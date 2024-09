Youpi, Canal + s’offre la Coupe de la Ligue

Près de 39,90 euros par mois pour un abonnement Canal ça fait quand même une petite somme à débourser. Bon ok ça passe car il y a de bons films, des séries qui nous tiennent en haleine et surtout du sport à foison. Du foot, du rugby, de la Formule 1 notamment. C’est toujours un plaisir de se poser dans le canapé avec les copains pour regarder le Top 14 et la Premier League, ou de passer son dimanche soir en écoutant Grégoire Margotton et Christophe Dugarry s’enflammer pour une glissade de Karim Rekik ou un missile de Zlatan.

Mais ce temps pourrait bientôt être révolu, ou bien moins excitant. La Ligue de football professionnel a annoncé que Canal + avait acquis les droits de la Coupe de la Ligue pour les quatre prochaines saisons (2016-2020). « L’intégralité de la Coupe de la Ligue sera diffusée sur les antennes du groupe Canal+ et la meilleure affiche de chaque tour à partir des seizièmes de finale sera diffusée en clair sur France 2 ou France 3 », a indiqué la LFP dans un communiqué.

Le président de la Ligue, Frédéric Thiriez, a bien tenté de nous rassurer en disant que « le tandem constitué par Canal+ d’un côté et France Télévisions de l’autre, nos deux partenaires historiques, a fait une offre de très grande qualité avec une diffusion en clair et en crypté, et un niveau financier record qui démontre de nouveau l’intérêt de cette compétition ». En vain, car on est désolé de dire qu’un Reims-Clermont ne nous fait pas bander durement, quand bien même on apprécie Mickaël Tacalfred ou Nicolas de Préville. On préfère largement aller voir ces matches au stade à manger une ventrèche dégoulinant de gras.

C’est pour nous un nouveau coup dur dans notre histoire d’amour avec la chaîne cryptée qui a aussi perdu les droits de la Premier League le 26 novembre au profit du groupe de médias et de télécoms Altice. Donc les après-midis ”décuvage” devant David Ginola et Stéphane Guy c’est presque terminé les gars. Et puis ce n’est que le prolongement de l’allègement du menu sport de Canal qui s’est fait chiper la Liga en 2012, la Bundesliga et la Serie A en 2015, le tout par BeIN. Ça a été la même avec la Coupe d’Europe de rugby, Wimbledon, l’Euroligue de basket, la NBA, la Ligue de diamant d’athlétisme. Et la Coupe de la ligue a dès lors une saveur de sandwich SNCF.



On pourra toujours se consoler avec la Formule 1, la Coupe de l’America, le golf, le Top 14 ou encore la NHL, mais ça fait chier quand même car après toutes ces années d’idylle on s’était attaché à ces rendez-vous hebdomadaires et au 40 euros mensuels. Bon on va essayer de se passionner pour ces disciplines sportives et pour la Coupe de la Ligue mais on ne peut rien promettre.