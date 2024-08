​Gli Acquario sono alieni insensibili che devono sempre dire quel che pensano

Astro Roast è la serie di VICE in cui l’astrologo Danny Larkin demolisce ogni segno zodiacale, ma con affetto!

I nati sotto il segno dell’Acquario sono noti per essere grandi pensatori che amano circondarsi di stranezze. Hanno una visione bizzarra del mondo e un grande desiderio di indipendenza: è così che sono nati molti rivoluzionari. Purtroppo, il punto di vista degli Acquario a volte risulta distaccato e poco umano, per questo ci piace anche definirli “gli alieni dello zodiaco.”

Uno dei motivi per cui ci ritroviamo in questa situazione è che molti Acquario soffrono del complesso di Spock. Per chi non conosce la saga, il personaggio di Star Trek viene dal pianeta Vulcano, un pianeta con una popolazione iper-razionale e dalla logica ferrea che rifiuta ogni emozione: ecco, qui tutti sembrano del segno dell’Acquario.

Si tratta di persone spesso inconsapevoli dei toni paternalistici con cui ammorbano amici e parenti, rifilando loro tonnellate di consigli logici e rigidissimi anche quando in realtà questi amici e parenti avrebbero solo bisogno di un po’ di supporto emotivo.

Se sei a cena con un Acquario, ti basterà accennare ai problemi con il tuo capo perché il tuo commensale cominci a elencarti, in modo serissimo, tutti i possibili modi di trovare altre interessanti opportunità di lavoro, o per diventare un dipendente modello—il tutto prima ancora che tu gli abbia spiegato la situazione, e prima ancora di aver ordinato! Senza nemmeno rendertene conto, ti ritroverai con una montagna di consigli non richiesti e giudizi su che non volevi sentire: crescita personale, strategie sul lavoro, gestione dei problemi, snellimento dei processi, progettazione del futuro—gli Acquario sono così, fanno volare subito parole grosse! E fanno molta fatica ad accettare che, nonostante tutti gli sforzi e le capacità, a volte siamo semplicemente nelle mani inclementi degli altri, e non possiamo fare nulla per cambiare le cose.

Per fare strada non devi per forza essere il più intelligente di tutti, o il migliore con il problem-solving; a volte serve un po’ di astuzia, basta capire come prendere gli altri e scovare i loro lati deboli. Gli Acquario odiano profondamente questa amara verità.

Questi giochetti disgustano gli Acquario—ci sono pochi segni così spudoratamente idealisti come loro. Hanno ideali al limite dell’assurdo e sono pronti a difenderli ostinatamente in ogni occasione, anche quando va contro i loro stessi interessi. Alcuni Acquario sono talmente fissati con la dieta e il fitness al punto di credere che queste abitudini di vita sane possano risolvere qualunque tipo di problema. Altri sono appassionati di filosofie di auto-aiuto e hanno atteggiamenti spirituali di cui si vantano con aria di superiorità. Più di ogni altra cosa, gli Acquario pensano che tutti debbano assolutamente essere d’accordo con loro, e accettare la loro verità assoluta. Ma queste vedute unilaterali e impassibili non funzionano quasi con nessuno, a volte nemmeno con gli Acquario!

In amore, gli Acquario fanno fatica ad accettare che nessuno è perfetto. Al primo appuntamento tendono a focalizzarsi sui difetti piuttosto che sulle qualità dell’altro. Se la persona ha avuto successo sul lavoro, l’Acquario la giudicherà come uno che ha venduto l’anima al demonio. Se invece non ha realizzato i propri sogni, l’Acquario la etichetterà come fallita. Quando amici, compagni e familiari non condividono il suo punto di vista e i suoi sacrosanti ideali, l’Acquario per tutta risposta si lascia subito andare alla polemica.

Sul lavoro, gli Acquario fanno arrabbiare i colleghi perché durante le riunioni parlano troppo di come migliorare i processi. Sono sempre pronti a stuzzicare i colleghi più irascibili dando loro feedback assolutamente non richiesti, soprattutto a chi un metodo ce l’ha già e dopotutto non è così male.

Il segreto per andare d’accordo con l’Acquario è sacrificare un pochino del proprio tempo per lusingarli con quello che più amano. Provate con complimenti e frasi di ammirazione, tipo, “Wow, mi dai sempre spunti molto interessanti.” Ognuno ha il suo argomento preferito, tutti abbiamo quell’amico che non parla d’altro che della sua relazione perfetta, no? Un Acquario vuole sempre arrivare al punto e parlare dell’argomento che preferisce, perché i convenevoli non fanno per lui. Quando un Acquario si sente ascoltato, è più facile che passi oltre e consideri addirittura l’idea di ascoltare gli altri. (Incredibile, lo so!)



L’Acquario è dominato da Saturno e il suo elemento è l’aria. Saturno, il meraviglioso gigante di gas con gli anelli, ama le regole, la legge e i limiti; l’aria, invece, rappresenta l’intelletto e l’arguzia. Per questo motivo, gli Acquario sono convinti che la logica sia sempre la soluzione migliore, ed è per questo che tentano sempre di applicare, a forza, strategie studiate nel dettaglio al caos generale tipico della condizione umana. Hanno un entusiasmo stravolgente e investono tantissime energie per il futuro.

La stagione dell’Acquario coincide con il cuore dell’inverno, che per molti potrebbe rappresentare il momento più buio e freddo dell’anno. Ma questo, ricordiamo, è anche il momento in cui si piantano i bulbi e i nuovi semi in attesa della primavera. Seminare per il proprio futuro è il fulcro essenziale dell’energia di ogni Acquario. Ma proprio come accade con il giardinaggio, il segreto per portare a termine la propria visione è procedere in modo accurato, gentile e rispettoso, altrimenti quei semi che avete piantato con fatica moriranno prima ancora di germogliare.

