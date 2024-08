Sabato facciamo una festa in spiaggia a Rimini

Immaginate la bellezza di una serata romagnola di inizio estate. Le luci sul lungomare di Rimini che si accendono. Un cocktail ghiacciato in mano. Un dj che mette i dischi. E la prospettiva, il giorno dopo, di non dover far niente se non assorbire l’hangover con lo street food di alcuni degli chef migliori del mondo. Non male, eh?

Sabato 23 e domenica 24 giugno a Rimini si svolge Al Mèni, l’evento che ogni anno chiama a raccolta in Riviera chef da tutto il mondo, per cucinare sotto un tendone da circo insieme ai loro colleghi emiliano-romagnoli. Intorno al tendone, il mercato dei produttori gastronomici più interessanti della regione. Quest’anno anche noi di MUNCHIES saremo in giro a bere birra e a mangiare piadine. E organizzeremo la festa più figa di sempre.

Videos by VICE

Il luogo è la battigia del bagno 17. È qui che sabato 23, dalle 23 in poi, si accenderanno le luci di un circo a cielo aperto, in riva al mare, per una festa con tutti gli chef protagonisti dell’evento – e non solo. Al Mèni Night Out sarà un concentrato della bellezza dell’estate in Romagna: musica, cocktail, spiaggia ed echi felliniani sullo sfondo.

Durante i festeggiamenti, che dureranno fino alle due di notte, si alterneranno alla consolle diversi performer. Francesco De Bellis, in arte Dj Francisco, è un dj e produttore romano dal suono frizzante e poliedrico, a cavallo tra l’italo più matura, l’house chicago e la disco old school; Paula Tape è una dj di origini cilene che vive tra Barcellona e Milano ed esplora il mondo dell’elettronica con uno stile eclettico, in cui si riflette la sua passione per i suoni percussivi; Jack Torsani è il resident locale che si occuperà delle parti di warm up, spaziando tra funky, house e italo disco.

L’entrata è libera e vi aspettiamo tutti con le braccia aperte e il bicchiere in mano. Sì, perché non pensate mica che vi lasceremo a bocca asciutta.

Partner della serata saranno il gin ThreeSpirits e la vodka Vkusnaya, che placheranno la vostra sete con cocktail deliziosamente estivi. Avete già prenotato il biglietto per Rimini?

Visto che ci sentiamo particolarmente generosi, abbiamo pensato anche al vostro day after.

Il giorno dopo allo stand Carpigiani trovate il gelato MUNCHIES: un gusto creato appositamente per noi, particolarmente rinfrescante e nutriente, studiato per (aiutarvi a) riprendervi dalle sbronze estive.



Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanali.