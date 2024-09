Trailer ‘Blade Runner 2049’ Sudah Muncul, Kelihatannya Keren Abis

Setelah beberapa teaser dan spekulasi berbulan-bulan lamanya, trailer resmi Blade Runner 2049 dilepas akhir pekan lalu. Perilisan trailer ini menambah riuh sambutan terhadap film fiksi sains yang paling ditunggu tahun 2017.



Trailer dibuka dengan adegan Anggota LAPD K (diperankan aktor Ryan Gosling) berjalan melewati tubuh-tubuh android, seperti dalam serial televisi Westworld. Penonton kemudian diperkenalkan dengan karakter bermata putih yang diperankan oleh Jared Leto. Karakter ini—entah siapa namanya—tengah menyambut kelahiran android baru, menyeka cairan lengket dari tubuh telanjang android baru itu. Sementara itu, di bagian lain, ada hologram seksi berukuran raksasa, todongan pistol futuristik, dan sesuai pakem laga Hollywood, harus ada bangunan-bangunan yang meledak.



“Every civilization was built off the back of a disposable workforce (Tiap peradaban dibangun di atas punggung pekerja yang dengan mudah bisa disingkirkan),” ujar karakter yang diperankan Leto. “But I can only make so many (masalahnya, aku tak bisa terus menerus memproduksi tenaga kerja).”

Blade Runner 2049 adalah kelanjutan film ikonik Ridley Scott, Blade Runner, yang beredar 1982. Dalam film legendaris tersebut, Harrison Ford berperan sebagai “blade runner” yang ditugaskan melacak dan membunuh android pemberontak “replicant.” Harrison Ford kembali berperan sebagai Deckard pada Blade Runner 2049, meski kalau dilihat dari trailernya sih, kami bisa bertaruh ceritanya bakal lebih ribet dari sekadar para replicant yang melarikan diri.

“The world is built on a wall that separates kind (Dunia dibangun di atas tembol yang memisahkan beragam penghuninya,” ujar Robin Wright, yang memainkan seorang kapten polisi, dalam trailer. “Tell either side there’s no wall, you bought a war (katakan bahwa tak ada dinding pemisah ke setiap kaum, kau akan menciptakan perang).”

Blade Runner kesohor karena paduan suasana khas film noir dan visual yang luar biasa pada masanya. Tentu, ini jadi semacam beban yang harus dipanggul oleh Blade Runner 2049. Beruntung, film ini ditukangi oleh Denis Villeneuve. Dua film terakhir Villeneuve, Sicario dan Arrival, memiliki plot dan visual yang luar biasa. Sepertinya sih, Blade Runner 2049 tak akan jeblok dan baik-baik saja di mata kritikus.

Blade Runner 2049 mulai tayang di Bioskop 6 Oktober. Tonton sendiri trailernya yang kami pasang di awal artikel ini.

