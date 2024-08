‘1977: Radio Aut’ è un gioco sulla vita di Peppino Impastato

Quello di Peppino Impastato è uno di quei nomi che chiunque sia nato tra gli anni ’80 e ’90 ha sentito ripetere decine di volte, e per una buona ragione: il 9 maggio 1978, dopo una vita passata a combattere la mafia in Sicilia, Peppino Impastato viene assassinato la stessa notte del ritrovamento del corpo di Aldo Moro.

Le eco del lavoro che ha svolto nella sua vita arriva fino a noi costantemente, ed è forse proprio per questo motivo che in moltissimi (io per primo) non hanno una prospettiva concreta sulla vita e sulle lotte di questi personaggi. So che ha passato la vita a combattere la mafia e so che è stato ucciso per questo, ma basta davvero così poco per dare un valore reale a questo tipo di conoscenza?

Videos by VICE

Uno screenshot del gioco.

1977: Radio Aut, l’ultimo lavoro dello sviluppatore italiano Alex Camilleri, mi ha dimostrato il contrario.

Nel corso dell’ultima Global Game Jam, che si è tenuta tra il 26 e il 28 gennaio, Camilleri ha speso le 48 ore a sua disposizione per creare una breve avventura grafica che ripercorre la vita di Peppino Impastato, “Per moltissimo tempo ho sognato di realizzare un gioco anti-mafia sulla Sicilia,” ha scritto in un post sul suo profilo Facebook.

“Nonostante i miei migliori sforzi, tonnellate di appunti e costante ricerca, mi sono sempre sentito profondamente sopraffatto dalla complessità di questo tragico capitolo di storia, e ho spesso avuto paura di non riuscire a presentare il tutto con il dovuto tono,” continua. “Lo scorso fine settimana ho deciso di utilizzare un approccio diametralmente opposto, realizzando un qualcosa di molto piccolo e piuttosto semplice, capace di raccontare la storia di uno dei miei più grandi eroi, Peppino Impastato.”



Dopo aver giocato a 1977: Radio Aut sono rimasto sinceramente scosso da quanto poco sapessi della vita di Impastato, rispetto a non solo quanto credessi di saperne ma anche a quante volte in vita mia ne ho sentito parlare. In un certo senso l’impressione è che per un’intera generazione di persone alcune delle storie-simbolo dell’anti-mafia si siano cristallizzate nel tempo, facendomi dare per scontato che la loro carica ispiratrice possa durare effettivamente in eterno, quando è evidente che non sia così, “Penso che nel tempo ci si sia adagiati sugli idoli (ed in questo senso il gioco in sé contribuisce alla faccenda),” mi risponde Alex su Messenger. “Ma il principio dietro il design di 1977: Radio Aut è quello di far conoscere la storia di Peppino Impastato specialmente fuori dall’Italia, dove di mafia (e figuriamoci di antimafia) non si sa proprio nulla.”

1977: Radio Aut è giocabile gratuitamente sulla pagina Itch.io di Alex.