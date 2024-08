Kabar Buruk, SZA Mengumumkan Pita Suaranya Rusak Permanen

Artikel ini pertama kali tayang di i-D

Pekan ini bisa dibilang momen buruk bagi penyanyi R&B SZA yang sedang naik daun. Setelah mengumumkan rehat dari TDE Championship Tour gara0gara radang pita suara, kondisi kesehatan penyanyi dan model sampul majalah i-D itu malah semakin memburuk. Dia yakin kalau pita suaranya telah rusak permanen.

Dalam serangkaian twit yang mendadak dihapus, SZA menulis: “My voice is permanently injured. Tonight was the test. That settles that.” (Pita suaraku rusak permanen. Aku sudah periksa ke dokter malam ini.) Setelahnya, sebelum menghapus twit, dia menambahkan: “I jus [sic] wanna be left alone my priorities are fucked up. They been fucked up. I need space goodbye.” (Semuanya jadi berantakan sekarang. Aku butuh waktu sendiri.)

https://instagram.com/p/BjJTs2vDayY/?utm_source=ig_embed

Awal tahun ini, SZA memberi tahu i-D kalau ia sudah tidak sabar segera menggarap musik baru. “Saya sudah siap mekakukannya,” katanya. “Saya sadar kalau banyak yang harus saya kerjakan dalam proyek baru ini. Saya tahu prosesnya akan jauh lebih rumit dari sebelumnya, dan ini akan sangat menarik.”

SZA, yang baru-baru ini bercameo menyerupai Patung Liberty di video klip This Is America Donald Glover, sebelumnya telah membicarakan soal masalah pita suaranya di Instagram. Ia menulis “saya sudah menjalani tur selama 11 bulan. Suara saya sudah bermasalah sejak lama. Biasanya steroid manjur mengobati, tapi kali ini tidak.”

“Saya gak sakit, cuma suara saya bermasalah,” imbuhnya. “Kalau saya tidak beristirahat, pita suara saya akan rusak permanen.” Yah, kita hanya bisa berharap SZA cepat sembuh.