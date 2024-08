‘Solid Gold’, Single Baru The Darkness Saking Kerennya Bikin Kalian Cepirit

Artikel ini pertama kali tayang di Noisey.

Sidang pembaca yang terhormat, Kalau saya bilang The Darkness, grup glam hard rock, balik lagi tahun ini dengan single berjudul “Solid Gold”, kira-kira kalian bakal kaget enggak? Terus, misalkan saya bocorkan, lagu itu dibuka pakai lirik songong “We’re gonna blow people’s fucking heads off / People gonna shit themselves,” kira-kira kalian semua bakal ngerasa apa? Satu lagi, kalau saya bilang catsuit berbahan lame yang dikenakan vokalisnya terlihat biadab banget kerennya, kalian semua bakal percaya?



Sebenarnya, saya enggak peduli-peduli amat kalian percaya apa enggak. Video di awal artikel ini adalah lagu terbaru dari The Darkness berjudul “Solid Gold,”. Lirik lagu ini dibuka pakai kalimat tentang orang yang bakal cepirit mendengar kabar kembalinya The Darkness, plus betapa kerennya kostum lamé emas yang dipakai sang vokalis Justin Hawkins. Di bagian chorus, semua personil band asal Inggris ini kompak bernyanyi: “We’re never gonna stop / Shitting out solid gold.”

Mantab!



Oh iya, jangan khawatir soal musiknya. Karena lagu ini bikinan The Darkness, ada banyak riff keren yang siap menghajar telinga kalian.



“Solid Gold” adalah single kedua dari album kelima The Darkness, Pinewood Smile, yang bakal rilis 6 Oktober mendatang via label Cooking Vinyl.





