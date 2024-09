50 artisti in un fantastico omaggio al maestro Miyazaki

Hayao Miyazaki ha compiuto 76 anni il mese scorso, e alla fine del 2016 ha annunciato il suo ritorno sul trono dell’animazione giapponese iniziando a lavorare per un lungometraggio. Per celebrare questo traguardo, la Spoke Art Gallery di San Francisco ospiterà una mostra An Art Show Tribute to the Films of Hayao Miyazaki, con le opere di oltre 50 artisti internazionali che lavorano su diversi supporti. Spoke Art è un’organizzazione conosciuta per le sue mostre ironiche, come la serie Bad Dads ispirata a Wes Anderson, o questa mostra ispirata a Bob’s Burgers. Anche se il tributo a Miyazaki aprirà tra qualch giorno, i ragazzi della SpokeArt hanno regalato a The Creators Project un primo sguardo esclusivo allo show.

Jaw Cooper

Tra gli artisti che hanno partecipato ci sono Tom Eglington, JAW Cooper e Samantha Mash. L’llustrazione di Adam Ziskie, nel tradizionale stile Sailor Jerry, vede un Ashitaga abbattuto e infetto, seduto senza vita sul suo alce. Conosciuta per i suoi murales in stile geisha demoniaca, la street artist Lauren YS immagina invece una Principessa Mononoke cazzuta e quasi steampunk seduta sul suo temibilissimo lupo, coperta di tatuaggi in stile Miyazaki. Ma non tutti i pezzi sono illustrazioni: l’artista Matt Ritchie ha mandato uno dei suoi tipici blocchi di legno che ritraggono un Senza-Volto blu con una testa di Haku il dragone incastonata sul tronco. Cercate le vostre opere preferite nelle immagini qui sotto:

Ivonna Buenrostro

Jayde Fish

Jonathan Edwards

Zard Apuya

Cuddly Rigor Mortis

Adam Ziskie

Lauren YS

Matt Ritchie

Yohan Sacre

Jose Mertz

Samantha Mash

Tom Eglington (Work in Progress)

