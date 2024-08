YouTuber Logan Paul Membeli NFT Gambar ‘Batu’ Seharga Rp2,2 Miliar

Kancah seni kripto belakangan ini semakin tak bisa diterima akal sehat. Orang rela menghabiskan uang kripto bernilai jutaan dolar untuk pamer punya Cryptopunks dan clipart gambar batu. Contoh terbaru yaitu YouTuber Logan Paul yang membeli 26 piksel seharga US$155 ribu atau setara Rp2,2 miliar.

Menurut kicauannya di Twitter, Logan sampai “melewatkan makan malam” untuk membeli sepasang produk seni kripto berupa gambar 18 piksel yang dikatakan mirip batu. Gambar batu ini dijual dalam proyek We Like the Rocks yang diklaim sudah muncul sebelum EtherRock pada 2017. EtherRock sedang ramai diperbincangkan berkat clipart batu keluarannya yang sangat mahal.

Gambar batu We Like the Rocks berada di kisaran $65.000-95.000 (Rp934 juta hingga Rp1,3 miliar), masih lebih murah daripada EtherRock yang mencapai jutaan dolar. Menurut catatan blockchain, pemilik gambar batu itu membayar 20-30 Ethereum (ETH), sesuai dengan yang ada di twit Paul.

We Like the Rocks berusaha menyaingi EtherRock, dan Paul tampaknya termakan iklan. Dia menyebut proyek itu “sejarah digital”.

“$60k dan $95k. Batu NFT pertama pada Ethereum @weliketherocks; sudah ada sebelum batu Ether,” Paul mengetwit. “Saya tahu ini konyol, tapi ini sejarah digital dan cukup keren.”

Harga dasar EtherRocks saat ini melebihi $2 juta (Rp28,7 miliar).

Pemegang koleksi We Like the Rocks seperti Paul tampaknya berusaha meniru kesuksesan EtherRocks dengan menjualnya berkali-kali lipat. Paul membeli gambar batu seharga $65.000-95.000, tapi dia menjualnya masing-masing 1500 ETH, setara Rp71,8 miliar. Harga gambar batu di situs We Like the Rocks bermacam-macam. Ada yang serendah 65 ETH (Rp2,9 miliar), ada juga yang mencapai 6969 ETH (Rp319 triliun).