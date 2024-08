Foto delle incredibili cene di Andy Warhol, che era poi un maniaco del cioccolato

Questo articolo è apparso originariamente su Garage negli Stati Uniti.

Nessuno sapeva davvero cosa mangiasse Andy Warhol ogni giorno— tranne forse Paige Powell. Le sue preferenze alimentari, e quelle della cerchia a lui più vicina, sono state documentate da Powell, l’ex editor di Interview, che ha anche fotografato da vicino il mondo della Factory. Dai pranzi d’affari con Jean-Michel Basquiat, alle cene di alto profilo a fianco di Debbie Harry, David Bowie e Madonna, Powell ha ritratto Warhol come nessun altro ha fatto, spesso nei suoi momenti più disarmanti.

Eravamo tutti drogati di cioccolato, specialmente Andy, mangiavamo tantissimo cioccolato.

Tutte queste foto e altre ora fanno parte di un set di libri color pastello dal titolo Paige Powell, pubblicato da Dashwood Books. Il cofanetto presenta tre titoli; Beulah Land, istantanee degli anni ’80, Animals, che include gatti a caso che vagano intorno allo studio dell’artista, e il nostro preferito—Artists Eating. Dal 1981 al 1994, Powell ha fotografato luminari creativi a cena con Warhol in qualità di una dei suoi confidenti più intimi. Powell ha avuto accesso a una rosa che includeva tutti da Stephen Sprouse a Allan Ginsberg, che mangiava qualsiasi cosa, dalle alghe al purè di patate. Le cene sono praticamente sale riunioni per il mondo dell’arte, quindi Powell ha avuto modo di testimoniare alcuni dei momenti più cruciali della pop art gustando bottiglie di vino rosso, innumerevoli scatole di cioccolato e caviale

Lo scorso aprile, Powell ha presentato il libro nella boutique Gucci di Wooster Street. Prima che Michael Stipe e Fran Lebowitz arrivassero nel posto —ora decorato con un murales di Warhol basato su una delle foto di Powell, – l’autrice si è seduta con noi per servirci qualche chicca sulle cene fra personaggi leggendari della scena newyorchese e internazionale.

Andy Warhol, Keith Haring e Dr. Barry Gingell, fotografati da Paige Powell.

Gli ospiti: Andy Warhol, Keith Haring e il dottor Barry Gingell

Dove: L’Odeon di Tribeca

La storia: “Andy ed io eravamo molto legati, ma quando un amico aveva organizzato per me un appuntamento al buio con un produttore di Hollywood, Andy è venuto a chiedermi che programmi avessi per la serata. Gli ho detto che uscivo con un produttore di Hollywood, che era uno sconosciuto, perché era un appuntamento al buio. Si è autoinvitato alla cena. Quando siamo arrivati, il tavolo da due è stato allungato in un tavolo da nove o dieci. Era un appuntamento al buio con un direttore di casting con indosso una camicia hawaiana. Ci siamo tutti divertiti tanto, così Andy ha deciso che avremmo dovuto iniziare un club per appuntamenti al buio. Facevamo organizzare dagli amici appuntamenti al buio l’uno per l’altro, tutti di lavoro. Una sera non siamo riusciti a trovare qualcuno che uscisse a cena con Andy, quindi abbiamo cominciato a bussare alle porte per la strada per trovare qualcuno che venisse a cena. Poi abbiamo trovato il dottor Barry. Ad Andy piaceva parlare con i medici ma non andarci. Andy era interessato a Barry ma lui aveva un fidanzato. Barry mangiava crème brûlée quando Andy era a dieta, e non pensava che fosse una cosa sana.”

Debbie Harry, Stephen Sprouse e LaTasha Jordan

Gli ospiti: Debbie Harry con Stephen Sprouse e LaTasha Jordan

La storia: “LaTasha aveva 11 anni qui e vince una competizione amatoriale all’Apollo Theater, era davvero una potenza. Viveva ad Harlem, Malcolm X aveva abitato nel suo palazzo, fa la corista per Patti LaBelle. Adoro foto come queste perché mostrano la vita di questi artisti in un modo diverso, mostrano come vivevano, erano i miei amici e la mia famiglia. Non ero un’estranea o una guardona, facevo parte di questa famiglia allargata. Non conoscevo questa cultura all’epoca erano miei amici, solo alcuni decenni dopo gli è stato dato un nuovo significato.”

Tavola imbandita di cioccolato alla Factory, fotografata da Paige Powell.

Gli ospiti: Andy Warhol e Paige Powell

Location: La Factory

La storia: “Eravamo tutti drogati di cioccolato, specialmente Andy, mangiavamo tantissimo cioccolato. Andavamo al Plaza Hotel e mangiavamo cioccolato svizzero, poi andavamo a vedere un film e mangiavamo i popcorn. Avevamo sempre delle scatole di cioccolatini alla Factory. Io vengo dall’Oregon, quindi quando mi sono trasferita qui, non conoscevo molte persone e sono stata presentata agli amici e alla famiglia di Andy tramite Interview e la Factory. Facevo anche la fotoreporter part-time per una rivista giapponese, in più ero sempre fuori e incontravo diverse persone, è andata avanti un po’ così a New York .”

Il mercante d’arte e curatore Jeffrey Deitch, fotografato da Paige Powell

L’ospite: Il mercante d’arte e curatore Jeffrey Deitch

Il ristorante: La Closerie des Lilas a Parigi

La storia: “Sono molto amica di Jeffrey Deitch, qui siamo a una cena a Parigi. Jeffrey ha scritto l’introduzione per il libro. È buffo perché la maggior parte degli artisti lavorava in tutti gli studi tutto il giorno da soli, lo stesso gli scrittori, io lavoravo a Interview ma ritrovarsi la sera a cena era meraviglioso. Era un insieme di persone a cui piaceva stare insieme per socializzare. Si concludevano anche un sacco di affari. A queste cene, andava così. Dato che ero amica di tutti, portavo la macchina fotografica. Stavamo soltanto vivendo le nostre vite.”

