Le sandwich végan BLT

Portions : 1

Préparation : 10 minutes

Temps total : 20 minutes

Ingrédients

30 ml d’huile d’olive

100 grammes de tempeh (le produit alimentaire à base de soja fermenté), coupé en tranches de 5 cm d’épaisseur

20 ml de sauce soja/tamarin

10 ml de « liquid smoke »

1 tomate-grappe, épépinée et coupée en tranche

quelques feuilles de laitue, pour le dressage

1 avocat, coupé en deux, dénoyauté, évidé et coupé en fines tranches

70 grammes de mayonnaise végan

10 ml de sauce pimentée, type « chipotle hot sauce »

du pain au levain ou du pain turc, coupé en deux dans le sens de la longueur et toasté

Videos by VICE

Instructions

1. Faites chauffer l’huile d’olive plein pot dans une poêle. Ajoutez le tempeh et laissez cuire : retournez-le une seule fois et cherchez à obtenir une belle coloration, comptez 3 minutes. Ajoutez la sauce soja et le liquid smoke et poursuivez la cuisson pour obtenir un résultat encore plus croustillant, luisant et légèrement grillé, comptez 2 minutes de plus.

2. Dans un petit bol, mélangez la mayo végan avec la sauce pimentée. Recouvrez l’intérieur du pain avec de la mayo végan sur un côté et l’avocat sur l’autre. Ajoutez une bonne couche de tempeh grillé. Ajoutez la laitue et les tomates et encore une couche de tempeh. Badigeonnez de sauce mayo-pimentée, à votre convenance, et refermez le bordel. Coupez votre sandwich en deux et profitez du beau bébé.