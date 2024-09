Katy Perry a récemment édité sa bio Twitter, ce qui est—à l’échelle du monde de la musique et d’Internet- un vrai tremblement de terre. On peut maintenant y lire les 3 mots suivants : « Artiste. Activiste. Engagée. » Bref, Katy Perry semble avoir pris un aller-simple destination Grand Réveil. Les célébrités ont toujours été conscientes des bénéfices qu’elles pouvaient tirer d’une action ou même d’une simple posture engagée. Et Perry ne fait évidemment pas exception à la règle. Mais contrairement à certains, qui ont bien du mal à cacher leur opportunisme et leur flagrant manque de finesse lorsqu’ils cherchent à convaincre les gens qu’ils possèdent une conscience sociale et politique, Katy, elle, semble animée par un désir et des motivations sincères.

Question : à quel moment Katy Perry est-elle devenue une artiste engagée, au juste ? Hey, peut-être qu’elle l’a toujours été ! Parallèlement à sa carrière de pop star, ses relations avec des gens comme John Mayer [musicien américain philanthrope avec qui elle a du mal à décrocher], Russell Brand [humoriste anglais engagé avec qui elle a été mariée entre 2010 et 2012], ou encore Orlando Bloom, [acteur anglais et ambassadeur de l’UNICEF avec qui elle fricote depuis un an] ont donné à la chanteuse la furieuse envie de changer le monde. Katy est désormais méga-engagée ! Et elle veut le faire savoir. Pour bien comprendre la situation, nous sommes revenus sur les différentes étapes qui ont mené à son éveil politique, social et existentiel.





Le jour où elle a embrassé une fille

Commençons par le commencement : son premier single, « I Kissed A Girl », qui a choqué pas mal de monde lors de sa sortie… en 2008. Embrasser une personne du même sexe était un truc encore assez mal perçu à l’époque, et on aimerait croire que ce tube a contribué à rendre la chose plus acceptable. Bon, ok, « I Kissed A Girl » n’est pas franchement un titre subversif ou révolutionnaire, tout juste un tube sympa et mignon sur le fait de galocher des meufs quand on est une meuf (et d’aimer ça). Mais elle apportait un soutien public – aussi naïf soit-il – aux couples homosexuels ce qui, en soi, est plutôt louable. Le souci, évidemment, c’est que Katy Perry a sorti la même année la chanson « Ur So Gay », qui a rendu sa posture de pop star pro-LGBT totalement caduque.

Niveau d’engagement : 2,5/5





Le jour où Russell Brand et Katy Perry ont écrit une chanson intitulée « African Child » pour le film American Trip. Avant de divorcer.

Gardez bien ça dans un coin, pour plus tard.



Niveau d’engagement : 5/5





Le jour où elle s’est embrouillée avec Taylor Swift

L’embrouille entre Taylor Swift et Katy Perry est un beef qui fait désormais partie de la légende. L’histoire raconte que, dans un passé très, très lointain, Katy et Taylor étaient amies. OK. Admettons. Quelque part entre 2012 et 2013, leur amitié s’est brisée, après que Katy Perry ait soit-disant « volé » des danseurs présents sur le Red tour de Taylor Swift pour les engager sur sa propre tournée baptisée Prism (une première indication très claire quant à son intérêt pour La Pyramide des besoins d’Abraham Maslow).

Perry avait alors, de toute évidence, décidé de prendre de la hauteur et s’était mise à parler en langage codé et à balancer des tweets à double-sens. Parallèlement, elle fut l’une des premières à détecter le « problème » avec Taylor Swift, qui est, comme on le sait désormais, qu’elle n’est rien d’autre qu’une « féministe molle » doublée d’une opportuniste. Franchement, il faut vraiment être tordue pour intituler son album 1989, année où George Bush Senior est devenu Président des États-Unis. Et ça, Katy le savait.

Niveau d’engagement : 3/5





Le jour où elle est devenue « Based Katy »

En 2014, année du BasedGod, Lil B a sorti le titre « Katy Perry », dans lequel il suppliait la chanteuse de lui téléphoner. Ce qui a poussé la vraie Katy Perry, sans doute aiguillée par son community manager à inviter Lil B au bal de fin d’année. A t-elle tenu sa promesse ? De quel bal parlait-elle exactement ? Se sont-ils vraiment rencontrés ? Katy était t-elle sincère ? Nous n’avons pas toutes les réponses à ces questions, mais le fait d’avoir eu une interaction avec le rappeur californien a soudain donné un tout autre éclat à la chanteuse.

Niveau d’engagement : 30 000 100 000 000/5





Le jour où elle s’est déshabillée pour l’amour de la Démocratie et d’Hillary Clinton

Nous vivons une ère où la politique atteint des niveaux d’absurdité tout à fait inédits et où notre accès à l’information (qu’elle soit vraie ou fausse) n’a jamais été aussi simple et rapide. Katy Perry a tenu à ajouter sa pierre à l’édifice en tournant pour le site Funny or Die, un spot incitant les Américains à se rendre au bureau de vote, quelque soit leur Etat et leur état, parce que selon elle, la Constitution ne fixait aucune règle ni restriction en la matière. Je suis Canadienne et je n’ai jamais lu la Constitution Américaine donc je ne peux pas confirmer les dires de Katy, mais la plupart des Américains non plus, donc qui sait ? Evidemment, Perry y est allée nue et le gag résidait dans le fait que, si vous n’avez pas le droit de vous promener nu dans un lieu public, rien ne vous empêche en revanche de voter dans le plus simple appareil. Pas sûr que ça ait vraiment un impact au niveau politique, mais une chose est certaine : lorsque vous êtes nu, vous n’êtes plus soumis au diktat de l’apparence et du matérialisme. Ce qui prouve, qu’en plus d’avoir de l’humour, Katy Perry est foncièrement anticapitaliste.

Niveau d’engagement : 4/5





Le jour où elle a twitté sans relâche

Le temps—selon Matthew McConaughey en tout cas—est un cercle plat. Nous avons commencé par vous parler du compte Twitter de Katy Perry et nous terminons maintenant en vous parlant du Twitter de Katy Perry. Un simple scroll de sa timeline (ok, il faut en vouloir, mais la croisière en vaut la chandelle) vous permettra de voir évoluer sa rage et son niveau d’engagement en temps réel. Ceux du deuxième semestre de 2016 montrent ainsi clairement son soutien indéfectible à Hillary Clinton, avant de se transformer, au fil des mois, en virulentes diatribes anti-Trump.

Mais c’est en janvier dernier que Katy Perry a franchi le dernier pas la séparant de l’engagement total, de la conscience absolue. « Conscient » est ici le maître-mot. Pour des raisons assez obscures, « conscient » est un terme qu’on utilisait jusqu’à présent uniquement dans le rap, pour désigner des artistes intelligents, engagés et réfléchis—ce qui, indirectement, sous-entend que les autres sont totalement idiots. Katy Perry est en train de faire vivre le même sort à la pop et son nouveau single, « Chained to Rhythm » peut d’ores et déjà être considéré comme —Seigneur Dieu— le premier titre de « pop consciente » de l’histoire.

Niveau d’engagement : 5/5



Score final :

Perry a avoué récemment que les membres de sa famille avaient voté pour Trump mais qu’elle dînerait encore chez eux pour Thanksgiving, donc bon… OK. Vous savez quoi ? On va passer à autre chose.







