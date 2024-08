Vice présente une certaine idée du glam rock (et de la critique musicale)

Tous les deuxième mercredis du mois, Marc-Aurèle Baly de VICE tente avec ses invités de remonter le fil rouge de la musique à l’aide de théories plus ou moins brumeuses. À l’occasion de la sortie du livre Le choc du glam de Simon Reynolds aux éditions Audimat, on invite le journaliste Etienne Menu afin de parler de l’avènement au début des 70’s de ce genre musical souvent peu apprécié à sa juste valeur.

En plus d’avoir préfiguré le punk dans une explosion de paillettes, d’excès et de légèreté pop, il aura été incarné par des figures tutélaires telles que David Bowie, T Rex ou encore Roxy Music et continue d’avoir une influence d’esprit sur la pop d’aujourd’hui – notamment par le biais du mensonge, du travestissement, de la transgression par le corps.

Videos by VICE

À travers la figure de son auteur Simon Reynolds, cette émission est également un bon moyen de se pencher sur une certaine idée de la critique musicale, où la musique devient avant tout un outil pour penser le monde.

Enfin, en deuxième partie d’émission, le label de Besançon Hands in the Dark Records nous fournit un mix d’une heure pour fêter ses dix ans d’existence, entre ambient et circonvolutions rock sombres et tortueuses.

Émission à (ré)écouter ci-dessous :

Invité : Etienne Menu, co-rédacteur en chef de la revue Audimat.

Mix : Hands in the Dark.

Tracklist :

T-Rex – Hot Love

Slade – Cum On Feel The Noize

Roxy Music – Ladytron

David Bowie – Young Americans

————-

Saåad – Giant Mouth

Mind Over Mirrors – Check Your Swing

Brian Case – Sisix

Housewives – Autarky

Byron Westbrook – Heliocentricity

Death And Vanilla – The Dödens Vaniljsas Theme

Tomaga – Futura Grotesk

Lumerians – Track 4

Josiah Steinbrick – (Two Bonangs, Coated Spheres, Piano, Two Synthesizers, Natural Objects)

Co La – Asymmetrical Power

Papivores – The Prisoner’s Dream

Matthias Puech – Juste Avant Le Tourment

Brecht Ameel – Molenbeek / Anderlecht

Mondkopf – Growing

Marc-Aurèle Baly est vaguement sur Twitter.

VICE France est sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook.