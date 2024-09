Vous voulez jouer à « Où est Goldie ? »

Tout au long de l’année 1996 et une partie de l’année 1997, Jamie Hewlett, le créateur -entre autres- de Tank Girl et Gorillaz a publié dans le défunt magazine anglais The Face une bande-dessinée intitulée Get The Freebies, dans laquelle on suivait les aventures d’une héroïne sans foi ni loi nommée Whitey Action et de son sidekick Terry Phoo, un justicier masqué expert en arts martiaux, lancés à la poursuite des Freebies, un gang de malfaiteurs composé d’un nain génie du mal, d’un type avec un ballon de basket à la place de la tête et d’un énorme gorille mauve.



Uniquement rééditée en espagnol sous le titre de ¡A Por Los Freebies!, Get The Freebies est malheureusement tombée dans l’oubli (à l’instar du génial Fireball, décalque mongolo-punk de Cannonball Run publiée dans les pages de Deadline, magazine créé à la fin des années 80 par Brett Ewins et Steve Dillon, qui servira de tremplin à Hewlett et à ses comparses de l’époque – Alan Martin et Philip Bond). Ce qui n’a rien de foncièrement étonnant, le scénario étant un des plus poussifs et confus de l’oeuvre de Hewlett. Get The Freebies mérite toutefois qu’on s’y attarde pour quelques planches mémorables, à commencer par son morceau de bravoure : la double page dépliante de l’épisode « Gallagher’s Island », où Terry Phoo (au bas de l’image, avec la bulle « FUCK ! »), aux prises avec Noel Gallagher (qu’on peut éventuellement reconnaître, face à lui, grâce à son fameux monosourcil), est momentanément téléporté sur une île réunissant tous les personnages de la pop culture de l’époque.



L’image en question n’étant trouvable nulle part sur le net, on l’a scannée et on en a fait un jeu parfaitement indiqué pour cette semaine 1997, baptisé « Où est Goldie ? », dans lequel vous devrez identifier 50 des personnages présents sur la double page. Pas totalement salauds, on vous a épargné les moins évidents et on vous a donné quelques indices en bas de page. Les réponses seront publiées lundi prochain (3 juillet) , dans ce même article. Ce qu’il y a à gagner ? On n’en sait foutrement rien pour le moment, mais on trouvera bien d’ici là, non ?



EDIT : Les réponses sont en bas de page

01. Skin, chanteuse de Skunk Anansie

02. Morrissey

03. David Hasselhoff & Pamela Anderson dans la série Baywatch/Alerte À Malibu

04. Spice Girls

05. Björk

06. Ice-T

07. Goldie

08. Manic Street Preachers (avec Richey James, le membre disparu du groupe, sur le pédalo à gauche)

09. Batman

10. The Chemical Brothers

11. Shaun Ryder, chanteur des Happy Mondays et -à l’époque- de Black Grape

12. Ian Brown, chanteur des Stone Roses

13. Ren & Stimpy

14. Dennis Pennis, faux reporter de la télé anglaise de l’époque, interprété par Paul Kaye, acteur croisé entre autres dans Shaun Of The Dead et la série Game Of Thrones

15. R2-D2

16. Keith Flint et Maxim Reality de The Prodigy

17. C3PO

18. Jarvis Cocker et Steve Mackey de Pulp

19. DJ Shadow

20. Clifford, présentateur de la version 90’s du Muppet Show

21. Chris Evans, présentateur-star de l’époque en Angleterre, sorte de croisement entre le Jean-Luc Delarue des 90’s et Jimmy Fallon

22. Mia Wallace/Uma Thurman dans Pulp Fiction

23. Elastica

24. Vincent Vega/John Travolta et Jules Winnfield/Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction

25. Supergrass

26. Prince

27. Tricky

28. Mark Renton/Ewan McGregor dans Trainspotting

29. Jean-Paul Gaultier

30. Jay Kay de Jamiroquai

31. Beastie Boys

32. Tank Girl

33. Blur

34. Iggy Pop

35. Eric Cantona

36. Damon Albarn

37. Chewbacca

38. Booga, le kangourou de Tank Girl

39. Edward aux Mains d’Argent

40. Spiderman

41. Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2

42. Madonna

43. Flavor Flav de Public Enemy

44. Catwoman

45. Princesse Leïa

46. Robert De Niro et Sharon Stone dans Casino

47. Vic Reeves & Bob Mortimer, duo comique anglais ultra-célèbre à l’époque, qui a enregistré plusieurs titres avec des groupes d’indie rock (EMF, The Wonder Stuff)

48. Boba Fett

49. Mark Morrisson, rappeur anglais habitué des tribunaux

50. Julian Cope





