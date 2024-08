Guarda 6ix9ine che prova a rappare su “Lose Yourself” di Eminem

Eminem è uno di quegli artisti che generano discussioni ogni volta che aprono bocca. Il fatto che sul suo nuovo album Kamikaze si sia incazzato con mezza scena rap ha praticamente acceso un falò su cui tutti stanno soffiando a pieni polmoni, da Bon Iver e Tyler, The Creator, passando per Machine Gun Kelly e, adesso, anche il vecchio 6ix9ine.

Nonostante Eminem non lo abbia tirato in causa personalmente, il nostro amico dalla faccia tatuata ha pensato di far parlare ancora un po’ di sé postando su Instagram un video in cui rappa su “Lose Yourself” di Eminem. Oddio, “rappa” forse è un po’ troppo dato il flow non proprio invidiabile che sfoggia, come potete vedere nel video qua sopra.

Le sue parole: “Hai fatto bene a non dissarmi / Sono una leggenda delle liriche, so che vi manco / Tutti voi ragazzini che fate mumble rap, coi capelli colorati / Non potete nemmeno paragonarvi al fenomeno che avete di fronte“. E fin qua tutto bene, se non fosse che 6ix9ine le pronuncia con la stessa convinzione di un ragazzino alla sua prima jam.

Il tutto finisce con una risata e un impappinamento, tanto per mettere in chiaro che la cosa non deve essere presa sul serio. Speriamo comunque che Eminem la prenda sul serio, che sicuramente Slim Shady avrebbe un sacco di materiale per far male a quella persona orribile che è 6ix9ine.



