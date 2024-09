2 Chainz e la trap come intrattenimento

Ascoltiamo rapper diversi in base a quello che i loro pezzi evocano in noi. Kanye West si rende trasparente fino a mostrarsi in tutte le sue imperfezioni, esagera consciamente per stupirci e metterci a disagio. Kendrick Lamar sa tessere storie partendo da qualsiasi punto della sua vita e renderle epiche, racconti autobiografici che ci sfidano ad affrontare i nostri demoni. 2 Chainz, invece, è uno degli showmen migliori del rap americano. La sua religione sono le acrobazie verbali, intese come intrattenimento puro—argomenti scomodi e pesanti che lui decora con opulenza e sofisticatezza. Nonostante siano anni che è così, la stragrande maggioranza di noi si è accorta di lui solo nel 2012, quando Kanye gli chiese di scrivere un verso per la sua “Mercy.” 2 Chainz non si lasciò scappare l’opportunità e usò quelle barre per costruire le fondamenta della sua carriera: il suo album di debutto sarebbe uscito solo qualche mese dopo.



Da allora 2 Chainz è diventato un nome affermato; ma forse non è ancora riuscito a essere universalmente considerato uno dei migliori rapper in attività negli Stati Uniti contemporanei. Il che non gli ha certo impedito, nel frattempo, di costruirsi un curriculum di tutto rispetto. Solo l’anno scorso ha pubblicato quattro progetti: Felt Like Cappin, Collegrove assieme a Lil Wayne, Hibachi for Lunch e Daniel Son; Necklace Don. Gli ultimi due hanno prodotto delle vere hit—”Big Amount” e “Good Drank”—che sono state quindi inserite nel suo nuovo album, Pretty Girls Like Trap Music. Era dal 2013, anno d’uscita di B.O.A.T.S. II: Me Time, che Chainz non pubblicava un vero e proprio LP. Come la maggior parte della sua opera recente, PGLTM ci aiuta a rendere più semplice e accessibile un concetto che proviamo spesso, in quanto ascoltatori, a complicare: la musica non è altro che intrattenimento. Se 2 Chainz continua a riaffermarsi come uno dei migliori è solo perché è perfettamente cosciente di, e motivato da, questa verità.

Il video di “Sleep When U Die.”



Una delle caratteristiche più identificative di 2 Chainz è la sua capacità di usare le sue barre per divertire. È un dono che traspare spesso dai pezzi di Pretty Girls. “Riverdale Rd” è un pezzo pieno di stridori e ronzii, ma è anche pieno di immagini argute: “Gucci flips flops with the corns and bunions / Counting blue hundreds while smoking an onion” [un gioco di parole tra “corns and bunions,” cioè “calli e alluce vago,” e “smoking an onion,” cioè “fumarsi una canna/tirare di coca” in base al contesto ndt] In “Burglar Bars,” 2 Chainz ripensa alle sue origini, al suo passato da spacciatore: “muovevamo coca come fossimo afrocentrici,” dice. Il top arriva però in “Blue Cheese,” assieme ai Migos, un pezzo che parla di soldi e ha un ritornello super armonioso a cura di Quavo. Ecco: 2 Chainz sceglie di aprire il suo verso lamentandosi del fatto che la tipa che dice di scoparsi è incinta del suo ragazzo legittimo.



In mezzo ai momenti più leggeri, Chainz si prende un po’ di spazio per rafforzare il suo ruolo di peso massimo del rap. Anche se ormai sentirlo rappare assieme a Drake non è niente di nuovo, “Big Amount” contiene alcuni dei versi migliori dell’album—”Blow the horn for a pedestrian / Shawty ride like an equestrian / I bought the dress that she in,” canta. In “Realize,” con Nicki Minaj, si rende conto di quanto fosse naturale per lui la vita che conduceva prima di darsi al rap: “I started pitching so easy, I’d throw the work to you underhand.” Nicki coglie l’occasione per unirsi al bragging: si vanta di poter far tornare indietro il suo aereo privato per recuperare un paio d’occhiali dimenticati a casa e prende ancora un po’ a parole Remy Ma sbattendole in faccia il suo successo: “Ho infranto il record di Aretha [Franklin],“ dice.

Nonostante il suo titolo, Pretty Girls Like Trap Music non suona esclusivamente “trap,” forse in omaggio alle origini del genere, quando era il contenuto lirico a renderlo tale invece del suono delle produzioni. Dietro alla scelta di campionare in “Trap Check” “Get Ya Mind Right” di Jeezy” e “ASAP” di T.I.—due artisti considerati tra i padri del genere—potrebbe esserci proprio questo ragionamento. Ci sono molti pezzi che non escono dal canone trap: oltre a “Trap Check,” anche “Riverdale Rd” e “Sleep When U Die” sono piene di rullanti roboanti e strombazzate varie. Ma sull’album ci sono anche momenti più delicati. “Rolls Royce Bitch” comincia con delle parti di chitarra rilassate come una domenica pomeriggio e si evolve in qualcosa di trionfante; c’è qualcosa di speciale nell’ascoltare 2 Chainz dirti di credere in te stesso mentre si vanta di girare su un macchinone di lusso.

Il video di “Blue Cheese,” con i Migos.



C’è un elemento trionfante anche nel pezzo con cui l’album si conclude, “Burglar Bars.” È una canzone autobiografica in cui 2 Chainz difende il suo modo di rappare: “Avere titoli profondi non ti rende profondo,” dice. Inoltre, sostiene di non avere più niente da dimostrare in quanto artista e che l’unica cosa che gli manca è lavorare assieme a JAY-Z [che, ricordiamo, va scritto col trattino e in maiuscolo ndt]. A introdurre il pezzo c’è la voce di Louis Farrakhan, celebre esponente della Nation of Islam di Malcolm X: “Guardandolo in faccia mi sembrava di essere di fronte a un re,” dice Farrakhan, rivelando inavvertitamente la qualità che anima la sua musica; “La sua presenza emana di per sé un certo potere.”



2 Chainz non rappa per dire certe cose, ma per dirle in un certo modo. Ha un’abilità unica: sa rendere eleganti immagini che, nelle mani di altri, sarebbero brutalmente anonime. Invece di parlare della sua macchina, ti dice come gli sembra la strada mentre la parcheggia in retro e si rende conto di quanto è ingombrante. Ormai tutti rappano delle loro infradito di Gucci, e allora lui ti spiega come stanno le dita dei suoi piedi quando le mette. È un dono simile a quello che ha permesso a Gucci Mane di diventare leggenda. Entrambi non hanno mai parlato troppo di cose che non siano le loro macchine, l’erba che fumano o i metri quadrati delle loro ville, ma sono riusciti a trovare sempre nuovi modi per descriverle. Pretty Girls Like Trap Music non fa che confermare il talento di 2 Chainz: aver capito che si può fare musica capace di coinvolgere l’ascoltatore indipendentemente dal suo contenuto.



