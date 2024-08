Babek Radical Chic-ken

Ingredienti per 1 panino

Per la carne

150 gr di polpa di coscia di pollo ruspante BIO

2 cucchiai di yogurt intero

1 cucchiaio di olio evo

un pizzico di aglio in polvere

1/2 cucchiaino di spezie miste (coriandolo, pepe, timo, prezzemolo, cumino, cardamomo noce moscata,…)

sale qb

Videos by VICE

Per la farcitura

Un pugno di spinacini crudi

1 Fungo Pleurotus (circa 70 gr)

1 spicchio d’aglio

una manciata di prezzemolo

1 cucchiaio di pancetta a cubetti

Per la salsa Babekiù:

1 cipolla bianca

1 mele golden

700 ml di passata di pomodoro

1 cucchiaino di spezie miste (coriandolo, pepe, timo, prezzemolo, cumino, cardamomo noce moscata,…)

2 cucchiai di zucchero di canna

un goccio d’aceto bianco di vino

3 cucchiai di paprica affumicata

olio evo qb

sale qb

Preparazione

Condire il pollo con yogurt, olio, sale e spezie e marinare in buste sottovuoto per circa 24 ore.

Cuocere a bassa temperatura (67°) per 2 ore.

Far raffreddare, tagliare a fettine molto sottili e tenere da parte.

Sfilacciare il fungo e grigliarlo con un filo d’olio. Mettere in un contenitore con aglio schiacciato in camicia, sale, pepe e prezzemolo e far riposare.

Preparare gli spinaci tagliandoli a Julienne, saltare in padella la pancetta finché non sarà croccante e tenere da parte.

Soffriggere la cipolla a fettine sottili con la mela tagliata a dadoni, le spezie e lo zucchero e far caramellare il tutto, aggiungere il sale, la passata di pomodoro. Portare a cottura mescolando di tanto in tanto. Frullare ed emulsionare la salsa, aggiungendo un goccio d’aceto e 3 cucchiai di paprica affumicata.

In ultimo, scottare in padella gli straccetti di pollo e servire all’interno di pane caldo o piadina con la farcia già preparata e la salsa Babekiù.

BabeK

Via del Torchio, 3, Milano