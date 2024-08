Appena tornato negli Stati Uniti dal suo tour europeo, 6ix9ine è stato arrestato dal dipartimento di polizia di New York. Il mandato d’arresto era stato emesso qualche mese fa in Texas. 6ix9ine è stato preso in custodia all’aeroporto JFK di New York, quindi letteralmente appena sceso dall’aereo. Lo riporta TMZ e un rappresentante delle forze dell’ordine lo ha confermato a Pitchfork.

L’origine dell’arresto sarebbe un alterco avvenuto tra 6ix9ine e un ragazzino di sedici anni a gennaio. Il rapper si trovava in un centro commerciale di Houston per incontrare dei fan quando è scattato il litigio, ripreso piuttosto male in questo video. Il ragazzo avrebbe poi denunciato 6ix9ine, accusandolo di aver tentato di soffocarlo.

Videos by VICE

6ix9ine si era anche esibito in Italia, alla discoteca Number One di Brescia, assieme a Tedua. C’eravamo anche noi e avevamo raccontato la serata, animata da un pubblico particolarmente esaltato e un’apparizione di Mario Balotelli.

Come avevamo raccontato qualche mese fa, 6ix9ine ha avuto grossi problemi con la legge in passato. Nel 2015 venne ritenuto colpevole di aver coinvolto una bambina in un atto sessuale. L’oggetto del processo erano due video in cui compariva una tredicenne: in uno 6ix9ine la teneva in braccio, nuda. Nell’altro le prendeva a schiaffi le natiche fingendo di avere un rapporto sessuale con lei, mentre lei faceva sesso orale con un altro uomo. Questo non gli ha impedito di diventare famoso, come dimostrano le visualizzazioni della sua “Gummo”.

Segui Noisey su Instagram e su Facebook.

Leggi anche: