Puoi davvero aggiustare un lavandino con i ramen istantanei, come in questo video virale?

Quando è stato pubblicato su subreddit DiWHY, una carrellata degli “hack” più assurdi di fai-da-te, un video di una persona che utilizzava ramen secco per riempire stuccare un lavandino, ha ovviamente catturato l’attenzione dell’internet. Si vede un lavandino con un pezzo mancante; un paio di mani infilano velocemente nel buco un pezzo di ramen secchi (pacchetto di verdure incluso) e il condimento liquido. Dopo 49 secondi di time-lapse della fase di ‘riempimento’, levigatura e verniciatura, al lavandino sembra che non sia mai successo niente.

Il video ha avuto circa 40 mila upvotes su Reddit, e un retweet sul profilo della influencer Chrissy Teigen, che ha senza dubbio contribuito a spingerlo a 12 milioni di visualizzazioni su Twitter. Questi share potrebbero aver attirato l’attenzione internazionale, ma, come riportato dal South China Morning Post, il video è nato su Douyin, la versione cinese di Tik Tok. È stato caricato dall’utente Xiubandrng, che in un altro video riempie una bruciatura su un tavolo di legno, con la stessa modalità: utilizzando i ramen secchi.

A prima vista, il video del lavandino è così convincente che potresti iniziare a preoccuparti: e se i tuoi elettrodomestici stessero insieme grazie a dai pacchetti di Shin Ramyun [N.d.t.: una tipologia di ramen coreani], conditi con la sua bustina di spezie piccanti, mescolato con supercolla e coperto di vernice? Ma come sottolinea l’SCMP, alcune persone sono scettiche sull’autenticità del video.

Per alcuni, sembra troppo bello per essere vero. L’uso dei jump cut è discutibile, nascondono dei passaggi forse, e i video sono effettivamente post-prodotti; questo suggerisce che gli hack potrebbero essere stati realizzati utilizzando solo parzialmente i ramen istantanei, accompagnati da altri materiali che aiuterebbero a “riempire”.

“Si vede che la texture va dai noodle alla schiuma espansa”, ha scritto un Redditor chiamato RobotSlaps. In un messaggio a MUNCHIES, RobotSlaps ha scritto: “Sono sicuro al circa 90% che non vediamo la storia completa del processo e che circa il 70% del materiale utilizzato per riparare il lavandino non sia solo ramen e colla”.

Quel messaggio è stato accompagnato dai frame che mostrano passo-passo l’alta densità del materiale usato per riempire il buco, e suggeriscono che la spuma si asciughi assomigliando a mastice di legno. “L’alternativa è che stiamo guardando una schiuma espansa con ramen idratato attaccato ad essa”, recita una didascalia.

Tuttavia, ci potrebbe essere ragione di credere che il ramen hack sia effettivamente possibile. Un Redditor chiamato PineappleDelivery – che sostiene di aver lavorato come scenografo presso gli Universal Studios e sui set cinematografici, ma ha rifiutato di essere identificato per nome – ha dichiarato di poter credere che i video siano reali. Quando si lavora sotto un direttore artistico, sono spesso necessari piccoli cambiamenti improvvisi, ha detto a MUNCHIES in un messaggio: “Invece di rifare completamente il pezzo, è normale semplicemente estrarre un pezzo e riempirlo con qualcosa di nuovo, quindi rimodellarlo“. Mentre alcuni designer potrebbero utilizzare Bondo, un tipo di riempitivo, che è una miscela di supercolla e materiale di riempimento a base di amido può funzionare per piccole correzioni.

“Uno scenografo per prima cosa metterebbe una base per riempire, che può essere praticamente qualsiasi cosa – farina, amido, sabbia e forse i noodle – ma alcuni materiali come amido e (più comunemente) il bicarbonato di sodio sono i più veloci, quasi istantanei” ci ha scritto. “Quindi verserebbe la colla sul riempitivo, attenderebbe che si asciughi (emettendo fumi come è visibile nei video), aggiungerebbe più strati, più colla super, e così via. Alla fine quando c’è abbastanza materiale, si può iniziare a scolpire il materiale fino a ottenere la forma desiderata.”

A giudicare dai video su YouTube, questa tecnica è molto comune: qui, per esempio, c’è un video di qualcuno che usa bicarbonato e supercolla per riparare un capotasto rotto su una chitarra, e in un altro, la colla e borotalco vengono mescolati per stuccare.

PineappleDelivery ha raccontato a MUNCHIES che nel suo lavoro ha sempre usato la supercolla e il bicarbonato di sodio, anche se dice di aver sentito parlare di persone che usano farina o amido, ed è per questo che il ramen potrebbe effettivamente funzionare. “In genere le persone usano solo ciò che trovano, e se il ramen istantaneo è un bene che abbonda, perché non usarlo!”

