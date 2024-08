Aloo Paratha (Pane di patate indiano)

Porzioni: 4

Preparazione: 20 minuti

Totale: 1 ora

Ingredienti

150 g di farina integrale

125 ml di acqua a temperatura ambiente

1 g di olio vegetale

1 g di sale

2 patate di medie dimensioni (700 g), bollite, raffreddate e sbucciate

1 g di peperoncino rosso

¾ cucchiaino di semi di finocchio, ridotto in polvere (è più facile farlo con pestello e mortaio)

2 cucchiai di coriandolo fresco macinato (rametti e foglie)

1 g di sale

60 ml di olio di semi (mettilo in una ciotolina)

Procedimento

1. Prepara l’impasto. In una ciotola di medie dimensioni, mescola gli ingredienti dell’impasto e stendilo con le mani finché non è uniforme e ben incorporato. Il risultato dovrebbe essere morbido, leggermente appiccicoso, e non troppo bagnato. Avvolgilo in una pellicola di plastica e lascia raffreddare per 20 minuti.



2. Mentre l’impasto sta riposando, prepara il ripieno. In un’altra ciotola di medie dimensioni, usando le mani o uno schiacciapatate, riduci in poltiglia le patate, poi aggiungi, con un cucchiaio di legno o una spatola, peperoncino, finocchio, coriandolo e sale. Punta a una consistenza liscia (se le patate non sono abbastanza lisce sarà difficile stenderlo. Usa una forchetta per sbarazzarti dei grumi).

3. Dividi l’impasto e il ripieno in 4 porzioni. Crea 4 palle.

4. Spolvera un tagliere con abbondante farina. Infarina ogni palla, poi usando un mattarello stendine ognuna in cerchi di 15 cm di diametro, girandole il più possibile per mantenere la loro forma circolare, e aggiungendo più farina per evitare che si appiccichino.

5. Metti ogni palla di impasto di patate al centro di ogni cerchio e chiudi come chiuderesti una busta, pizzicando i bordi. Assicurati che siano ben chiusi o il ripieno uscirà.

6. Gira ogni paratha in modo che il ripieno di patate sia sul fondo e usando un mattarello stendila in un cerchio di 20 cm di diametro.

7. Cuoci la paratha. Riscalda una padella di medie dimensioni a fuoco medio-alto. Una volta che è completamente riscaldata, metti una paratha nella padella. Cuoci per 2 minuti, finché la parte sotto è scura e bruciacchiata, poi gira. Aggiungi 1 cucchiaino e mezzo di olio sulla superficie e spalmalo con un cucchiaino. Cuoci per 2 minuti, finché l’altra superficie è marrone con le bolle, poi gira di nuovo. Aggiungi 1 cucchiaino e mezzo di olio in cima, spalmalo e cuoci finché la parte sotto è marrone dorata e cerchi di marrone scuro, circa 1 minuto, poi giralo di nuovo. Cuoci l’altra parte finché non è marrone dorato con cerchi marrone scuro, non più di 1 minuto. Metti la paratha su un vassoio. Ripeti per cuocere le restanti paratha. Se c’è della farina restante in una padella assicurati di pulire prima di cuocere l’altra paratha.

Nota dell’autore: questa ricetta è stata ripubblicata con il permesso dell’autore dal suo libro, Indian-ish: Recipes and Antics from a Modern American Family.