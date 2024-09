Des corps, des photos et de la peinture pour parler de féminité

Le livre s’appelle Roxane II . Un nom qui ressemble à celui d’une pièce de théâtre, pour accompagner les photos de Viviane Sassen. Cette artiste néerlandaise réinvente la relation entre le photographe et son sujet. Un jeu permanent qu’elle réalise avec son amie styliste et modèle Roxane. Vous commencez à comprendre, il s’agit donc du deuxième épisode de ce travail entamé en 2012 avec un premier livre : Roxane .

« Avec ce deuxième livre, je voulais pousser notre dynamique encore plus loin. Après le premier, j’ai demandé à Roxane si je pouvais faire des photos de nu d’elle. Ça n’est pas venu tout de suite et elle a eu besoin d’y réfléchir. Pendant 4 ans je n’ai pas eu de réponse. Et puis un jour, sortie de nulle part, elle était prête. On était reparties dans notre aventure. »

Videos by VICE

Pour Viviane Sassen, travailler avec son modèle est affaire d’équilibre. « Il faut trouver la zone de confiance dans laquelle on est toutes les deux capables d’expérimenter librement. » En commençant cette collaboration, les deux artistes ne savaient qu’une chose : elles allaient utiliser de la peinture. Et c’est précisément ce qu’elles ont fait. Que ce soit directement sur le corps de Roxane ou plus tard sur les photos, les couleurs sont omniprésentes.

« L’ajout de peinture permet de dépasser la notion l’altérité », explique Vivanne pour qui ces traces de peinture sont des preuves du contact entre les deux femmes. C’est le lien qui montre la relation entre celle devant et celle derrière la caméra. Par la peinture, on se concentre sur cette relation plus que sur le simple sujet.

Pour réaliser l’image ci-dessus, Sassen a peint avec son sein directement sur le papier. Un autoportrait de sa féminité. Là encore, l’ombre d’une branche vient s’ajouter au cliché afin de permettre de quitter la dimension plate du dessin et d’entre dans un univers complet, où l’artiste est encore acteur.

Les deux femmes admettent qu’elles n’auraient pas pu faire ces photos lorsqu’elles étaient plus jeunes. Pour elles, il s’agit là « d’un projet sur la féminité au sens large… Roxane n’a pas encore 40 ans mais moi je les ai depuis un moment. On a toutes les deux vécu beaucoup de choses. Et c’est quelque chose qui se retrouve dans ce projet. On est aguerries. »

Vous pouvez vous procurer Roxane II sur le site de son éditeur oodee.