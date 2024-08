Anche 6IX9INE ha deciso di regalare soldi ai poveri

Da quando Drake si è messo a regalare soldi ai bisognosi nel video di “God’s Plan”sembra che fare beneficienza sia diventato il passatempo preferito della scena rap statunitense. Prima XXXTentacion ha dichiarato che Drake aveva copiato una sua idea, perché ovviamente se è beneficienza è importante farla prima degli altri, e ha poi spronato i suoi colleghi rapper a seguire il suo esempio.

Ora a salire sul carrozzone dei soldi regalati ai poveri c’è anche Tekashi 6IX9INE, un rapper che ha seriamente bisogno di migliorare la sua reputazione dato che, vi ricordiamo, è stato condannato per essere apparso in un video in cui una ragazzina di 13 anni veniva molestata. Questo non gli ha impedito di diventare famoso inventando fantomatici “messaggi” nella sua musica, in realtà ricolma di banalità machiste senza alcun valore artistico, e a quanto pare neanche di affiancare a un pezzo tutto melodico un video in cui regala soldi a persone bisognose in un quartiere povero di Puerto Rico.

Per i primi due minuti e dieci del video 6IX9INE si fa bello in mezzo a tette e culi a casaccio, sta in piscina e si staglia contro il tramonto mostrando tatuaggi e gioielli. Poi l’inquadratura passa in una baraccopoli, dove si mette a consegnare banconote da 100 ad anziani e bambini fino alla fine del clip, mentre la telecamera lo segue con attenzione. Prima è tutto perfetto, tutto in HD; poi la risoluzione diminuisce, tutto si quieta. La beneficienza non è mai qualcosa di negativo, ma quando diventa uno spettacolo pop è necessario farla con tatto. Drake ci ha provato. 6IX9INE ha proprio fallito.

