Ariana Grande annoia anche sua nonna

Se dovessi indovinare, direi che Ariana Grande ama due cose: i codini e sua nonna. Insomma, l’anno scorso l’ha portata con sé agli American Music Awards, e tre settimane fa Nonna Grande è andata alla Women’s March a Washington con addosso una pelliccia e un paio di occhiali da sole. Cazzo, anch’io la amo.



Ma sembra che Nonna Grande (che si chiama Marjorie, tra l’altro) non sia stata troppo esaltata dall’esibizione di sua nipote a Las Vegas sabato scorso, nonostante fosse seduta tranquillamente in prima fila come una vera diva. Per la maggior parte del concerto è rimasta lì, con il mento appoggiato su una mano, aka l’esatta posizione universalmente riconosciuta per gridare “noia”. Tutto è cambiato quando Ariana ha iniziato a cantare “Bad Decisions”, che ha un testo un po’ da bollino rosso (insomma, ha dentro delle parolacce).



Quando Ariana ha cantato “Non sai che non scopo i bravi ragazzi”, Marjorie è sembrata un po’ inorridita, e si è messa una mano sulla bocca come se fosse scioccata. Arrivati a questo punto sono anche arrabbiata con Ariana per aver fatto star male sua nonna dicendo parolacce. Anche se ci sono foto dell’accaduto, il Daily Mail (che, vi ricordo, non è più considerato una fonte attendibile dagli editor di Wikipedia) si è procurato un video. Lo trovate qua sotto.

