Une certaine idée de la musique de teuf

Tous les deuxièmes mercredis du mois, Marc-Aurèle Baly de VICE tente avec ses invités de remonter le fil rouge de la musique à l’aide de théories plus ou moins brumeuses. Pour cette cinquième émission, il invite le DJ Eric Labbé, l’anthropologue Emmanuelle Lallement et le journaliste Arnaud Idelon, afin de voir si la musique de teuf a encore du sens en ce moment sachant qu’il n’y a plus de teufs. Est-ce qu’il est possible de repenser politiquement, esthétiquement, économiquement ces musiques-là et cette sociabilité-là compte tenu de la situation actuelle ?

Si on circonscrit la musique de teuf à un lieu (qui est un autre lieu que chez soi, soit des friches, warehouses, caves, clubs, champs, etc), il se passe quoi quand ces lieux sont fermés ? De quelle manière le rapport à la fête est-il modifié avec la distanciation sociale ? Est-ce qu’il y a une soif de transgression ou au contraire une forme d’auto-censure, de domesticité qui se met en place de la part des fêtards ?

Puis, en deuxième partie d’émission, un mix de la part de DJ 13NRV et DJ ZVONIMIR, fers de lance du frapcore marseillais avec le label Southfrap Alliance, ce sous-genre cogneur qui mélange techno hardcore et samples de rap français. Une musique de teuf qui tabasse et qui est elle aussi difficilement séparable du contexte de la fête et des rites qui l’entourent. Dans ce mix, le duo a mis du classique frapcore, des titres du label, des productions maison, de la jungle, du early hardcore, bref tous les nuanciers de couleurs qui vont de la fin du monde au cassage de dents à la coule.

Tracklist

Talk

Quando Quango – Love Tempo (1983)

Spiral Tribe – Wild Spiral Acid (2010)

Kesha – Tik Tok (2009)

The Orb – Little Fluffy Clouds (1991)

Mix DJ 13NRV B2B DJ Zvonimir

Première partie DJ 13NRV :

Konx-Om-Pax – Shibuya Sunset (Hardcore mix)

Megashira – Swarm

Nidhogg – Ah Oui Oui Oui

Aura T-09 – Hardcore Baby

Manapool x DJ Kuroneko – Accel Xcore

Diez31Diez – Freestyle Anonyme (Bogoss-Lacoste Remix)

Stolen Cult – Fuck The Game

Further Electronic – Full Metal Junglist

Fast Forward – Live At Berlin

Wiseguy – Wicked

T-Break – Break Yo Self

Keny Arkana – Nous Sommes Tous Des Enfants de Marseille (DJ 13NRV édit)

DJ Virage Sud – M&S

Rkeat – NOID

DJ Kuroneko – Niche

DJ 13NRV – C Nous Les Rats

DJ Akoza – Dog U Out (Mutant Joe Remix)

CR1DG1 – Scrute La Frap

Deuxième partie DJ Zvonimir :

M-Project & Kamikaze – Submerge

Ogonek – Long Johnson

Xpat – Music With a Message

Terror Eimbert – Time For A Record

IAM – L’Ecole du Micro d’Argent (Seul Ensemble Remix)

DJ AD – Rotterdam is Hard

Kamikaze – How Should I Stop

Arjuna vs Lena – Pump Up The Noise

Terror Eimbert – So Good

Shtelamei – Pickle

Keny Arkana – Le Missile Est Lancé (Baja Frequencia Remix)

DJ Zvonimir – WiFi Pagan Bae

OGM909 – Celafaremo

Detest & Miss Enemy – Don’t Fuck Up The Culture

DJ Zvonimir – Untoten

Hollis l’Infame – Je Suis Marseille (edit)

