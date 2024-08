I nuovi Alberi di Alberto Ricca

Alberto Ricca è una vecchia conoscenza di Noisey: il produttore verbanese infatti è noto ai più con lo pseudonimo Bienoise, autore di quel Meanwhile, Tomorrow del 2015 (su White Forest Records) che tanto ci era piaciuto. Ma Alberto non sta certo fermo, e dopo avere pubblicato anche un’ottima cassetta su Yerevan Tapes a testimonianza del progetto Merchants, condiviso con Davide Amici, ora ritorna con il secondo capitolo di Alberi.



Alberi è il duo che condivide con Alberto Barberis (compositore e chitarrista), basato sull’improvvisazione e la creazione di spazi sonori microscopici e atmosfere dense di personalità, tra il noise e l’acusmatico, attraverso l’interplay tra la chitarra classica e preparata, i campionamenti e live electronics. Alberi II, culmine di due anni di lavoro che segue il primo album del 2015 e che vi facciamo ascoltare in anteprima, è stato registrato live al festival Oggimusica 2016 al centro culturale LAC di Lugano, e i due lo considerano il loro migliore concerto.

In quell’occasione l’esibizione musicale era accompagnata anche da una performance di danza, testimoniata da questo video: i performer sono Vita Malahova e Gabriel Obergfell.



Videos by VICE

Mentre la prima traccia del disco è la fedele registrazione di quel live, la seconda è un rework della stessa ad opera della compositrice turca Ipek Gorgun, compagna di Ricca alla Red Bull Music Academy di Tokyo.

Il disco esce la prossima settimana per Floating Forest, etichetta (e collettivo) fondata da Alberto con Davide Merlino, dedita esclusivamente alla musica improvvisata, tra il jazz e l’elettronica sperimentale, e già protagonista di una puntata di Battiti su Radio Tre. Si può acquistare qui.

Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.