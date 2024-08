Daftar 20 Serial Netflix Paling Cocok Kalian Tonton Maraton

Netflix baru saja merilis daftar serial mereka yang paling sering ditonton secara maraton. Kenapa juga sih sekarang orang hobi nonton serial maraton tiga hari berturut-turut? Bukannya orang nonton serial justru biar enggak usah ngabisin dua jam nonton film layar lebar?

Orang biasanya membabat habis satu season serial ketika sedang rapuh secara emosional. Ada yang melakukan aktivitas nonton maraton akibat merasa kesepian, bosan, atau mungkin sedang frustasi gak dapet-dapet pacar. Masalahnya, luka yang berbeda butuh obat yang berbeda dong?



Baru diputus pacar? Ya udah, sana nonton Unbreakable Kimmy Schmidt. Butuh tontonan politik yang bisa menjadi bahan debat bareng teman? Ada House of Cards.

Berikut 20 seri Netflix yang paling sering ditonton maraton sekalian sama rekomendasi di momen kayak gimana kamu harus menontonnya.

1. Gilmore Girls: A Year in the Life

Hari Minggu siang kamu sedang bengong dan tiba-tiba kangen seperti apa rasanya menjadi remaja yang masih sering ngobrol dan kongkow berdua dengan Ibu. Nah, silakan tonton seri baru Gilmore Girls.

2. Fuller House

Stres melihat berita buruk di mana-mana? Habis pulang setelah kerja seharian suntuk, duduklah di sofa, bawa selimut, nikmati Fuller House.

3. The Ranch

Kamu sudah menghabiskan Fuller House dan masih penasaran tentang kehidupan warga AS. The Ranch menampilkan jendela ke dalam kehidupan kelas pekerja/menengah Amerika, aksen Texas yang khas dan plotline yang seenaknya, dijamin akan memainkan emosi.

4. The Seven Deadly Sins

Ingin menonton acara absurd dan provokatif tentang dosa orang lain tanpa merasa berdosa? Silakan tonton The Seven Deadly Sins, tapi jangan bareng anak di bawah umur ya.

5. Santa Clarita Diet

Kamu baru saja memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian namun tidak ada satupun teman di WhatsApp yang menanggapi. Matikan telepon, tonton Santa Clarita Diet supaya kamu bisa menguji ketangguhan iman.

6. F is for Family

Bosen nonton Family Guy tapi tetep ingin nonton kartun vulgar tentang kehidupan kelas menengah keluarga Amerika? Sikat F is for Family.

7. Orange is The New Black

Muak dengan kehidupan sehari-hari dan ingin tahu seperti apa rasanya tinggal di penjara tapi takut melanggar hukum? Serial ini berarti cocok buatmu.

8. Stranger Things

Sebelum musim kedua Stranger Things dimulai akhir Oktober, saatnya maraton musim pertama biar inget lagi jalan cerita serial keren ini.

9. Friends from College

Capek pulang kerja dan ingin hiburan santai nan nyampah tanpa harus banyak mikir? Tak salah lagi, yang cocok ya serial ini.

10. Grace and Frankie

Kamu baru berulang tahun dan mengalami krisis eksistensial hidup awal. Tonton semua tiga musim Grace and Frankie. Entah mengapa menonton seorang perempuan berumur 80 tahun bermain dengan sebuah vibrator bisa membuatmu merasa lebih baik, tapi coba gih.

11. Wet Hot American Summer

Kalau kata anak sekarang, ini sempurna buat “Netflix and Chill”.

12. Atypical

Ketika kamu sendirian di malam minggu bosen ngescroll Instastory semua teman-teman kamu yang bersenang-senang di luar rumah.

13. Unbreakable Kimmy Schmidt

Kehidupan asmaramu lagi berantakan. Gebetan tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan match di Tinder lagi sepi. Kalau Kimmy saja bisa kabur dari sebuah cult kiamat dan tetap mempertahankan sudut pandang yang positif dalam hidup, masa kamu gak bisa cuman gara-gara dicuekin gebetan?

14. House of Cards

Bosen sama politik Indonesia yang carut marut? Tonton deh House of Cards yang ngasih gambaran seperti apa kehidupan politikus AS di balik layar.

https://www.youtube.com/watch?v=tGE-Mw-Yjsk

15. Master of None

Kamu suka drama-komedi tentang percintaan kota besar yang gak kelewat murahan? Mungkin lagi suntuk soal romansa modern yang isinya swipe kiri swipe kanan mulu tapi gak pernah permanen? Tonton Master of None

16. Luther

Kamu hendak menjalani ujian kriminologi besok dan meyakinkan diri bahwa seri ini akan membantu kamu.

17. GLOW

Kangen era-era keemasan WCW dan WWF tapi penasaran bakal kayak apa kalau dunia wrestling tidak didominasi oleh cowok melulu?

18. Arrested Development

Keluargamu tajir tapi disfungsional? Monggo sikat habis Arrested Development.

19. Trailer Park Boys

Beneran, susah deh menjelaskan serial tersebut dalam kalimat pendek. Tapi kami bisa menjamin mending kalian langsung nonton aja. Ini acara televisi yang butuh “dialami”, bukan “dipahami.”

20. Marvel’s The Defenders

Baru pulang dari gym atau kelas kickboxing tapi sensasi endorfin masih belum reda? Silakan tonton Marvel’s The Defenders sambil makan makanan sehat. Jangan ngarep banget sama jalan ceritanya ya.