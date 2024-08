Amazon Prime ha aumentato i suoi prezzi di quasi il doppio

Mettiamo per un solo istante (UNO SOLO) da parte tutte le giustissime critiche al mondo di Amazon — Che piaccia o meno Amazon Prime, il servizio a sottoscrizione di Amazon che garantisce spedizioni gratuite e l’accesso ad una serie di servizi come Amazon Prime Video, è vergognosamente comodo. E fino a oggi, anche parecchio economico. Ma a partire dal 4 aprile i prezzi aumenteranno.

Lo spiega una mail inviata questa mattina da Amazon a tutti gli abbonati Prime, in cui si legge come a partire dal 4 aprile 2018, il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a 36€ l’anno (dai 19,99€ attuali) per i nuovi iscritti, e dal 4 maggio 2018 per i clienti già iscritti. Per gli iscritti con un abbonamento in scadenza entro il 4 maggio verrà ancora applicata la vecchia tariffa.

La mail inviata questa mattina agli abbonati Prime.

Amazon ha inoltre annunciato l’introduzione di un nuovo piano di abbonamento mensile da 4,99€ che garantirà l’accesso a tutti i servizi Prime. L’annuncio, benché corrisponda a quasi un raddoppiamento delle vecchie tariffe, porta il servizio ad una fascia di prezzo decisamente più in linea con il resto del mercato.

