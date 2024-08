Vieni a vedere in anteprima La Nuova Scuola: Sfera Ebbasta

Dalle periferie di Milano al centro di Roma, i protagonisti della nuova scuola macinano ogni giorno milioni di visualizzazioni. Qualche mese fa siamo partiti per un viaggio che ci ha portati da Secondigliano a Parigi, direttamente nello studio di Lacrim, passando per gli uffici di Universal e per il quartier generale della Dark Polo Gang, a Roma.

Le prime tre puntate della serie sono già online. Siamo stati a Napoli con Enzo Dong, a Genova con Tedua e a Roma con la DPG. La quarta, girata tra Milano e Parigi con Sfera Ebbasta, sarà online a breve. Ma potete venire a vederla in anteprima questo venerdì, il 6 ottobre, al Comodo 64 di Torino.

