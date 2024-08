Peter Dinklage dari ‘Game of Thrones’ Pernah Punya Band Funk-Rock 90-an

Sesuai video bukti di internet, ternyata cowok-cowok brewokan di Game of Thrones memang banyak talenta, terutama di departemen musik. Biarpun seri TV kesayangan ini sedang berada dalam fase hibernasi menjelang musim final di 2019, pengaruhnya terhadap berbagai aspek kultur pop tidak akan pernah hilang.



Dan kita tidak akan pernah benar-benar meninggalkan GoT karena kita semua cinta musik dan binatang mistis semacam naga. Kadang ketika alam semesta sedang bersabda, kita mendapatkan kombinasi dari dua dunia indah ini: misalnya Tyrion Lannister memainkan instrumen terompet di sebuah band funk.

Sama seperti banyak aktor 1990-an yang juga ngeband, Peter Dinklage (pemeran Tyrion) sempat menjadi bagian dari sebuah band rock. Menurut NME, bandnya disebut Whizzy, dan biarpun tidak banyak informasi seputar mereka, mereka dideskripsikan oleh artikel-artikel di era tersebut sebagai band “funk-punk” dengan elemen rap. Entah ini maksudnya semacam Faith No More atau Red Hot Chili Peppers (atau bahkan Primus), tidak ada yang tahu. Tapi dengan melihat foto-foto berikut dan menggunakan imajinasi, kita bisa menerka-nerka.

Mungkin resensi terbaik tentang band ini adalah artikel yang ditulis tentang gig mereka di Williamsburg, New York.



Berikutpotongan lirik dari lagu Whizzy “Omnivore Lord,” kali-kali kamu penasaran (bayangin ditemani bass slap):

“I’m an omnivore yet I do much more

I rock a party with my mike

Get people out on the floor

But when the show is over and my rhymes are through

I head to the kitchen

‘Cause I need some food”

Silakan cek sejarah singkat Whizzy disini: