Mager Keluar Rumah? Berikut Acara TV Mantap yang Harus Segera Disikat

Acara buat kalian yang sudah menyelesaikan Mindhunter

Manhunt: Unabomber. Kredit: Netflix

Jadi nonton apa dong?

Manhunt: Unabomber



Itu acara apaan?

Siapapun yang menikmati serial pembunuh berantai-nya David Fincher, Mindhunter, saya rekomendasikan acara serupa biarpun memang tidak sama bagusnya, Manhunt: Unabomber. Sama seperti Mindhunter, acara ini ditayangkan Netflix, mungkin sebagai upaya untuk mengisi waktu selagi Fincher mengerjakan musim kedua. Namun tidak seperti Mindhunter, acara ini tidak takut menayangkan adegan menjijikan, dan memotong semua bagian-bagian tentang pergumulan moral. Plus, Paul Bettany kelihatan keren dengan jenggotnya!

Nonton di mana?

Netflix

Videos by VICE

-Charlie Lyne

Kayak Entourage versi Perancis, tapi bagus

Call My Agent. Kredit: Netflix

Jadi nonton apa dong?

Call My Agent



Itu acara apaan?

Seorang teman yang sering merekomendasikan acara TV bagus bersabda: “acaranya agak nyampah, tapi ya gpplah soalnya bahasa Perancis juga.” Nyampah adalah kualitas yang saya suka dari sebuah serial TV, dan fakta bahwa semua orang berparas menarik langsung memenangkan perhatian saya. Drama komedi ini mengisahkan sebuah agensi film Perancis yang penuh stres seiring mereka berusaha menjaga bisnis setelah pemiliknya meninggal. Saya terobsesi dengan salah satu karakter utama, Andrea—seorang lesbian keren yang doyan seks dan takut dengan komitmen, ke mana-mana mengenakan skinny jeans dan kaos sutra longgar, ngerokok terus, nyium cewek sana-sini, dan menyelesaikan masalah orang lain.



Di mana nontonnya?

Netflix

– Hannah Ewens

Acara TV terbaik saat ini

Mr Robot. Kredit: Amazon

Nonton apaan dong?

Mr Robot



Itu acara apaan?

Mr Robot adalah acara TV yang lebih cerdas dan aneh dibanding acara lainnya saat ini. Mr Robot membuat Black Mirror seperti acara TV anak-anak. Acara ini telah dideskripsikan secara ambigu sebagai tekno-distopian masa depan alternatif tentang peretas, tapi tentu saja acaranya lebih dalam dari itu. Ingin pembedahan pedas industri tech dan politik gender korporat? Ada. Spionase tingkat tinggi? Rusuhnya cryptocurrency? Surealisme ala David Lynch dengan pembunuh bertopeng? Semua ada. Tolong deh, tonton acara ini karena apabila Mr Robot tidak dilanjutkan, saya akan menangis.



Di mana nontonnya?

Amazon

-Zing Tsjen

Kisah Grenfell diceritakan mereka yang hidup di sana.

Nonton apaan dong?

Failed By the State: The Struggle in the Shadow of Grenfell



Itu acara apaan sih?

Biarpun besarnya tingkat bencana Grenfell Tower sulit dimengerti, tapi ini mengungkap lanskap media yang membingungkan: sebuah media yang sudah mapan telah kehilangan kepercayaan dari komunitas di North Kensington, dan publik yang lebih luas, dan sebuah media alternatif pengacau yang hobi mempromosikan fakta alternatif.

Di tengah kekacauan ini, Failed By The State: The Struggle in the Shadow of Grenfeel bersinar. Dipersembahkan oleh seorang penduduk lokal lahir di Grenfell Tower, dan tinggal di sana selama 25 tahun, acara ini dimulai dengan mengatakan ke penonton, “Kamu tidak akan melihat adegan di malam hari dalam film ini. Kami tidak mau melihatnya lagi.” Yang kamu dapat adalah penduduk lokal mengutarakan pikiran mereka secara spontan, dewan kotapraja dibuat berkeringat akibat pertanyaan-pertanyaan sulit, dan proposisi politik radikal yang bersandingan dengan sikap merendahkan pemerintah pusat. Ini adalah salah satu cerita paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.



Di mana nontonnya?

YouTube

Simon Childs

Romo yang Pertama Kali Ehem, ehem…

Jude Law in The Young Pop. Credit: Sky/Now TV

Nonton apaan nih?

The Young Pope



Oh iya pernah denger deng.

Acara ini sempat mendapat banyak eksposur lewat rekap episode Vulture, esai di The New Yorker, dan lainnya. Kalau kamu punya waktu nganggur 10 jam, saya rekomendasikan kamu menonton acara TV yang secara visual menawan dan secara psikologis sangat kuat ini, menampilkan Jude Law sebagai Paus asal AS pertama di Vatikan (dan yang paling sange) hobi minum Cherry Coke Zero dan berpakaian ditemani tembang LMFAO “Sexy And I Know It”.



Di mana nontonnya?

Sky/NowTV

-Emma Garland

Musim terbaru South Park dong

South Park

Nonton apaan nih?

South Park, season 21



Emangnya ini tahun 1999?

Siapapun yang mengira South Park hanyalah sebuah kartun remaja dari akhir 90an dan sudah tidak relevan pasti belum menonton episode-episode baru. Matt dan Trey masih salah satu karakter ahli satir di era modern. Memang benar bahwa musim 20 kelewat ambisius dan episode pertama musim ini terasa agak serupa, tapi kemudian mereka berhasil banting arah. Interpretasi acara ini akan topik seperti Weinstein, epidemik opiod, kebangkitan Netflix, dan tentunya Trump, lebih lucu dan tajam dibanding lelucon-lelucon yang dilempar sosok lelaki dari belakang meja di late night show.



Nonton di mana?

Comedy Central, Sky

Sam Wolfson

Tonton Matty Matheson memasak penuh antusias

Nonton apa nih?

Udah ada videonya di atas tuh.



Ini acara apaan sih?

Ya pokoknya nikmati aja Matty Matheson masak makanan dengan penuh keceriaan di MUNCHIES. Dia orangnya lucu, santai, berujar “fuck” kelewat sering, dan dia suka masakan deep-fried. Coba aja tonton ini merendam ayam dalam jus acar semalaman. Yum.

Joel Golby