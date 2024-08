Sepanjang 2017, Alpukat Menjadi Buah Paling Ngetren

Artikel ini pertama kali tayang di MUNCHIES.

Hampir semua orang merasa lega saat menutup halaman terakhir 2016, mungkin karena kita dengan naifnya mengantisipasi 2017 sebagai tahun yang lebih seru. Eh… Ternyata enggak. Dilihat dari sisi manapun, 2017 merupakan tahun yang sangat aneh—dan, anehnya lagi, alpukat menjadi bagian dari hal-hal paling aneh sepanjang tahun ini.

Apakah alpukat jadi pilihan orang-orang untuk melupakan rasa frustrasi atas Donald Trump? Apakah alpukat sekarang dicintai? Kenapa alpukat bisa menjadi simbol budaya pop masa kini?

Yah, enggak ada yang tahu sih. Tapi kalo kita lihat lagi artikel-artikel media tentang alpukat setahun belakangan ini, sulit dipungkiri kalau alpukat berhasil menarik perhatian banyak orang. Mungkin kamu bisa mencari tahu sendiri apa signifikansi alpukat di masyarakat kita pada tahun 2017.

Foto via Instagram user The Avocado Show.

Ketenaran alpukat sebenarnya bukan fenomena baru. Alpukat jadi menggila ketika Shawn Harris, seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai “Bill Gates-nya bisnis alpukat,” menginvestasikan US$5,8 miliar membangun restoran alpukat pertama di Eropa bernama The Avocado Show berlokasi di Amsterdam, dia jelas-jelas menyatakan monopoli alpukat di dunia akan segera dimulai. Kita lihat aja di tahun 2018.

Foto via akun Flickr Dee Bamford.

Ada beberapa restoran yang menolak keberadaan alpukat secara mentah-mentah. Namanya juga tahun 2017, apa-apa serba lebay. Firedog di London bahkan memboikot alpukat karena dianggap masyarakat luas terlalu katrok dan basic. Sebagai bentuk perlawanan, mereka menghapus alpukat dari menu sarapan dan brunch.

Foto via akun Instagram ozeatingwa.

Ngomong-ngomong, ada enggak sih tipuan marketing yang lebih milenial dari latte yang disajikan menggunakan kulit alpukat? Kita suka alpukat kok, tapi kafe di Australia yang bikin “avolatte” itu emang kelewat batas. Saking kebangetannya, kamus Merriam-Webster sampai ikutan membahas buah ini. Ya gitu deh pokoknya.

Foto via akun Flickr Your Best Digs

Salah satu hal paling mengagetkan kita tentang alpukat di tahun ini adalah banyaknya orang yang nggak sengaja mengiris tangan mereka sendiri dengan pisau ketika sedang menyiapkan buah tersebut. Angkanya gede banget dan orang-orang bener-bener mati gara-gara itu, jadi mending hormatin dikit dah tuh alpukat.

Ilustrasi oleh Tom Delves.

Lebih tidak masuk akal, sepanjang tahun 2017, banyak alpukat yang dicuri dari petani dan dijual kembali di Facebook. Tapi kami dari redaksi MUNCHIES enggak terlalu kaget sih, apalagi ngelihat berita-berita lain yang jauh lebih aneh.

Foto via akun Flickr Steve Herring.

Rekap tahunan tentang alpukat ini enggak akan lengkap tanpa ngebahas sodara jauhnya Pizza Rat yang nggak setenar dia tapi jauh lebih sehat: tikus alpukat. Dia ini seekor tikus di Kawasan Brooklyn, New York, tertangkap kamera menyelinap ke bawah peron subway abis nyolong alpukat gede.



Si tikus alupkat yang membawa bawaannya yang berat seakan-akan dia membawa sebuah medali, mengingatkan kita semua bahwa seabsurd apapun dunia ini, kita selalu bisa mencari titik terangnya: hewan imut yang menghibur kita karena nyolong alpukat. Itulah kabar yang cukup penting diingat di akhir tahun aneh 2017. Makasih, tikus alpukat!