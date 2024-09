Ascolta 4 Your Eyez Only, il nuovo album di J. Cole

J. Cole è uno di quei rapper capaci, all’interno dei suoi album, di costruire narrazioni complesse risultando al contempo forte nella scrittura più o meno come un AK-47 contro un foglio di carta. Erano due anni che non arrivava nuovo materiale di Jermaine, come ci indica agilmente il titolo del suo ultimo LP 2014 Forest Hill Drive. Oggi, fortunatamente, esce il suo nuovo album, che si intitola 4 Your Eyez Only.



È un disco, come da tradizione di Cole, molto personale. La titletrack, per darvi un’idea, è un’epica di nove minuti dedicata alla figlia in cui Jermaine narra la vita di un amico che si è perso nella tentazione contrapposta ai suoi tentativi di restare sulla retta via. Su “False Prophets” ed “Everybody Dies” ci sono frasi piuttosto calde sul rap statunitense attuale e velati riferimenti a Lil Yachty e Lil Uzi Vert, così come generali commenti sull’autenticità delle grandi star del genere.



Il tutto, su strumentali tiepide e avvolgenti e senza l’ombra di un featuring. Schiacciate play qua sotto, che la musica di Jermaine è solo per le vostre orecchie.

