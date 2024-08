Mengupas Tuntas Kekurangan dan Kelebihan ‘The Last of Us Part II’

PERINGATAN: Konten podcast ini berisi spoiler The Last of Us dan The Last of Us Part II.



The Last of Us Part II sedang hangat diperbincangkan. Game console besutan studio terkemuka, Naughty Dog, dipuji sebagai salah satu game terbaik sepanjang 2020. Ingin membuktikan klaim tersebut, penyiar Waypoint Radio menghabiskan enam jam memainkannya. Kami mengamati betapa tidak maksimal penyajian ceritanya.

Narasi dan ideologi dalam The Last of Us Part II terus bertabrakan, dan penggambaran paralel dunia nyata kurang memuaskan. Rob, Patrick dan Cado mendiskusikan semua ini bersama reporter Motherboard Emanuel Maiberg dan editor Polygon Maddy Myers.

Kami membagi pembahasannya menjadi dua episode. Dengarkan bagian pertamanya di bawah ini.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US