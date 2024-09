Deretan Musisi yang Merasa Musik Mereka Sampah Banget

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey.

Jadi musisi terkenal itu susah lho. Emang sih, menciptakan karya-karya kreatif yang luar biasa kadang bisa membuat kita terbebas dari realitas kehidupan yang pahit. Misalnya gak perlu ngantre di supermarket atau toko; cuma gara-gara statusmu sebagai rocker superstar. Tapi lagu-lagu terlalu populer juga terkadang menjatuhkan para musisi. Ego yang terlalu besar, ditambah tekanan tinggi bisa membuat seseorang kacau batinnya.

Sama seperti kita, musisi selalu membenci karya-karya lamanya. Bedanya? Kita tinggal membakar lukisan kita dari zaman kelas 5 SD, sementara karya mereka dilihat dan dicintai oleh jutaan orang. Ini masalah besar. Kenapa sih manusia selalu mengharapkan seniman menghasilkan karya yang sama terus? Egois banget deh. Kita kadang terlewat melekatkan diri dengan seniman, dan mengharapkan mereka memainkan lagu yang sama untuk ke 377-kalinya. Mending kalau mereka masih suka sama lagunya.

Berikut beberapa musisi yang mengakui musik mereka sampah:

KURT COBAIN MENYEBUT SMELLS LIKE TEEN SPIRIT’ SEBAGAI “AIB”

Pengakuan ini mungkin kasus paling populer. Ketika diwawancarai Rolling Stone dalam salah satu edisi 1993, Kurt Cobain menyatakan “Gue malu harus maenin [“Smells Like Teen Spirit”]. Semua orang terlalu banyak fokus di lagu itu. Lagu itu populer karena sering banget diputer di MTV, udah nyangkut di otak banyak orang. Kalau konser Nirvana lagi gak oke, gue selalu males maenin ‘Teen Spirit.’ Rasanya pengen lempar gitar dan ninggalin panggung aja.”

“FIGHT FOR YOUR RIGHT” DIANGGAP BECANDAAN DOANG SAMA BEASTIE BOYS

“Fight For Your Right (To Party)” itu jelas lagu Beastie Boys paling besar karena biasa diputer frat-boys di acara-acara party pas mereka sok-sokan jadi DJ (padahal muter pake iPod). Beastie Boys sadar akan hal ini dan Mike D pernah mengatakan bahwa semua orang brengsek yang menggunakan lagu ini sebagai soundtrack mabuk-mabukan “tidak sadar bahwa lagu ini menyinyir mereka”. Liner note di album Sounds of Science juga kembali menyatakan bahwa lagu ini “sampah”.

MILEY CYRUS BOSAN MENDENGAR “PARTY IN THE USA”

Saking seringnya lagu Miley Cyrus “Party In The USA” diputer di YouTube, kalau semua play ini dipasang sebagai loop berkesinambungan, gak akan selesai sebelum 52 juta hari lamanya. Segitu populernya ini lagu. Namun menurut artikel New York Post yang terbit 2011, Miley meminta seorang DJ untuk tidak memainkan lagu itu. “Diri saya yang muda bakal menampar saya yang sekarang dan mengatakan, ‘Dasar lo sellout!’”, jelas Miley. Padahal “Party In The USA” tetap lagu terbaik Miley Cyrus. Sorry ya Katy Perry, elo masih kalah.

TYLER, THE CREATOR TIDAK BENCI LAGUNYA SENDIRI (TAPI DIA TAKUT ORANG-ORANG GA SUKA)

Hampir setiap proyek yang dirilis Tyler, The Creator dibuka dengan semacam pernyataan self-hate. Di OF Tape Vol 2, dia mengatakan: “Gue mikir, fuck, mungkin semua orang bakal membenci rilisan ini”. Tapi nyatanya dia gak peduli-peduli amat tuh. Di lagu Domo Genesis, “Whole City Behind Us”, dia ngerap “Goblin itu mengecewakan / Masa sih / Udah keluar juga / Malem itu juga gue beli rumah.” Jadi ya bodo amat, dia bisa beli rumah bagus ini.

KANYE BENCI “GOLD DIGGER” (WALAUPUN KADANG MASIH SUKA)

“Gue gak pernah bener-bener suka [“Gold Digger”], tapi gue tau pasti bayarannya oke kalau gue bikin lagu itu.—kata Kanye West saat diwawancarai Zane Lowe. Bisa dimengerti lah. Tapi tetep aja ini tidak menjelaskan kenapa dia menyanyikan lagu ini secara acapella di sebuah penerbangan komersil pada 2010. Lho, katanya gak suka?

JAY Z MERASA ‘KINGDOM COME’ ADALAH ALBUM TERBURUKNYA

Ini beneran loh. Jay Z dipaksa bangkit dari kepensiunan dan merilis Kingdom Come sebagai usaha untuk menyelamatkan Roc-A-Fella dari kebangkrutan. Hasilnya? Ya gitu deh. Di 2013, dia sempat meranking album-album solonya dan mengakui bahwa Kingdom Come adalah karya terburuknya.

BOB GELDOF MINTA MAAF PERNAH BIKIN LAGU “DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS”

Band Aid menyumbang banyak uang untuk amal dan menciptakan satu lagu Natal yang tidak akan bisa dihapus dari ingatan masyarakat, biarpun penciptanya, Bob Geldof mengaku membenci lagu karyanya tersebut. Di 2011, dia mengatakan ke Daily Mail: “Saya bertanggung jawab menulis dua lagu terburuk dalam sejarah. Pertama ‘Do They Know It’s Christmas?’ dan satu lagi “We Are The World.” Setiap kali gue ke supermarket untuk beli daging pas liburan Natal, lagu ini selalu diputer. Selalu.”

LADY GAGA MERASA VIDEO KLIP TELEPHONE AGAK SAMPAH

Udah liat video musik “Telephone”? Saya baru saja menonton, karena ya namanya juga jurnalis musik, mau gimana lagi? Videonya kelewat lama durasinya, dan gak jelas maksudnya apa. Gaga pun setuju. “Gue benci ‘Telephone.’ Aneh gak sih gue ngomong gini? Ini lagu yang paling susah buat didengerin,” jelasnya ke Time Out di 2011. “Gue udah gak bisa nonton video ‘Telephone’, saking bencinya. Gue suka kerja sama bareng Beyonce, tapi sayang ide-ide gue buat video itu kelewat banyak dan campur aduk.”

RIVERS CUOMO MERASA ALBUM ‘PINKERTON’ SEBAGAI ‘KESALAHAN’

Pinkerton mengambil elemen bagus dari Blue Album dan menenggelamkannya dalam nuansa kemarahan remaja dengan sentuhan pop yang membuat album tersebut terasa jujur. Ini adalah album terbaik Weezer (AYOK BERANTEM KALO GAK SETUJU), tapi gara-gara kritikus banyak omong ketika album ini dirilis, mereka gak akan pernah membuat album seperti ini lagi. Ketika membicarakan Pinkerton, Rivers pernah mengatakan—”Jelek banget. Album itu adalah kesalahan besar yang disaksikan ribuan orang dan tidak akan pernah dilupakan. Rasanya seperti mabok di sebuah pesta, curhat abis-abisan di depan semua orang, merasa lega, tapi kemudian besok paginya menyadari betapa malu-maluinnya elo semalem.”

Dia melanjutkan: “Semua hal menyakitkan dalam hidup saya saat ini disebabkan oleh Pinkerton. Album itu sakit, sama seperti penyakit. Album itu adalah sumber anxiety karena semua penggemar kita bertahan gara-gara album itu. Tapi jujur, saya gak mau maenin lagu-lagu Pinkerton lagi; Saya gak mau mendengar lagu-lagu di album itu lagi.”—untunglah Rivers suka lupa ingatan, karena semenjak itu Weezer sudah memainkan album Pinkerton dan Blue Album secara keseluruhan.

JOHN LENNON BENCI SEDIKITNYA 18 LAGU BEATLES SONGS

Berikut beberapa pilihannya:

“When I’m Sixty Four” – ini “musik nenek-nenek”.

“Good Morning, Good Morning” – ini “sampah”.

“Let It Be” – “Lagu ini gak ada hubungannya sama Beatles. Gue gak tau Paul mikir apaan pas nulis ‘Let It Be.’”

