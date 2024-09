Ascolta il nuovo BBC Essential Mix dei Justice

Se non avete presente cosa sono gli Essential Mix: la BBC chiama periodicamente dei DJ piuttosto famosi e gli fa curare dei mix di circa un’ora. Tutto qua, ma tutto molto bello data la caratura dei personaggi coinvolti. Bé, ne è appena uscito uno dei Justice. Era dal 2007 che Gaspard Augé e Xavier de Rosnay non collaboravano con BBC Radio 1.



Nel mix c’è un po’ di tutto, anche cose che non ti aspetteresti da due francesi baffuti presi bene con la disco e il prog: gli Air, Frank Ocean e Prince, per fare tre nomi. “Abbiamo fatto questo mix per mostrare un altro lato della musica che amiamo”, ha dichiarato il duo. “Sono cose che non riusciamo mai a suonare nei club o ai festival. È lento, malinconico e pesante. Speriamo vi piaccia.”



Potete ascoltare il mix qua sotto. Qua vi avevamo fatto vedere il loro ultimo video, con Susan Sarandon.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.