Potret Para Perempuan Penyelam Lansia di Korea Selatan dari Dekat

Lansia perempuan berkumpul di pantai bulteok, sebuah struktur bebatuan dengan api unggun dan fasilitas beristirahat. Mereka mengenakan pakaian menyelam bebas mereka yang dipenuhi tambalan di sana-sini, lalu mengumpulkan peralatan mereka yang sederhana: seruit, keranjang saringan, dan Styrofoam supaya keranjang mereka dapat terus mengambang. Selanjutnya, mereka turun dari bebatuan vulkanik, ngobrol dan bernyanyi, lalu mengenakan kacamata menyelam mereka yang sudah butut sebelum, akhirnya, menyelam ke laut Korea Selatan.

Haenyeo adalah ribuan perempuan Korea, sebagian besarnya di Pulau Jeju di pesisir Korea Selatan, yang mencari nafkah dengan cara menyelam tanpa peralatan skuba untuk menyerok bahan makanan dari dasar laut. (Sebuah komunitas serupa, dikenal dengan sebutan ama, ada di Jepang.) Usia rata-rata penyelam bebas ini adalah 75 tahun—yang sangat hebat mengingat pekerjaan ini menuntut kebugaran fisik yang luar biasa. Selama sekitar lima jam sehari pada musim memancing, para haenyeo menyelam untuk mengumpulkan cumi-cumi, timun laut, mustar laut, dan, kalau sedang beruntung, abalone. Di Jeju, haenyeo secara umum berada di dalam bawah permukaan laut selama tiga puluh detik setiap kali menyelam, meski sebagian orang bilang mereka bisa menahan napas sampai dengan 2 menit.

Teknik memancing haenyeo sudah ada di Korea selama enam abad belakangan. Praktik ini tak selalu milik perempuan saja. Namun perempuan mulai mengalahkan jumlah penyelam bebas laki-laki pada abad ke-18, sebagiannya karena konflik di pulau-pulau telah mengurangi jumlah penduduk laki-laki, dan karena lemak di tubuh perempuan yang lebih banyak memudahkan penyelam perempuan saat menahan dingin. Hari-hari gini, laki-laki turut terlibat: umum bagi para suami haenyeo untuk menunggui istri-istri mereka di pantai, lalu membantu menimbang serta menyortir hasil tangkapan.

Secara budaya, menyelam bebas gaya haenyeo bermula dari kepercayaan spiritual dan legenda lama terkait laut. Secara ekonomi, praktik ini telah membantu Pulau Jeju bertahan hidup, meski umum bagi haenyeo di Jeju untuk bertani juga di petak tanah mereka. Perempuan-perempuan ini umumnya menjual hasil tangkapan mereka ke sebuah koperasi perikanan, dan mendapatkan penghasilan sekitar $12,500 pertahun.

Dalam Korea Selatan yang modern, haenyeo telah mengalami stigmatisasi ringan karena menjadi perempuan kelas pekerja yang melakukan kerja manual di sebuah budaya di mana perempuan-perempuan dihargai karena lemah lembut. Namun lima tahun lalu, Y. Zin Kim—yang mengklaim sebagai fotografer perempuan profesional pertama dari Korea—memulai proyek fotogradi Happy Haenyeo, yang memotret kehidupan ekstrem para haenyeo dengan nuansa yang lembut. Dan pada saat di mana tradisi itu hampir punah, foto-foto Kim menarik perhatian seluruh dunia. Sejak itu, foto-fotonya dikumpulkan dalam buku fotografi bilinguak Korea/Inggris berjudul Haenyeo- Women Divers of Korea, yang dirilis pada Oktober 2017.

Kim, yang tinggal di Seoul dan melatih menyelam selain bekerja sebagai fotografer, memulai proyeknya pada 2012 untuk menghargai dan melestarikan budaya haenyeo yang unik, ujarnya pada Broadly. Namun tak mudah awalnya untuk meyakinkan para haenyeo untuk mempercayainya. “Mereka bertanya-tanya mengapa perempuan kota mungil dan muda ingin memotret mereka,” katanya mengingat-ingat. Dan para penyelam sangat risih dengan kamera besar yang selalu dibawa Kim.

Kim juga merasa terintimidasi. Para haenyeo terkenal sebagai perempuan yang berbicara dengan kencang. Dan Kim mengalaminya sendiri. Namun dia juga belajar bahwa tekanan udara mempengaruhi telinga sang penyelam; jadi mereka harus berbicara lebih kencang pada satu sama lain supaya terdengar. Jadi, Kim mulai mengeraskan suaranya juga.

Pada akhirnya, perempuan-perempuan mulai menganggap kamera Kim setara dengan perlengkapan menyelam mereka—hanya peralatan untuk membantu kegemaran mereka. Seperti yang ditulis Kim dalam bukunya, rasa percaya perlahan berkembang di antara mereka dan pada akhirnya para penyelam bersikap seperti ibunya Kim, memastikan dia tidak kedinginan, atau kelaparan, atau tidak nyaman saat dia memotret mereka di laut. “Saya meluangkan waktu dan menunggu dengan nyaman, menunggu mereka menerima saya,” ujar Kim.

Pada akhirnya, Kim mengatakan, kunci untuk benar-benar memotret haenyeo adalah mengenali baik kelembutan dan ketangguhannya. Sudah umum bagi orang Korea untuk menekankan betapa miskin, tua, dan sangat sulitnya para penyelam, yang menambah stigma pada pekerjaan mereka. Tapi suatu hari, ketika salah satu penyelam bersikeras menerapkan lipstik sebelum Kim mengambil fotonya, ia mengklik: “Mereka juga hanya wanita sepertiku,” kata Kim.

Sang haenyeo membuka diri terhadap Kim tentang bagaimana fotografer lain menangkap mereka membawa cangkokan abalone yang berat, lelah dan dengan ekspresi tidak menarik di wajah mereka-wajar—jelas, karena mengangkat beban berat. Tapi mereka ingin terlihat menarik; dan Kim ingin menangkap keindahan mereka, bersama dengan persahabatan mereka, bukan hanya keteguhan mereka.

Foto-foto Kim menunjukkan bahwa haenyeo bekerja dan bersantai, berkelompok dan sendirian, menyeret beban berat di darat dan berenang seperti balerina di bawah laut. Sinar sinar matahari menerangi banyak foto bawah airnya, menciptakan lampu sorot romantis dengan kontras yang mencolok dengan keributan air dan kerutan rumput laut dan kerang yang mengelilingi subjeknya. Dalam bukunya, satu foto full page menampilkan seorang wanita terbalik, dengan kemeja ungu di atas kotak pakaian selamnya. Dengan tangan bersarung warna putih, dia menusuk tanaman laut, mencari makanan laut berharga—seperti putri duyung modern.

Seperti haenyeo, Kim telah memeluk warisan budayanya sementara menantang aspek budaya tertentu yang didominasi laki-laki. Pada tahun 2008, dia memutuskan untuk mulai memotret di bawah air, sebuah minat yang dia katakan dipicu dengan menatap poster kamar tidurnya dari sampul Nevermind album Nirvana. Tapi pada saat itu, itu adalah industri yang sepenuhnya didominasi laki-laki di Korea, katanya.

Di tahun-tahun awal karir Kim sebagai fotografer, proyeknya meliputi drama dan sampul album Korea. Untuk pindah ke bidang fotografi bawah air, dia belajar di Inggris, di mana dia dibimbing dan diilhami oleh fotografer seni bawah laut Zena Holloway. “Saya ingin menjadi Zena Holloway dari Korea,” kata Kim. Sementara pekerjaannya masih mencakup potret di darat dan pemotretan TV, dia dikenal karena fokusnya pada setting bawah laut, seperti model gaun pengantin yang ditata seperti putri duyung.

Keahlian bawah air itu jugalah yang membuat Kim menjadi pasangan yang sempurna untuk haenyeo. Dan proyeknya itu datang tepat pada waktunya—karena komunitas dan tradisi haenyeo dengan cepat menyusut. Sebagian karena aspek pekerjaan yang berbahaya dan terkadang mematikan, serta mengubah kondisi sosial dan ekonomi, jumlah haenyeo telah anjlok dari sekitar 14,000 pada 1970 menjadi 4,000 pada 2015. Bahkan dalam perjalanan proyek Kim, dia mengatakan bahwa masyarakat mengalami beberapa kematian. Dan hanya sejumlah kecil wanita muda yang saat ini tertarik untuk belajar perdagangan hasil laut, yang secara tradisional diturunkan dari generasi ke generasi.

Tapi penampakan tradisi haenyeo mungkin tidak semuanya buruk, kata Kim. Ada risiko meromantisir pekerjaan yang menuntut dan kadang-kadang fatal. Dan, tentu saja, mereka tidak perlu bergantung pada kerja fisik ke usia 90an.

Tradisi haenyeo bisa saja punah dalam beberapa dekade. Tapi praktik tersebut akan terus hidup dalam foto-foto Kim—dan Kim sendiri sekarang membawa tradisi baru untuk wanita yang bekerja di perairan Korea.Culturally, the haenyeo style of freediving is bound up in local shamanistic beliefs and ancient legends connected to the sea. Economically, it’s helped to sustain Jeju Island, although it’s common for Jeju’s haenyeo to also farm small agricultural plots. The women generally sell their catch through a fishery cooperative, and earn around$12,500 a year from it.

