pour d’autres organismes pas encore assez populaires comme la BAC ou la Légion, pas de jaloux.

Musique

C’est aussi ça la magie d’Internet : même s’il n’est plus de ce monde, Johnny Hallyday a rapidement recueilli des millions de vues pour le clip posthume du morceau J’en parlerai au diable. Comme on pouvait s’y attendre, une communauté d’auditeurs à la fois enthousiastes et en deuil s’est retrouvée dans les commentaires pour partager ce grand moment d’émotion.

En effet, grâce aux réseaux sociaux, les musiciens sont désormais en contact direct avec leur public et peuvent ainsi consulter l’avis des fans presque immédiatement après création de leurs œuvres.

Enfin, ce mois a été une période bénie des cieux puisqu’elle nous a enfin offert le retour du roi : le légendaire Gazouza.

Technologie

On voit souvent les outils que nous fournissent les dernières technologies de pointe comme des éléments forcément froids et sans âme. C’est totalement faux, en témoigne la plateforme de microblogging WordPress qui a fait le choix courageux d’opter pour l’écriture inclusive, car un grand pouvoir implique une grande responsabilité.

Cependant la langue française peut également être, parfois, un énorme handicap pour la machine.

D’un autre côté, c’est évidemment l’utilisation courante qui importe le plus. Ainsi, un simple réseau wifi peut donner un pouvoir énorme à son détenteur, surtout dans une salle de classe.

Et oui, Internet, dans certaines circonstances, est une denrée tellement rare que seule une poignée d’heureux élus peuvent se l’offrir sans regarder à la dépense.

Heureusement, dans d’autres cas, ces hommes et ces femmes mesurent la responsabilité qui leur incombe et, tels des héros du quotidien, se montrent à la hauteur de leur mission.

Petites annonces

On ne peut que saluer la richesse des algorithmes qui permettent aux annonces de coller au quotidien du consommateur. Par exemple, là, on sait que c’est l’hiver.

Ces suggestions sont toujours les bienvenues. Certaines peuvent guider l’internaute vers des plaisirs qu’il n’avait jamais considéré…

…D’autres permettent de rattraper une erreur d’inattention qui, avouons-le, pourrait nous arriver à tous.

D’un autre côté, le contact humain créé beaucoup de frictions. C’est pourquoi les gens sont de plus en plus nombreux à avoir le réflexe Internet lorsqu’il s’agit de revendre une pièce rare, en mettant en avant ses qualités avec une présentation argumentée et bien plus réfléchie que dans un cadre oral de piètre bonimenteur.

Il en va de même pour les transactions, avec toutes les négociations préalables qui sont grandement facilités par les atouts des sites de commerce en ligne.

Sans parler bien entendu de ceux qui, loin de poursuivre leur intérêt financier, cherchent simplement à nouer des liens et fabriquer des souvenirs avec autrui et, qui sait, trouver un futur meilleur ami.

Interactivité

Ces derniers temps, une application a gagné du terrain et multiplié les publicités pour convaincre les clients potentiels. Certes, nombreux sont ceux qui ont préféré n’y voir que des points négatifs de seconde zone, notamment la prolifération de profils pédophiles, mais, tout comme Snapchat et Vine en son temps, c’est avant tout une app qui permet à ses utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité.

Le web permet bien sûr d’exprimer ses idées en toute liberté, comme nous le montre cette brave Christiane qui prouve que contrairement aux idées reçues, l’espace commentaires n’est pas réservé qu’aux jeunes décérébrés.

Ces échanges tous plus enrichissants les uns que les autres aboutissent parfois à des épopées numériques spectaculaires. Par exemple il faudra un jour faire un film inspiré des incroyables aventures de cet homme.

Mais n’oublions pas le principal : l’outil qui permet à tous d’immortaliser et de partager au plus grand nombre ces instants de vie magiques qui, il y a encore quelques années, auraient été perdus à jamais.

Éducation

Plus le temps passe, plus une étrange génération de jeunes parents complètement rompue aux réseaux sociaux s’impose sur Internet. Que voulez-vous, ils aiment leur progéniture et tiennent à le partager. C’est ce qui nous offre des séquences toujours plus émouvantes.

Malheureusement il arrive que certaines personnes manquent cruellement de savoir-vivre. Il n’appartient alors qu’à vous de les recadrer avec classe et finesse.

Toujours dans l’éducatif, un youtubeur muscu (le même que plus haut, décidément il a vraiment le cœur sur la main) va mettre de côté ses gimmicks habituels pour s’attaquer à un sujet on ne peut plus sérieux. Sera-t-il à la hauteur de ce nouveau défi ?

En attendant le mois prochain, petit spoiler : non.

